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Bolt написав:https://youtu.be/FtydyEA6uCs?si=UoAvyv7uU4hvX6-n Блін, як в такій куйні взагалі можна жити?! Десь з 1.00.
буквально з івна і палок
Зверху ОСБ, з середини драйвол, між ними вата. Шумо, тепло, гідро ізоляція практично відсутні.
Блин, я уже сколько лет тут это пишу. А то, что кровли тут менять/ремонтировать каждые (в зависимости от климата штата и гадостности качества изначального исполнения)несколько лет надо? А в этих дендрофекальных домах начинается гниение и запахи стоят те еще. Дом, главное за 600+К, а запах как в заброшенном сарае. Сидишь внизу в ливинг рум, а сверху ребенок прошелся и потолок ходуном ходит. В многоквартирных домах та-же фигня - все деревянное. В домах начала-середины прошлого века просто еще облицовка в полкирпича снаружи.Перекрытия деревянные, несущая способность на кирпично-деревянной основе. Честно-говоря, как инженеру все-таки строителю, мне неуютно совмещать такие разные по свойствам материалы. Не, для сарая - нормально, но для дома, в котором даже через 80-100 лет квартиры в 300-500 К ? Одним словом, рилэстейт маркет в США держится только на ЛЛЛ. Остальное - просто строительный мусор. А в случае ухода США с позиции мирового экономического гегемона, все это по цене рухнет в цену того самого строительного мусора.
Підтримую шановне панство: треба повчити цих америкосів будувати і жити... І жити навчити, і будувати!
В мене для того, щоби натикати їх носом у лайно та палки, є цікаві фото - зроблені власноруч. Фото 1 Фото 2 Фото 3 Фото зроблені мною в жовтні 2022 року на розі вулиць Bay street and Liberty street (ти ба, які назви цікаві) ось тут: https://maps.app.goo.gl/SFhZKG9d7ZCNxdUL7 Цікаво, що Google maps дозволяє нам відвідати саме це місто і є фото від них за червень 2024 року (це той самий будинок):
Ну дійсно НЕ схоже на лайно і палки, які застосовувалися для будівництва обсягів повітря, які містяться між двома плитами з/б перекриття, та оточеного по боках чимось схожим на цеглу або газобетон. В такому обсязі повітря громадянину України Забудовники - мешканці Відня, Монако або Куршавеля - де живуть самі з родинами - дозволяють створити учасникам форуму ласкаве гніздечко - за додаткову плату десь в районі 500 доларів за кв. м.
На жаль, саме цей будинок сьогодні НЕ продається, але на сусідній вулиці виставлено значно менший - площею в 100 кв. м - і УВАГА!!!!!! побудови 1946 року - всього за 1 498 000 доларів.
З цього моменту можна обговорювати івно і палки далі - але оглядуючись по боках своєї вулиці та шукаючи приватний будинок побудови 1946 року. Тільки для точності порівняння щоби було саме так: 3 Beds, 2 Baths, 1,056 sqft. І щоби між зовнішніми та внутрішніми стінами було покладені МІДНІ трубки водопостачання, електричні кідін трубки системи опалення, електричні кабелі з міді, а також - обов"язково - я це все бачив своїми очами - трубки розгалуженої по будинку системи для порохотяга ("пилососа"). Ну і щоби опис будинка був хоча б приблизно такий: Welcome to 101 Graham, a beautifully updated 3BR/2BA single-level gem on the coveted lower westside on an oversized 5,000+ sqft lot. Enter into the living room with LVP flooring, recessed lighting, and dual pane windows, opening onto the open concept kitchen with a 5-burner Thermador range. Almost completely remodeled from the ground up, the center hall floor plan leads to ample-sized three bedrooms, with the primary suite accessible via a separate entrance and with its own spa-like bathroom, complete with a soaking tub and bidet/toilet combo. A manual gate grants owners access to a gated parking pad and spacious backyard, big enough for a garden, ADU, office, pool, or myriad other options. Extra storage, a tankless water heater, new insulation and updated electrical and plumbing make this like-new house in an ideal location a rare offering. Just a few short blocks to West Cliff Dr., grocery stores, coffee shops, restaurants, schools, and much much more!
