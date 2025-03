Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2708270927102711 Додано: Нед 30 бер, 2025 19:20 akurt написав: Підтримую шановне панство: треба повчити цих америкосів будувати і жити...

І жити навчити, і будувати!



В мене для того, щоби натикати їх носом у лайно та палки, є цікаві фото - зроблені власноруч.

Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото зроблені мною в жовтні 2022 року на розі вулиць Bay street and Liberty street (ти ба, які назви цікаві) ось тут:

https://maps.app.goo.gl/SFhZKG9d7ZCNxdUL7

Цікаво, що Google maps дозволяє нам відвідати саме це місто і є фото від них за червень 2024 року

(це той самий будинок):





Ну дійсно НЕ схоже на лайно і палки, які застосовувалися для будівництва обсягів повітря, які містяться між двома плитами з/б перекриття, та оточеного по боках чимось схожим на цеглу або газобетон. В такому обсязі повітря громадянину України Забудовники - мешканці Відня, Монако або Куршавеля - де живуть самі з родинами - дозволяють створити учасникам форуму ласкаве гніздечко - за додаткову плату десь в районі 500 доларів за кв. м.



На жаль, саме цей будинок сьогодні НЕ продається, але на сусідній вулиці виставлено значно менший - площею в 100 кв. м - і УВАГА!!!!!! побудови 1946 року - всього за 1 498 000 доларів.





З цього моменту можна обговорювати івно і палки далі - але оглядуючись по боках своєї вулиці та шукаючи приватний будинок побудови 1946 року.

Тільки для точності порівняння щоби було саме так: 3 Beds, 2 Baths, 1,056 sqft. І щоби між зовнішніми та внутрішніми стінами було покладені МІДНІ трубки водопостачання, електричні кідін трубки системи опалення, електричні кабелі з міді, а також - обов"язково - я це все бачив своїми очами - трубки розгалуженої по будинку системи для порохотяга ("пилососа").

Ну і щоби опис будинка був хоча б приблизно такий:

Welcome to 101 Graham, a beautifully updated 3BR/2BA single-level gem on the coveted lower westside on an oversized 5,000+ sqft lot. Enter into the living room with LVP flooring, recessed lighting, and dual pane windows, opening onto the open concept kitchen with a 5-burner Thermador range. Almost completely remodeled from the ground up, the center hall floor plan leads to ample-sized three bedrooms, with the primary suite accessible via a separate entrance and with its own spa-like bathroom, complete with a soaking tub and bidet/toilet combo. A manual gate grants owners access to a gated parking pad and spacious backyard, big enough for a garden, ADU, office, pool, or myriad other options. Extra storage, a tankless water heater, new insulation and updated electrical and plumbing make this like-new house in an ideal location a rare offering. Just a few short blocks to West Cliff Dr., grocery stores, coffee shops, restaurants, schools, and much much more!



Саме тоді можна сісти в крісло з бокалом пива та починати їх вчити жити...

Это все интересно, но никак не отменяет тот факт, что все это имеет ценность только в локации и только в условиях живой американской экономики.

В США есть масса таких-же домов с ценой в 200 куе и меньше. Например, в апстейте НЙ и в неближнем НДЖ. Всего-то пару часов на машине от Манхеттена.

Во Флориде есть целые городки, где дома менее чем за 100 куе.

Там сейчас вообще обвал маркета.

Можно как угодно долго умиляться зеленой лужайке, покрашенному домику из овнаипалок, расставленной мебели и цене в хренилион.

Но это не отменяет тот факт, что это цена сформирована только спросом, но не качеством.

Еще раз, такая-же холобуда в другой локации стоит на порядок меньше.

Это цена за землю в данной локации. Не более того.

Насчет того, что "он построен в 1946 году"

Не построе он в 1946 году.

В 1946 году построен дом, на месте которого построен этот дом.

Потом он был раза 2 перестроен, может снесен начисто и построен новый.

Просто никто не файлил снос и построение нового.

В зависимости от штата и каунти это требует долгого времени на получение пермитов как на снос так и на новое строительство. Время-деньги. Поэтому обычно делают ремонт с перестройкой (иногда полной), потом приглащают инспектора из каунти, он все фиксирует по факту, платят символический штраф (размер которого установлен, возможно в том самом 1946 году в тех еще долларах). И в результате имеют новый дом, построенный в 1946 году.

Про вечную ценность дендрофекальной технологии могут рассказать погорельцы ЛА, потерявшие дома от ураганов, торнадо и наводнений по всем штатам.

