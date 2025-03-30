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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2707270827092710
Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 09:57

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:https://youtu.be/FtydyEA6uCs?si=UoAvyv7uU4hvX6-n
Блін, як в такій куйні взагалі можна жити?! Десь з 1.00.

буквально з івна і палок

Зверху ОСБ, з середини драйвол, між ними вата. Шумо, тепло, гідро ізоляція практично відсутні.


Блин, я уже сколько лет тут это пишу.
А то, что кровли тут менять/ремонтировать каждые (в зависимости от климата штата и гадостности качества изначального исполнения)несколько лет надо?
А в этих дендрофекальных домах начинается гниение и запахи стоят те еще.
Дом, главное за 600+К, а запах как в заброшенном сарае.
Сидишь внизу в ливинг рум, а сверху ребенок прошелся и потолок ходуном ходит.
В многоквартирных домах та-же фигня - все деревянное. В домах начала-середины прошлого века просто еще облицовка в полкирпича снаружи.Перекрытия деревянные, несущая способность на кирпично-деревянной основе. Честно-говоря, как инженеру все-таки строителю, мне неуютно совмещать такие разные по свойствам материалы.
Не, для сарая - нормально, но для дома, в котором даже через 80-100 лет квартиры в 300-500 К ?
Одним словом, рилэстейт маркет в США держится только на ЛЛЛ.
Остальное - просто строительный мусор.
А в случае ухода США с позиции мирового экономического гегемона, все это по цене рухнет в цену того самого строительного мусора.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 10:24

Підтримую шановне панство: треба повчити цих америкосів будувати і жити...
І жити навчити, і будувати!

В мене для того, щоби натикати їх носом у лайно та палки, є цікаві фото - зроблені власноруч.
Фото 1
Зображення
Фото 2
Зображення
Фото 3
Зображення
Фото зроблені мною в жовтні 2022 року на розі вулиць Bay street and Liberty street (ти ба, які назви цікаві) ось тут:
https://maps.app.goo.gl/SFhZKG9d7ZCNxdUL7
Цікаво, що Google maps дозволяє нам відвідати саме це місто і є фото від них за червень 2024 року
(це той самий будинок):
Зображення

Ну дійсно НЕ схоже на лайно і палки, які застосовувалися для будівництва обсягів повітря, які містяться між двома плитами з/б перекриття, та оточеного по боках чимось схожим на цеглу або газобетон. В такому обсязі повітря громадянину України Забудовники - мешканці Відня, Монако або Куршавеля - де живуть самі з родинами - дозволяють створити учасникам форуму ласкаве гніздечко - за додаткову плату десь в районі 500 доларів за кв. м.

На жаль, саме цей будинок сьогодні НЕ продається, але на сусідній вулиці виставлено значно менший - площею в 100 кв. м - і УВАГА!!!!!! побудови 1946 року - всього за 1 498 000 доларів.
Зображення

З цього моменту можна обговорювати івно і палки далі - але оглядуючись по боках своєї вулиці та шукаючи приватний будинок побудови 1946 року.
Тільки для точності порівняння щоби було саме так: 3 Beds, 2 Baths, 1,056 sqft. І щоби між зовнішніми та внутрішніми стінами було покладені МІДНІ трубки водопостачання, електричні кідін трубки системи опалення, електричні кабелі з міді, а також - обов"язково - я це все бачив своїми очами - трубки розгалуженої по будинку системи для порохотяга ("пилососа").
Ну і щоби опис будинка був хоча б приблизно такий:
Welcome to 101 Graham, a beautifully updated 3BR/2BA single-level gem on the coveted lower westside on an oversized 5,000+ sqft lot. Enter into the living room with LVP flooring, recessed lighting, and dual pane windows, opening onto the open concept kitchen with a 5-burner Thermador range. Almost completely remodeled from the ground up, the center hall floor plan leads to ample-sized three bedrooms, with the primary suite accessible via a separate entrance and with its own spa-like bathroom, complete with a soaking tub and bidet/toilet combo. A manual gate grants owners access to a gated parking pad and spacious backyard, big enough for a garden, ADU, office, pool, or myriad other options. Extra storage, a tankless water heater, new insulation and updated electrical and plumbing make this like-new house in an ideal location a rare offering. Just a few short blocks to West Cliff Dr., grocery stores, coffee shops, restaurants, schools, and much much more!

