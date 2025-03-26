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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 бер, 2025 18:24
Bobua написав: akurt написав:
В цілому французи живуть непогано, можна сказати, «тихенько». Поки нас напружує тільки ціна на електричну енергію - десь 1/4€ за 1 кВтгод - в місяць виходить до 200€. Все інше - досить дешево.
Він: О, то тут приблизно так само електрика. За 2 місяці 400$ вийшло, але у нас опалення і плита на електриці. Взагалі не люблю електроплити, але поки так.
І ще тариф прогресивний, чим більше споживати - тим дорожче...
Цікаві люди...
Їх напружує, їм навіть тупо в лоба показують, що більше -- це дорожче.
А вони “плачуть, колються, але лізуть на кактус...”
800кВт/міс. Це капець. Повний капець...
А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя...
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:16
whois2010 написав:
Авто з більш потужним двигуном буде більш безпечним при пересуванні за містом: спробуйте на на умовній таврії (у якої відносно невеликий розхід), або 106-му Пежо на трасі обігнати сучасну вантажівку.
Різниця в розгоні з умовних 70 км/год до умовних 100 зовсім несуттєва. Якщо ці 1 максимум дві секунди мають вирішальну роль, то означає, що стиль водіння заздалегідь небезпечний. Так само, якщо для обгону треба розганятися до 140. Не тільки небезпечно, але й заборонено правилами дорожнього руху. Дозволена швидкість там, де є потреба обганяти -- 90, нагадую. Навіть там, де 110, обгоняти вже нікого не потрібно.
Так само (сюрприз) авто з більш потужними двигунами мають кращу комплектацію і укомплектовані більшою кількістю подушок безпеки.
А це вже суто маркетинг, що продиктований саме необхідністю продавати побільше і подорожче. Одне з іншим взагалі ніяк не пов'язано.
Я більше 10 років проїздив на старій "Королі" із двигуном 1,3л. Старим, відповідно, а не таким як сучасні, де з літру сто кіловат вичавлюють. Скільки там кінських сил взагалі не пам'ятаю, тільки те, що обидві цифри (і к.с. і кВт) були до сотні. До того ж і машина була стара, ще з металу, а не з пінопласту. Відповідно, важкувата. І нічого, в місті взагалі абсолютно без різниці. Майже весь цей час в мене була і ще одна, більш сучасна, з двигуном 1,8, вона і досі зі мною, а ту довелося кинути в Маріуполі. Я мав всі можливости користатися цією новою, але відчував таку необхідність тільки на далеких відстанях, бо тут вже всі переваги розкривались -- і розмір, і автомат, і комфорт для пасажирів, і навіть витрата пального на швидкості від 110 вже зрівнювався між ними. Навіщо на седані 2,5 літрів сучасного двигуна -- зовсім не розумію.
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:17
slonomag написав:
А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя...
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:21
Прохожий написав: slonomag написав:
А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя...
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:37
whois2010 написав: M-Audio написав: Bobua написав:
Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...
Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.
Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.
До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.
Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт.
Але більшості ж машина, на якій можна просто безпроблемно їздити - то фє, не цікаво. Треба щоб "гребла", і "динаміка", і "розгін до сотні" і все таке інше.
З останнім реченням не згоден. Авто з більш потужним двигуном буде більш безпечним при пересуванні за містом: спробуйте на на умовній таврії (у якої відносно невеликий розхід), або 106-му Пежо на трасі обігнати сучасну вантажівку. Поки розкочегариш її і зможеш піти на обгін, то вікно можливості вже зачиниться і у лоба буде їхати зустрічне авто. Так само (сюрприз) авто з більш потужними двигунами мають кращу комплектацію і укомплектовані більшою кількістю подушок безпеки. На мало- і мікролітражки виробник їх майже завжди не встановить навіть за окрему платню.
Колега придбав дружині економічний смарт. На перехресті водій вантажівки повертав і загорнув того смарта під себе: каже, не помітив.
Ну і зручніше, коли автівки багато. Не бчж.
Є країни де все оте не потрібно зовсім і переважна більшість населення їздить на в-с класі, а якщо і бачиш якийсь пікап, то розумієш, що його і в хвіст і в гриву за призначенням.У мене в повсякденні - три літри дизель на триста плюс поні і електро на 400. Так от там дали літрове на 95 поні, і його вистачало на всі випадки тамтешнього життя, не відчував себе обділеним))) Смарт - то маркетингове авто. Я б в таке боявся жінку садити)
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Додано: Сер 26 бер, 2025 19:56
gonchik74 написав:
Я б в таке боявся жінку садити)
а сам?)))
вы насколько помню мужчина взрослый, должны помнить анекдот позднего сссра про Оку)
весь лень писать напомню концовку
".....
- а где Ока?
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Додано: Сер 26 бер, 2025 20:02
Прохожий написав: gonchik74 написав:
Я б в таке боявся жінку садити)
а сам?)))
вы насколько помню мужчина взрослый, должны помнить анекдот позднего сссра про Оку)
весь лень писать напомню концовку
".....
- а где Ока?
- тсс тихо...у тебя в багажнике..."(с)
Собі теж ні. Я через те написав, що на роботі теж одній пані чоловік таке купив. Там ще є таке авто - смарт родстер. Так були випадки, коли його не помічали на трасі через низький силует і погану оптику і переїжджали)
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gonchik74
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