Про термитов я уже и молчу. Хотя они научились обрабатывать древесину перед постройкой, но порой термиты сжирают и новые дома, я уж не говорю про старые.

Молд, то есть плесень - частый элемент. Ее может быть не видно, она внутри. Но дышать ей ничего не мешает. Запахи гнилой древесины в домах за 500+К придают непередаваемое послевкусие к впечатлениям.

Додано: Нед 30 бер, 2025 19:41 Ну, реально удивили.

Вы реально не знаете главное правило в недвижимости, которое придумали украинцы?

Оно звучит так: «ЛЛЛ».

Правда, его в более широком понятии еще лет 200 назад - в другой интерпретации - сформулировали его два постояльца- алкаша на Королевской площади в Брюсселе.

Там был отель торговцев гусями. Только туда двух алкашей впустили. Был 1847 год.

А там выпившие парни поели гусей…. как закуску.

Один з них сформулировал теорию «земельная рента».

Додано: Нед 30 бер, 2025 20:12 rjkz написав: Просто никто не файлил снос и построение нового.

Просто никто не файлил снос и построение нового.

И соседи не настучали?

Не верю!



Кстати, как Вы относитесь к финской дендро-фекальной технологии?

Додано: Нед 30 бер, 2025 21:24 Сибарит написав: rjkz написав: Просто никто не файлил снос и построение нового.

Просто никто не файлил снос и построение нового.

И соседи не настучали?

Не верю!



Кстати, как Вы относитесь к финской дендро-фекальной технологии? И соседи не настучали?Не верю!Кстати, как Вы относитесь к финской дендро-фекальной технологии?



Зависит от локации.

Соседи могут и не настучать.

По нескольким причинам.

1. Где-то это повсеместная практика и никто не обращает внимания.

То есть, люди знают как надо и как на самом деле происходит.

Поясню.

Например, везде действуют разные законы и механизмы.

Где-то, утирированно, ты не имеешь права гвоздь забить без разрешения каунти, а где-то можно дом снести и построить заново (и это уже не утрированно).

И между этими двумя крайностями масса вариаций.

Зачастую, соседи знают, что за это будет штраф, который можно годами не платить и он никак не скажется ни на чем. Только в момент продажи уже никуда не денешься. За эти годы штраф обесценится многократно. Такая ситуация, например, у моих знакомых в Берген каунти в НДж. И это один из самых строгих в этом плане штатов.

В некоторых локациях, например, нельзя делать ремаделинг более чем на добавление 1 спальни в год или два, а добавление летней кухни вообще не считается ремаделингом. И вот, неожиданно встроенный гараж становится спальней и появляется летняя кухня. Ничего не надо делать кроме как позвать инспектора, чтобы он это зафиксировал (да, там есть требования к спальням - определенное количество розеток, окно и клазет. Но это сделать не проблемно). На следующий год появляется еще один гараж, пристроенный, а над ним открытая терраса, а летняя кухня превращается в спальню или вторую кухню. И тд.

Посмотрите на Зиллоу дома в НДж. Вы увидите множество домов с кирпичным первым этажем и второй этаж - сайдинг. Знаете почему? Потому что второй этаж надстроенный, а "пройдясь" на стритвью по улице, можно увидеть и "базовые" версии этих домов. Например, дом моих знакомых 4бдрм и 2 полных санузла.

Напротив был точно такой дом, который не успели продать до смерти хозяйки, но без сайдинга. 2 бдрм и 1 санузел. Я его еще застал.

И вот поставьте себя на место условного соседа.

Надо настучать (не анонимно) в каунти. Оттуда придут, скажут, что мистер Смит из соседнего дома настучал, вот вам штраф на (в зависимости от того ГДЕ и ЗА ЧТО) 200 долларов, оплатите через 30 лет, когда будете продавать дом. Потом мистер Смит по соседски попросит вас о чем-то...Вы его пошлете подальше. Мистер Смит все это понимает и несколько раз подумает прежде чем стучать. Да, есть такие, которых ничего не остановит. Соседи бывают разные.

К финской дендрофекальной технологии можно относится по-разному.

Это зависит от условий и места проживания.

В США, с их ураганами, торнадо, пожарами и наводнениями лучше жить в домах, которые не снесет водой, ветром, не сгорит от жары и ветра и тд.

И зависит от времени проживания.

Я несколько лет жил в сборном финском доме. Но он был тогда свежепостроен.

Это были времена СССР. После совкостроя мне было очень приятно жить с окнами со стеклопакетами, финской сантехникой и финской столяркой.

Кстати, во времена ссср пытались строить по таким технологиям дома, в простонародье "Бамовские" (их много строили при освоении территорий при строительстве БАМа) или "фенольные" (использовались фенолформальдегидные смолы для клеевого соединения деревянных элементов). Фенол, вернее его испарения при контакте с воздухом - канцерогенное соединение.

Горят такие дома как спички. На моих глазах двухэтажный "бамовский" дом на 2 десятка квартир сгорел за 40 минут полностью. Пожарные поливали только соседние дома, чтобы не загорелись. Тушить было бесполезно.

ЧЕстно скажу, что финские дома на моей памяти не горели. А вот чешские модульные тоже горели. Правда не так быстро и их тущить удавалось. Но там немного другой принцип, их монтировали сразу блоками.

Аргентинские технологии строительства из овна и палок.

https://youtu.be/EQjx6okLBhI?si=3W1MKS5yiVAIcdhX В рекомендованные закинуло.Аргентинские технологии строительства из овна и палок. Bolt Повідомлень: 3401 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 30 бер, 2025 23:47 rjkz написав: Про вечную ценность дендрофекальной технологии могут рассказать погорельцы ЛА, потерявшие дома от ураганов, торнадо и наводнений по всем штатам.

Про термитов я уже и молчу. Хотя они научились обрабатывать древесину перед постройкой, но порой термиты сжирают и новые дома, я уж не говорю про старые.

Молд, то есть плесень - частый элемент. Ее может быть не видно, она внутри. Но дышать ей ничего не мешает. Запахи гнилой древесины в домах за 500+К придают непередаваемое послевкусие к впечатлениям.

Додано: Пон 31 бер, 2025 03:04 airmax78 написав: rjkz написав: Про вечную ценность дендрофекальной технологии могут рассказать погорельцы ЛА, потерявшие дома от ураганов, торнадо и наводнений по всем штатам.

Про термитов я уже и молчу. Хотя они научились обрабатывать древесину перед постройкой, но порой термиты сжирают и новые дома, я уж не говорю про старые.

Молд, то есть плесень - частый элемент. Ее может быть не видно, она внутри. Но дышать ей ничего не мешает. Запахи гнилой древесины в домах за 500+К придают непередаваемое послевкусие к впечатлениям.

Я, конечно, 1\2 столетия никогда не был в том, о чем пишу и еще 1\2 не буду, но как-то набрался наглости так написать.

rjkz погрузился в особенности строительных технологий не использующих говноблок и, надо отдать должное, объективно их оценил, несмотря на то что "этожамерика". Респект.

Уф.

Про термитов я уже и молчу. Хотя они научились обрабатывать древесину перед постройкой, но порой термиты сжирают и новые дома, я уж не говорю про старые.

Молд, то есть плесень - частый элемент. Ее может быть не видно, она внутри. Но дышать ей ничего не мешает. Запахи гнилой древесины в домах за 500+К придают непередаваемое послевкусие к впечатлениям.

Я, конечно, 1\2 столетия никогда не был в том, о чем пишу и еще 1\2 не буду, но как-то набрался наглости так написать. Про вечную ценность дендрофекальной технологии могут рассказать погорельцы ЛА, потерявшие дома от ураганов, торнадо и наводнений по всем штатам.Про термитов я уже и молчу. Хотя они научились обрабатывать древесину перед постройкой, но порой термиты сжирают и новые дома, я уж не говорю про старые.Молд, то есть плесень - частый элемент. Ее может быть не видно, она внутри. Но дышать ей ничего не мешает. Запахи гнилой древесины в домах за 500+К придают непередаваемое послевкусие к впечатлениям.Я, конечно, 1\2 столетия никогда не был в том, о чем пишу и еще 1\2 не буду, но как-то набрался наглости так написать.

Уф.

Я много раз писал, что качество строительства в США оставляет желать лучшего и с простой панельной хрущевкой мало какой многоэтажный билдинг сравнится.

Я уж совершенно не говорю про нормальные кирпичные дома.

Тему овноблоков я не трогаю сейчас. У этой технологии есть свои минусы, о которых я много раз писал. И опять-же это если сравнивать технологии на территории Украины.

У США есть самое главное - локация и ее плюсы.

НО...все проходящее.

Если США погрузится в Великую депрессию 2.0, то все эти плюсы в один момент закончатся.

По США ПОКА не летят ракеты и это ее выгодно отличает оот Украины.

Но опять-же - кто знает что мир ждет в будущем?

Я-бы предпочел сейчас (пока еще) жить в дендрофекальных технологиях США, нежели в самом пуповом ЖК Киева с вероятностью прилета ракеты от йопнутого карлика.

