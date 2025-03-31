Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.
Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають...
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Додано: Пон 31 бер, 2025 10:57
Re: Еміграція, заробітчанство
Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.
Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають...
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:15
Re: Еміграція, заробітчанство
Бо він місцевий, значить вищого сорту:)
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:18
Ну вот как мне девочка в банке говорила - не подозрительно это 30-50% от доходов. Тоесть показал миллион за 10лет, 300к ложи на счет вообще без проблем, до 500к еще +/- можно повоевать, но не больше. Так как так не бывает что человек ничего не тратит. И это логично.
Ну и соответственно пенсионер отработавший 30 лет, во-первых и пенсию имеет минимум 1.5к, а не 500евро, и у него история доходов вся видна за эти самые 30 лет (если он европеец).
У нас кстати подняли планку на ипотеку для пенсионеров - теперь можно хоть в 60 лет ее брать на 20 лет. Вроде до 82 лет максимум сейчас, раньше был 76 лет потолок (когда ты должен закрыть ипотеку). Так что вполне возможно пенсионер из вашего примера просто купил квартиры в ипотеку. Половину сразу отлистал, остаток на 20 лет под 2-3% - там и пенсии хватит чтобы покрыть те взносы.
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:52
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 31 бер, 2025 11:53
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 31 бер, 2025 12:00
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Мій співрозмовник зараз мешкає в Канаді, в місті Торонто. Песиміст.
На попередніх сторінках я написав про оптиміста. Зараз песиміст...
Працює в цьому хмарочосі.
Переїхав в Канаду в минулому році - за програмою CUAET.
Це той випадок, коли людина їхала на підготовлене місце (він жив в Анталії, але працював віддалено на канадську фірму).
В нього все получилося так:
- переїхав жити в Туреччину - в орендовану квартиру - ще десь в 2020 році. Жив в гарному районі - Hurma - поруч зі мною - в досить пристойному ЖК - вид на Таврські гори, шикарний плавальний басейн та помірна ціна оренди.
- зі мною мандрував в гори (ніколи не забуду пікнік в горах при мінус 10). З українською діаспорою організовував футбольні змагання.
- в Туреччину до нього в гості приїжджали дівчата з України та мама.
- в березні 2024 року встиг злітати в Канаду - до завершення Програми - оформити дозвіл на роботу та всі необхідні документи (треба було встигнути про 31 березня). Цікаво, що взяв квиток із Стамбула в Торонто всього за 350 доларів туди та назад (!). Тиждень в Канаді пролетів швидко...
- в минулому році виїхав в Канаду.
Цікаво, що в нього на сьогодні - і це точно на тему "Еміграція, заробітчанство".
Зауважу, що мій товариш відноситься до групи "білих комірців" - робота інтелектуальна - але не ІТ-ник. Але з ком"ютерами пов"язаний щільно... Досить добре володіє спеціальною англійською.
Це те, про що я роками говорю на цій гілці: професія, освіта, досвід та КЛЕПКА В ГОЛОВІ - ось що треба в сучасному світі.
Відразу скажу: зараз живе НЕ ЖИРНО і навіть скаржиться.
Так ось:
- мешкає в Торонто в самому центрі. Оренда квартири забирає 1700 доларів (канадських). Сказав, що йому не солідно винаймати щось подешевше - типу кімнату. Солідна ж кваліфікована людина.
- на харчі витрачає близько 600 доларів на місяць. Цікаво, що говорить, що харчі в Канаді дорогі - ну не впевнений - принаймні десь на 20...30% дешевше, ніж в США.
Далі цитати - без редагування:
- Але сумую за Анталією дуже… клімат, природа....
- Та в Канаді взагалі дорого. Анталія безкоштовна в порівнянні. Якщо чесно сказати, то за 1/2 року зекономив лише на квиток в Туреччину - маю гроші тільки на це та на те, щоби пожити десь 1,5 місяця в Анталії. Хочу взяти в оренду авто.
- Транспорт: витрати 200...
- Інше (одяг, футболи якісь дрібні витрати) - 500$...
- Має лишатися 1000$ , але чогось так не виходить: оплата верифікації дипломів, і постійно щомісяця щось таке не заплановане....
- Але живу і працю в самісінькому центрі Торонто. Атмосфера як у фільмах - це подобається...
- Дівчата різнокольорові. Ходив на побачення з китаянкою. Трохи бракує мені англійської...
- Я тут чомусь вагу набираю. Наче не їм стільки. Мабуть від холоду і стресів. Чи може якість води така. Вже не знаю на що думати...
- Ну, в Торонто при +25 вологість була більша ніж в Анталії. Це може поки зима і сухо в квартирі...
Ну ось так воно - на чужині...
P.S. Він попросив мене зв"ятати його з хресником моєї жінки, який працює в Торонто в найбільшому банку Канади - потрібні хлопці - українці - грати разом в футбол. Той відмовився із словами, що футбол - то справа корисна, але дуже зайнятий по роботі та НЕ МАЄ ЗОВСІМ ЧАСУ...
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