Саме тоді можна сісти в крісло з бокалом пива та починати їх вчити жити... Тих дурнуватих, що ліплять хто зна що з гімна та палок, можна називати так: "Телепні безтолкові" - саме так називав мій тесть безтолкових сусідів.
СПРОСТУВАННЯ невірної інформації Я оприлюднив інформацію, яка є невірною щодо цін на нерухомість в місті Гданьськ (Польщя): Еміграція, заробітчанство
Сьогодні говорив з людьми знову, як з"ясувалося - це вони (вибачаюсь, "прикинулися дурниками") назвали ціну в 1300 доларів за кв. м НЕ в Гданьську, а у Львові, де купили в новобудові 2-к квартиру площею в 64 кв.м. та зараз закінчують ремонт. В Гданьську ціну купівлі назвати відмовилися. Якщо мені вдасться умовити їх розказати правду - напишу. Підозрюю, що купили щось дуже НЕ дешеве. Тому і не признаються. Можливо і правильно роблять...
akurt написав:Сьогодні говорив з людьми знову, як з"ясувалося - це вони (вибачаюсь, "прикинулися дурниками") назвали ціну в 1300 доларів за кв. м НЕ в Гданьську, а у Львові, де купили в новобудові 2-к квартиру площею в 64 кв.м. та зараз закінчують ремонт. В Гданьську ціну купівлі назвати відмовилися. Якщо мені вдасться умовити їх розказати правду - напишу. Підозрюю, що купили щось дуже НЕ дешеве. Тому і не признаються. Можливо і правильно роблять...
Навскидку ціна двух квартир в Гданську від 0,5 млн. дол США. От цікаво, люди взагалі не паряться за курс/втрати на курсі. Напевно мають верстат ФРС вдома, або гроші дуже легко прийшли.
akurt написав:Підозрюю, що купили щось дуже НЕ дешеве.
От що мене вражає. Всі нищі пенсіонери вільно купують собі недешеву нерухомість в Європі, а куму, який готував всі документи, голову морочать. Інший знайомий, який привіз трохи готівки з США, в Чехії теж мав проблеми при покупці авто...
BIGor написав:Навскидку ціна двух квартир в Гданську від 0,5 млн. дол США. От цікаво, люди взагалі не паряться за курс/втрати на курсі. Напевно мають верстат ФРС вдома, або гроші дуже легко прийшли.
Я говорив О.Бендер - "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много." Та й приклади відкрито публікує українська преса щодня - рідко якийсь держслужбовець в гарному українському дуже маленькому місті - я там лазив по залишках фортеці - на ім"я "Хуст" не візьме - і не хоче - пачку в 10 000 доларів.
На скільки я знаю, ці люди дуже вдало продали приватний будинок в одному обласному центрі. І там сума могла бути як зазначена вища.
akurt написав:Підозрюю, що купили щось дуже НЕ дешеве.
От що мене вражає. Всі нищі пенсіонери вільно купують собі недешеву нерухомість в Європі.
Вже невеликий ювілей: 2 роки тому я саме про це написав фразу - в моїй транскрипції було здається так: "Рідко у якогось українського пенсіонера не закопано під грушею 50 000 доларів"
Так на мене учасники форуму лаялися. А правда ж. Ну реальна правда.
Та й українські пенсіонери - напрочуд дивні, думаю таких немає ніде в світі: на днях по телебаченню розказали, що якась там поважна бабуся - чи металург, чи аптекарка, чи можливо працювала з радіоактивними рідинами - відсудила у Пенсійного фонду пенсію розміром в 385 000 гривень на місяць.