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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2700270127022703
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 18:24

  Bobua написав:
  akurt написав:В цілому французи живуть непогано, можна сказати, «тихенько». Поки нас напружує тільки ціна на електричну енергію - десь 1/4€ за 1 кВтгод - в місяць виходить до 200€. Все інше - досить дешево.

Він: О, то тут приблизно так само електрика. За 2 місяці 400$ вийшло, але у нас опалення і плита на електриці. Взагалі не люблю електроплити, але поки так.
І ще тариф прогресивний, чим більше споживати - тим дорожче...


Цікаві люди...
Їх напружує, їм навіть тупо в лоба показують, що більше -- це дорожче.
А вони “плачуть, колються, але лізуть на кактус...”
800кВт/міс. Це капець. Повний капець...

А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя...
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  #<1 ... 2700270127022703
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