Саме тоді можна сісти в крісло з бокалом пива та починати їх вчити жити...
Тих дурнуватих, що ліплять хто зна що з гімна та палок, можна називати так: "Телепні безтолкові" - саме так називав мій тесть безтолкових сусідів.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 11:23

СПРОСТУВАННЯ невірної інформації
Я оприлюднив інформацію, яка є невірною щодо цін на нерухомість в місті Гданьськ (Польщя):
Еміграція, заробітчанство

Сьогодні говорив з людьми знову, як з"ясувалося - це вони (вибачаюсь, "прикинулися дурниками") назвали ціну в 1300 доларів за кв. м НЕ в Гданьську, а у Львові, де купили в новобудові 2-к квартиру площею в 64 кв.м. та зараз закінчують ремонт.
В Гданьську ціну купівлі назвати відмовилися.
Якщо мені вдасться умовити їх розказати правду - напишу.
Підозрюю, що купили щось дуже НЕ дешеве.
Тому і не признаються.
Можливо і правильно роблять...
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 11:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Сьогодні говорив з людьми знову, як з"ясувалося - це вони (вибачаюсь, "прикинулися дурниками") назвали ціну в 1300 доларів за кв. м НЕ в Гданьську, а у Львові, де купили в новобудові 2-к квартиру площею в 64 кв.м. та зараз закінчують ремонт.
В Гданьську ціну купівлі назвати відмовилися.
Якщо мені вдасться умовити їх розказати правду - напишу.
Підозрюю, що купили щось дуже НЕ дешеве.
Тому і не признаються.
Можливо і правильно роблять...

Навскидку ціна двух квартир в Гданську від 0,5 млн. дол США. От цікаво, люди взагалі не паряться за курс/втрати на курсі. Напевно мають верстат ФРС вдома, або гроші дуже легко прийшли.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 11:30

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Підозрюю, що купили щось дуже НЕ дешеве.

От що мене вражає. Всі нищі пенсіонери вільно купують собі недешеву нерухомість в Європі, а куму, який готував всі документи, голову морочать. Інший знайомий, який привіз трохи готівки з США, в Чехії теж мав проблеми при покупці авто...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:24

  BIGor написав:Навскидку ціна двух квартир в Гданську від 0,5 млн. дол США. От цікаво, люди взагалі не паряться за курс/втрати на курсі. Напевно мають верстат ФРС вдома, або гроші дуже легко прийшли.

Я говорив О.Бендер - "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много."
Та й приклади відкрито публікує українська преса щодня - рідко якийсь держслужбовець в гарному українському дуже маленькому місті - я там лазив по залишках фортеці - на ім"я "Хуст" не візьме - і не хоче - пачку в 10 000 доларів.

На скільки я знаю, ці люди дуже вдало продали приватний будинок в одному обласному центрі.
І там сума могла бути як зазначена вища.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 30 бер, 2025 13:35

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Підозрюю, що купили щось дуже НЕ дешеве.

От що мене вражає. Всі нищі пенсіонери вільно купують собі недешеву нерухомість в Європі.

Вже невеликий ювілей: 2 роки тому я саме про це написав фразу - в моїй транскрипції було здається так:
"Рідко у якогось українського пенсіонера не закопано під грушею 50 000 доларів"

Так на мене учасники форуму лаялися.
А правда ж. Ну реальна правда.

Та й українські пенсіонери - напрочуд дивні, думаю таких немає ніде в світі: на днях по телебаченню розказали, що якась там поважна бабуся - чи металург, чи аптекарка, чи можливо працювала з радіоактивними рідинами - відсудила у Пенсійного фонду пенсію розміром в 385 000 гривень на місяць.
akurt
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