И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить.

Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает.

Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов.

И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока.

Но это не от дендрофекальности.

Как-то вообще смотрю, что вся эта недвига - проходящее. События крайне сложно прогнозируемы в мире.

Не, я с большим удовольствием останавливался в доме сына знакомой в НДж.

Но этому дому после переделки и ремонта всего года 3.

И он там вгатил кучу денег в ремонт и переделку. Ему предлагали за дом 850 куе, он сказал, что за 1,2 лимона готов съехать на следующий день. Но там все сошлось - локация, природа, по местным меркам недалеко от Манхеттена.

Посмотрим сколько будет стоить ремонт этого дома (я не имею ввиду ремонт отделки) через 10-15 лет. Его маме в соседнем городке, чтобы "накрасить губы" под продажу, надо будет тысяч 150 выложить.



ЗЫ:

Насчет "этожеомерика".

Тут есть свои плюсы и минусы.

Вопрос - насколько это жизнеспособно и может-ли влияние одного человека все это разрушить.

Некоторые процессы мне очень напоминают процессы времен развала совка.

Опять-же, а где будет лучше в случае коллапса США?

На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.

Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.

Вот вроде слух прошел, что Канада показав дулю тарифам, приняла ответные меры и США вроде собирается отменить/отложить введение тарифов для Канады. Но канадцы сказали, что это, конечно, неплохо, но США показали себя как ненадежный партнер и союзник. Мы (то есть канадцы) будем теперь искать другие рынки для наших товаров на территории ЕС и Азии (Китай?).

И если Канада, ЕС и остальной мир научится жить без США, то США станет просто большой региональной страной с никомуненужным долларом. ЧТо произойдет с которым если он перестанет быть мировой резервной валютой - страшно подумать.

Вон, в Европе уже заговорили, что политика США - это окно возможностннй для усиления роли евро в мировой экономике. Уф.Я много раз писал, что качество строительства в США оставляет желать лучшего и с простой панельной хрущевкой мало какой многоэтажный билдинг сравнится.Я уж совершенно не говорю про нормальные кирпичные дома.Тему овноблоков я не трогаю сейчас. У этой технологии есть свои минусы, о которых я много раз писал. И опять-же это если сравнивать технологии на территории Украины.У США есть самое главное - локация и ее плюсы.НО...все проходящее.Если США погрузится в Великую депрессию 2.0, то все эти плюсы в один момент закончатся.По США ПОКА не летят ракеты и это ее выгодно отличает оот Украины.Но опять-же - кто знает что мир ждет в будущем?Я-бы предпочел сейчас (пока еще) жить в дендрофекальных технологиях США, нежели в самом пуповом ЖК Киева с вероятностью прилета ракеты от йопнутого карлика.И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить.Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает.Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов.И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока.Но это не от дендрофекальности.Как-то вообще смотрю, что вся эта недвига - проходящее. События крайне сложно прогнозируемы в мире.Не, я с большим удовольствием останавливался в доме сына знакомой в НДж.Но этому дому после переделки и ремонта всего года 3.И он там вгатил кучу денег в ремонт и переделку. Ему предлагали за дом 850 куе, он сказал, что за 1,2 лимона готов съехать на следующий день. Но там все сошлось - локация, природа, по местным меркам недалеко от Манхеттена.Посмотрим сколько будет стоить ремонт этого дома (я не имею ввиду ремонт отделки) через 10-15 лет. Его маме в соседнем городке, чтобы "накрасить губы" под продажу, надо будет тысяч 150 выложить.ЗЫ:Насчет "этожеомерика".Тут есть свои плюсы и минусы.Вопрос - насколько это жизнеспособно и может-ли влияние одного человека все это разрушить.Некоторые процессы мне очень напоминают процессы времен развала совка.Опять-же, а где будет лучше в случае коллапса США?На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.Вот вроде слух прошел, что Канада показав дулю тарифам, приняла ответные меры и США вроде собирается отменить/отложить введение тарифов для Канады. Но канадцы сказали, что это, конечно, неплохо, но США показали себя как ненадежный партнер и союзник. Мы (то есть канадцы) будем теперь искать другие рынки для наших товаров на территории ЕС и Азии (Китай?).И если Канада, ЕС и остальной мир научится жить без США, то США станет просто большой региональной страной с никомуненужным долларом. ЧТо произойдет с которым если он перестанет быть мировой резервной валютой - страшно подумать.Вон, в Европе уже заговорили, что политика США - это окно возможностннй для усиления роли евро в мировой экономике. rjkz

