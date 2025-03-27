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#<1 ... 2701270227032704 Додано: Чет 27 бер, 2025 11:34 шлях в США flyman

Повідомлень: 38916 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1596 раз. Подякували: 2810 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 бер, 2025 12:05 wild2006 написав: Подскажите крупные форумы для беженцев в германию. Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.



Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.

Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.



Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.

Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.

Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.

Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.

Що є дуже корисним: власний перевірений досвід. Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.Що є дуже корисним: власний перевірений досвід. akurt

Повідомлень: 10692 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3925 раз. Подякували: 1394 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 бер, 2025 12:59 rjkz написав: M-Audio написав: Bobua написав:

Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...

Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального... Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.



Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.



До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.



Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт.

Але більшості ж машина, на якій можна просто безпроблемно їздити - то фє, не цікаво. Треба щоб "гребла", і "динаміка", і "розгін до сотні" і все таке інше. Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт.



У барабашова началась икота.

Имел недавно разговор с человеком, который в США лет 25, обсуждали целесообразность приобретения машины в НЙ и какую именно.

В числе прочего, я упомянул расход бенза. Он аж завис на секунду.

"Тут на расход бензина никто не обращает внимания".

Как выще коллега написал - в США цены на треть ниже украинских (и это "дорого") при намного более высоких доходах. Сколько уйдет в неделю на бенз - 40 или 60 долларов...ну как экономия на спичках. У барабашова началась икота.Имел недавно разговор с человеком, который в США лет 25, обсуждали целесообразность приобретения машины в НЙ и какую именно.В числе прочего, я упомянул расход бенза. Он аж завис на секунду."Тут на расход бензина никто не обращает внимания".Как выще коллега написал - в США цены на треть ниже украинских (и это "дорого") при намного более высоких доходах. Сколько уйдет в неделю на бенз - 40 или 60 долларов...ну как экономия на спичках.

Ну конечно. Поэтому весь американский автопром поменялся до неузнаваемости в 70-е, а тесла продолжает считать выгоду от покупки на своем сайте закладывая существенную экономию на топливе. Ну конечно. Поэтому весь американский автопром поменялся до неузнаваемости в 70-е, а тесла продолжает считать выгоду от покупки на своем сайте закладывая существенную экономию на топливе. airmax78 Повідомлень: 42825 З нами з: 25.10.12 Подякував: 981 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 бер, 2025 13:01 akurt написав: wild2006 написав: Подскажите крупные форумы для беженцев в германию. Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.



Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.

Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.



Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.

Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.

Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.

Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.

Що є дуже корисним: власний перевірений досвід. Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.Що є дуже корисним: власний перевірений досвід.

Аватарка у групи - повний П. Потрібно цю аватарку зробити аватаркою цієї гілки. Аватарка у групи - повний П. Потрібно цю аватарку зробити аватаркою цієї гілки. airmax78 Повідомлень: 42825 З нами з: 25.10.12 Подякував: 981 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 27 бер, 2025 13:07 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: wild2006 написав: Подскажите крупные форумы для беженцев в германию. Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.



Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.

Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.



Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.

Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.

Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.

Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.

Що є дуже корисним: власний перевірений досвід. Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.Що є дуже корисним: власний перевірений досвід. Але додам, з досвіду різних знайомих більшість груп "Українці в [країна]" контролюють/модерують кацапи чи кацапофіли.

Часто навіть агряться на українську (!!!), і можуть просто забанити за запитання українською Але додам, з досвіду різних знайомих більшість груп "Українці в [країна]" контролюють/модерують кацапи чи кацапофіли.Часто навіть агряться на українську (!!!), і можуть просто забанити за запитання українською Faceless

Модератор Повідомлень: 35567 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1471 раз. Подякували: 8148 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2701270227032704 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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