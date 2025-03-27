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wild2006 написав:Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.
Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої. Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання. Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху. Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю. Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію. Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду. Що є дуже корисним: власний перевірений досвід.
Bobua написав: Дуже важко зрозуміти скиглення багатої країни на ціни пального...
Так вони ж там масово звикли жити в якихось зажоп'ях, де до найближчого магазину 15 хвилин машиною, а до місця роботи доїхати так годину і більше треба.
Ні, я розумію, що так, мабуть, прикольно, але ж звідси і витрати на пальне.
До того ж америкаці -- великі любителі безрозмірних авто із відповідним двигуном і витратою.
Я давно кажу, що якщо б світ просто припинив гонку за кінськими силами и ньютоно-метрами, споживання нафти можна було б скоротити мінімум на чверть, і припинити, нарешті, торговлю з рашкою. Навіть нікого не пересаджуючи на громадський транспорт. Але більшості ж машина, на якій можна просто безпроблемно їздити - то фє, не цікаво. Треба щоб "гребла", і "динаміка", і "розгін до сотні" і все таке інше.
У барабашова началась икота. Имел недавно разговор с человеком, который в США лет 25, обсуждали целесообразность приобретения машины в НЙ и какую именно. В числе прочего, я упомянул расход бенза. Он аж завис на секунду. "Тут на расход бензина никто не обращает внимания". Как выще коллега написал - в США цены на треть ниже украинских (и это "дорого") при намного более высоких доходах. Сколько уйдет в неделю на бенз - 40 или 60 долларов...ну как экономия на спичках.
Ну конечно. Поэтому весь американский автопром поменялся до неузнаваемости в 70-е, а тесла продолжает считать выгоду от покупки на своем сайте закладывая существенную экономию на топливе.
wild2006 написав:Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.
Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої. Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання. Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху. Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю. Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію. Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду. Що є дуже корисним: власний перевірений досвід.
Аватарка у групи - повний П. Потрібно цю аватарку зробити аватаркою цієї гілки.
wild2006 написав:Подскажите крупные форумы для беженцев в германию.
Спробуйте приєднатися до групи «Українці в Німеччині». Цієї, що нижче, або спорідненої. Як правило саме в таких групах Фейсбука можна знайти відповідь на будь-які запитання. Для пошуку відповідей скористайтеся в такій групі пошуком (кнопка Лупа) праворуч зверху. Оскільки я адміністратор декількох груп українців за кордоном, знаю про що говорю. Якщо виконувати Правила груп (з ними знайомляться під час вступу) то Вас приймуть і в «закриті групи», де можна буде отримати більш докладну інформацію. Як правило, в таких групах розміщують посилання на юридичні ресурси або фотокопії важливих документів та діляться порадами на основі власного та перевіреного досвіду. Що є дуже корисним: власний перевірений досвід.
Але додам, з досвіду різних знайомих більшість груп "Українці в [країна]" контролюють/модерують кацапи чи кацапофіли. Часто навіть агряться на українську (!!!), і можуть просто забанити за запитання українською