Bobua написав:akurt написав:В цілому французи живуть непогано, можна сказати, «тихенько». Поки нас напружує тільки ціна на електричну енергію - десь 1/4€ за 1 кВтгод - в місяць виходить до 200€. Все інше - досить дешево.
Він: О, то тут приблизно так само електрика. За 2 місяці 400$ вийшло, але у нас опалення і плита на електриці. Взагалі не люблю електроплити, але поки так.
І ще тариф прогресивний, чим більше споживати - тим дорожче...
Цікаві люди...
Їх напружує, їм навіть тупо в лоба показують, що більше -- це дорожче.
А вони “плачуть, колються, але лізуть на кактус...”
800кВт/міс. Це капець. Повний капець...
А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя...