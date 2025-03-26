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#<1 ... 2700270127022703 Додано: Сер 26 бер, 2025 18:24 Bobua написав: akurt написав: В цілому французи живуть непогано, можна сказати, «тихенько». Поки нас напружує тільки ціна на електричну енергію - десь 1/4€ за 1 кВтгод - в місяць виходить до 200€. Все інше - досить дешево.



Він: О, то тут приблизно так само електрика. За 2 місяці 400$ вийшло, але у нас опалення і плита на електриці. Взагалі не люблю електроплити, але поки так.

І ще тариф прогресивний, чим більше споживати - тим дорожче... В цілому французи живуть непогано, можна сказати, «тихенько». Поки нас напружує тільки ціна на електричну енергію - десь 1/4€ за 1 кВтгод - в місяць виходить до 200€. Все інше - досить дешево.Він: О, то тут приблизно так само електрика. За 2 місяці 400$ вийшло, але у нас опалення і плита на електриці. Взагалі не люблю електроплити, але поки так.І ще тариф прогресивний, чим більше споживати - тим дорожче...



Цікаві люди...

Їх напружує, їм навіть тупо в лоба показують, що більше -- це дорожче.

А вони “плачуть, колються, але лізуть на кактус...”

800кВт/міс. Це капець. Повний капець... Цікаві люди...Їх напружує, їм навіть тупо в лоба показують, що більше -- це дорожче.А вони “плачуть, колються, але лізуть на кактус...”800кВт/міс. Це капець. Повний капець...

А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя... А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя... slonomag Повідомлень: 641 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 159 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 бер, 2025 19:16 whois2010 написав: Авто з більш потужним двигуном буде більш безпечним при пересуванні за містом: спробуйте на на умовній таврії (у якої відносно невеликий розхід), або 106-му Пежо на трасі обігнати сучасну вантажівку. Авто з більш потужним двигуном буде більш безпечним при пересуванні за містом: спробуйте на на умовній таврії (у якої відносно невеликий розхід), або 106-му Пежо на трасі обігнати сучасну вантажівку. Різниця в розгоні з умовних 70 км/год до умовних 100 зовсім несуттєва. Якщо ці 1 максимум дві секунди мають вирішальну роль, то означає, що стиль водіння заздалегідь небезпечний. Так само, якщо для обгону треба розганятися до 140. Не тільки небезпечно, але й заборонено правилами дорожнього руху. Дозволена швидкість там, де є потреба обганяти -- 90, нагадую. Навіть там, де 110, обгоняти вже нікого не потрібно. Так само (сюрприз) авто з більш потужними двигунами мають кращу комплектацію і укомплектовані більшою кількістю подушок безпеки. А це вже суто маркетинг, що продиктований саме необхідністю продавати побільше і подорожче. Одне з іншим взагалі ніяк не пов'язано.



Я більше 10 років проїздив на старій "Королі" із двигуном 1,3л. Старим, відповідно, а не таким як сучасні, де з літру сто кіловат вичавлюють. Скільки там кінських сил взагалі не пам'ятаю, тільки те, що обидві цифри (і к.с. і кВт) були до сотні. До того ж і машина була стара, ще з металу, а не з пінопласту. Відповідно, важкувата. І нічого, в місті взагалі абсолютно без різниці. Майже весь цей час в мене була і ще одна, більш сучасна, з двигуном 1,8, вона і досі зі мною, а ту довелося кинути в Маріуполі. Я мав всі можливости користатися цією новою, але відчував таку необхідність тільки на далеких відстанях, бо тут вже всі переваги розкривались -- і розмір, і автомат, і комфорт для пасажирів, і навіть витрата пального на швидкості від 110 вже зрівнювався між ними. Навіщо на седані 2,5 літрів сучасного двигуна -- зовсім не розумію. Різниця в розгоні з умовних 70 км/год до умовних 100 зовсім несуттєва. Якщо ці 1 максимум дві секунди мають вирішальну роль, то означає, що стиль водіння заздалегідь небезпечний. Так само, якщо для обгону треба розганятися до 140. Не тільки небезпечно, але й заборонено правилами дорожнього руху. Дозволена швидкість там, де є потреба обганяти -- 90, нагадую. Навіть там, де 110, обгоняти вже нікого не потрібно.А це вже суто маркетинг, що продиктований саме необхідністю продавати побільше і подорожче. Одне з іншим взагалі ніяк не пов'язано.Я більше 10 років проїздив на старій "Королі" із двигуном 1,3л. Старим, відповідно, а не таким як сучасні, де з літру сто кіловат вичавлюють. Скільки там кінських сил взагалі не пам'ятаю, тільки те, що обидві цифри (і к.с. і кВт) були до сотні. До того ж і машина була стара, ще з металу, а не з пінопласту. Відповідно, важкувата. І нічого, в місті взагалі абсолютно без різниці. Майже весь цей час в мене була і ще одна, більш сучасна, з двигуном 1,8, вона і досі зі мною, а ту довелося кинути в Маріуполі. Я мав всі можливости користатися цією новою, але відчував таку необхідність тільки на далеких відстанях, бо тут вже всі переваги розкривались -- і розмір, і автомат, і комфорт для пасажирів, і навіть витрата пального на швидкості від 110 вже зрівнювався між ними. Навіщо на седані 2,5 літрів сучасного двигуна -- зовсім не розумію. M-Audio Повідомлень: 3333 З нами з: 23.03.11 Подякував: 625 раз. Подякували: 482 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 бер, 2025 19:17 slonomag написав: А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя... А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя...

Испания? Испания? Прохожий Повідомлень: 14022 З нами з: 05.06.13 Подякував: 924 раз. Подякували: 1447 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 бер, 2025 19:21 Прохожий написав: slonomag написав: А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя... А сколько должно быть если отопление по сути только электрическое? У меня тоже декабрь-январь по 800квт вышло, на 350евро где-то за 2 месяца. Не ну можно конечно потеплее одеваться и вообще не топить, тогда и в 400квт/месяц можно вписаться, но такое, на любителя...

Испания? Испания?

Да. Да. slonomag Повідомлень: 641 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 159 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 бер, 2025 19:37 whois2010 написав: M-Audio написав: Bobua написав:

Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...

Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального... Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.



Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.



До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.



Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт.

Але більшості ж машина, на якій можна просто безпроблемно їздити - то фє, не цікаво. Треба щоб "гребла", і "динаміка", і "розгін до сотні" і все таке інше. Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт.Але більшості ж машина, на якій можна просто безпроблемно їздити - то фє, не цікаво. Треба щоб "гребла", і "динаміка", і "розгін до сотні" і все таке інше.

З останнім реченням не згоден. Авто з більш потужним двигуном буде більш безпечним при пересуванні за містом: спробуйте на на умовній таврії (у якої відносно невеликий розхід), або 106-му Пежо на трасі обігнати сучасну вантажівку. Поки розкочегариш її і зможеш піти на обгін, то вікно можливості вже зачиниться і у лоба буде їхати зустрічне авто. Так само (сюрприз) авто з більш потужними двигунами мають кращу комплектацію і укомплектовані більшою кількістю подушок безпеки. На мало- і мікролітражки виробник їх майже завжди не встановить навіть за окрему платню.

Колега придбав дружині економічний смарт. На перехресті водій вантажівки повертав і загорнув того смарта під себе: каже, не помітив.

Ну і зручніше, коли автівки багато. Не бчж. З останнім реченням не згоден. Авто з більш потужним двигуном буде більш безпечним при пересуванні за містом: спробуйте на на умовній таврії (у якої відносно невеликий розхід), або 106-му Пежо на трасі обігнати сучасну вантажівку. Поки розкочегариш її і зможеш піти на обгін, то вікно можливості вже зачиниться і у лоба буде їхати зустрічне авто. Так само (сюрприз) авто з більш потужними двигунами мають кращу комплектацію і укомплектовані більшою кількістю подушок безпеки. На мало- і мікролітражки виробник їх майже завжди не встановить навіть за окрему платню.Колега придбав дружині економічний смарт. На перехресті водій вантажівки повертав і загорнув того смарта під себе: каже, не помітив.Ну і зручніше, коли автівки багато. Не бчж.

Є країни де все оте не потрібно зовсім і переважна більшість населення їздить на в-с класі, а якщо і бачиш якийсь пікап, то розумієш, що його і в хвіст і в гриву за призначенням.У мене в повсякденні - три літри дизель на триста плюс поні і електро на 400. Так от там дали літрове на 95 поні, і його вистачало на всі випадки тамтешнього життя, не відчував себе обділеним))) Смарт - то маркетингове авто. Я б в таке боявся жінку садити) Є країни де все оте не потрібно зовсім і переважна більшість населення їздить на в-с класі, а якщо і бачиш якийсь пікап, то розумієш, що його і в хвіст і в гриву за призначенням.У мене в повсякденні - три літри дизель на триста плюс поні і електро на 400. Так от там дали літрове на 95 поні, і його вистачало на всі випадки тамтешнього життя, не відчував себе обділеним))) Смарт - то маркетингове авто. Я б в таке боявся жінку садити) gonchik74

Повідомлень: 957 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 бер, 2025 19:56 Re: Еміграція, заробітчанство gonchik74 написав: Я б в таке боявся жінку садити) Я б в таке боявся жінку садити)

а сам?)))



вы насколько помню мужчина взрослый, должны помнить анекдот позднего сссра про Оку)

весь лень писать напомню концовку

".....

- а где Ока?

- тсс тихо...у тебя в багажнике..."(с) а сам?)))вы насколько помню мужчина взрослый, должны помнить анекдот позднего сссра про Оку)весь лень писать напомню концовку".....- а где Ока?- тсс тихо...у тебя в багажнике..."(с) Прохожий Повідомлень: 14022 З нами з: 05.06.13 Подякував: 924 раз. Подякували: 1447 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 бер, 2025 20:02 Прохожий написав: gonchik74 написав: Я б в таке боявся жінку садити) Я б в таке боявся жінку садити)

а сам?)))



вы насколько помню мужчина взрослый, должны помнить анекдот позднего сссра про Оку)

весь лень писать напомню концовку

".....

- а где Ока?

- тсс тихо...у тебя в багажнике..."(с) а сам?)))вы насколько помню мужчина взрослый, должны помнить анекдот позднего сссра про Оку)весь лень писать напомню концовку".....- а где Ока?- тсс тихо...у тебя в багажнике..."(с)

Собі теж ні. Я через те написав, що на роботі теж одній пані чоловік таке купив. Там ще є таке авто - смарт родстер. Так були випадки, коли його не помічали на трасі через низький силует і погану оптику і переїжджали) Собі теж ні. Я через те написав, що на роботі теж одній пані чоловік таке купив. Там ще є таке авто - смарт родстер. Так були випадки, коли його не помічали на трасі через низький силует і погану оптику і переїжджали) gonchik74

Повідомлень: 957 З нами з: 28.01.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 153 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2700270127022703 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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