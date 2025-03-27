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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2701270227032704
Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 11:34

шлях в США

flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:05

  wild2006 написав:Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.


Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.
Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.
Зображення
Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.
Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.
Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.
Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.
Що є дуже корисним: власний перевірений досвід.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 12:59

  rjkz написав:
  M-Audio написав:
  Bobua написав:
Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...
Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.

Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.

До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.

Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт.
Але більшості ж машина, на якій можна просто безпроблемно їздити - то фє, не цікаво. Треба щоб "гребла", і "динаміка", і "розгін до сотні" і все таке інше.


У барабашова началась икота.
Имел недавно разговор с человеком, который в США лет 25, обсуждали целесообразность приобретения машины в НЙ и какую именно.
В числе прочего, я упомянул расход бенза. Он аж завис на секунду.
"Тут на расход бензина никто не обращает внимания".
Как выще коллега написал - в США цены на треть ниже украинских (и это "дорого") при намного более высоких доходах. Сколько уйдет в неделю на бенз - 40 или 60 долларов...ну как экономия на спичках.

Ну конечно. Поэтому весь американский автопром поменялся до неузнаваемости в 70-е, а тесла продолжает считать выгоду от покупки на своем сайте закладывая существенную экономию на топливе.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 13:01

  akurt написав:
  wild2006 написав:Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.


Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.
Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.
Зображення
Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.
Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.
Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.
Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.
Що є дуже корисним: власний перевірений досвід.

Аватарка у групи - повний П. Потрібно цю аватарку зробити аватаркою цієї гілки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 бер, 2025 13:07

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:
  wild2006 написав:Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.


Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої.
Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання.
Зображення
Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху.
Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю.
Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію.
Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду.
Що є дуже корисним: власний перевірений досвід.
Але додам, з досвіду різних знайомих більшість груп "Українці в [країна]" контролюють/модерують кацапи чи кацапофіли.
Часто навіть агряться на українську (!!!), і можуть просто забанити за запитання українською
Faceless
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