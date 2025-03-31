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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2710271127122713> Додано: Пон 31 бер, 2025 10:57 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке. И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке.

Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.

Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають... Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5236 З нами з: 29.07.22 Подякував: 836 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 11:15 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: slonomag написав: И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке. И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке.

Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.

Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають... Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають... Бо він місцевий, значить вищого сорту:) Бо він місцевий, значить вищого сорту:) Faceless

Модератор Повідомлень: 35655 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1472 раз. Подякували: 8161 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 11:18 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке. И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке.

Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.

Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають... Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають...

Ну вот как мне девочка в банке говорила - не подозрительно это 30-50% от доходов. Тоесть показал миллион за 10лет, 300к ложи на счет вообще без проблем, до 500к еще +/- можно повоевать, но не больше. Так как так не бывает что человек ничего не тратит. И это логично.



Ну и соответственно пенсионер отработавший 30 лет, во-первых и пенсию имеет минимум 1.5к, а не 500евро, и у него история доходов вся видна за эти самые 30 лет (если он европеец).



У нас кстати подняли планку на ипотеку для пенсионеров - теперь можно хоть в 60 лет ее брать на 20 лет. Вроде до 82 лет максимум сейчас, раньше был 76 лет потолок (когда ты должен закрыть ипотеку). Так что вполне возможно пенсионер из вашего примера просто купил квартиры в ипотеку. Половину сразу отлистал, остаток на 20 лет под 2-3% - там и пенсии хватит чтобы покрыть те взносы. Ну вот как мне девочка в банке говорила - не подозрительно это 30-50% от доходов. Тоесть показал миллион за 10лет, 300к ложи на счет вообще без проблем, до 500к еще +/- можно повоевать, но не больше. Так как так не бывает что человек ничего не тратит. И это логично.Ну и соответственно пенсионер отработавший 30 лет, во-первых и пенсию имеет минимум 1.5к, а не 500евро, и у него история доходов вся видна за эти самые 30 лет (если он европеец).У нас кстати подняли планку на ипотеку для пенсионеров - теперь можно хоть в 60 лет ее брать на 20 лет. Вроде до 82 лет максимум сейчас, раньше был 76 лет потолок (когда ты должен закрыть ипотеку). Так что вполне возможно пенсионер из вашего примера просто купил квартиры в ипотеку. Половину сразу отлистал, остаток на 20 лет под 2-3% - там и пенсии хватит чтобы покрыть те взносы. slonomag Повідомлень: 645 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 160 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 11:52 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Бо він місцевий, значить вищого сорту:) Бо він місцевий, значить вищого сорту:)

Та я за українських пенсіонерів питаю, які для внуків купують. Та я за українських пенсіонерів питаю, які для внуків купують. Дюрі-бачі

Повідомлень: 5236 З нами з: 29.07.22 Подякував: 836 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 11:53 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Faceless написав: Бо він місцевий, значить вищого сорту:) Бо він місцевий, значить вищого сорту:)

Та я за українських пенсіонерів питаю, які для внуків купують. Та я за українських пенсіонерів питаю, які для внуків купують. Бо Україна - країна можливостей Бо Україна - країна можливостей Faceless

Модератор Повідомлень: 35655 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1472 раз. Подякували: 8161 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 12:00 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Мій співрозмовник зараз мешкає в Канаді, в місті Торонто. Песиміст.

На попередніх сторінках я написав про оптиміста. Зараз песиміст...



Працює в цьому хмарочосі.



Переїхав в Канаду в минулому році - за програмою CUAET.

Це той випадок, коли людина їхала на підготовлене місце (він жив в Анталії, але працював віддалено на канадську фірму).

В нього все получилося так:

- переїхав жити в Туреччину - в орендовану квартиру - ще десь в 2020 році. Жив в гарному районі - Hurma - поруч зі мною - в досить пристойному ЖК - вид на Таврські гори, шикарний плавальний басейн та помірна ціна оренди.

- зі мною мандрував в гори (ніколи не забуду пікнік в горах при мінус 10). З українською діаспорою організовував футбольні змагання.

- в Туреччину до нього в гості приїжджали дівчата з України та мама.

- в березні 2024 року встиг злітати в Канаду - до завершення Програми - оформити дозвіл на роботу та всі необхідні документи (треба було встигнути про 31 березня). Цікаво, що взяв квиток із Стамбула в Торонто всього за 350 доларів туди та назад (!). Тиждень в Канаді пролетів швидко...

- в минулому році виїхав в Канаду.



Цікаво, що в нього на сьогодні - і це точно на тему "Еміграція, заробітчанство".

Зауважу, що мій товариш відноситься до групи "білих комірців" - робота інтелектуальна - але не ІТ-ник. Але з ком"ютерами пов"язаний щільно... Досить добре володіє спеціальною англійською.



Це те, про що я роками говорю на цій гілці: професія, освіта, досвід та КЛЕПКА В ГОЛОВІ - ось що треба в сучасному світі.



Відразу скажу: зараз живе НЕ ЖИРНО і навіть скаржиться.

Так ось:

- мешкає в Торонто в самому центрі. Оренда квартири забирає 1700 доларів (канадських). Сказав, що йому не солідно винаймати щось подешевше - типу кімнату. Солідна ж кваліфікована людина.

- на харчі витрачає близько 600 доларів на місяць. Цікаво, що говорить, що харчі в Канаді дорогі - ну не впевнений - принаймні десь на 20...30% дешевше, ніж в США.



Далі цитати - без редагування:

- Але сумую за Анталією дуже… клімат, природа....

- Та в Канаді взагалі дорого. Анталія безкоштовна в порівнянні. Якщо чесно сказати, то за 1/2 року зекономив лише на квиток в Туреччину - маю гроші тільки на це та на те, щоби пожити десь 1,5 місяця в Анталії. Хочу взяти в оренду авто.

- Транспорт: витрати 200...

- Інше (одяг, футболи якісь дрібні витрати) - 500$...

- Має лишатися 1000$ , але чогось так не виходить: оплата верифікації дипломів, і постійно щомісяця щось таке не заплановане....

- Але живу і працю в самісінькому центрі Торонто. Атмосфера як у фільмах - це подобається...

- Дівчата різнокольорові. Ходив на побачення з китаянкою. Трохи бракує мені англійської...

- Я тут чомусь вагу набираю. Наче не їм стільки. Мабуть від холоду і стресів. Чи може якість води така. Вже не знаю на що думати...

- Ну, в Торонто при +25 вологість була більша ніж в Анталії. Це може поки зима і сухо в квартирі...



Ну ось так воно - на чужині...



P.S. Він попросив мене зв"ятати його з хресником моєї жінки, який працює в Торонто в найбільшому банку Канади - потрібні хлопці - українці - грати разом в футбол. Той відмовився із словами, що футбол - то справа корисна, але дуже зайнятий по роботі та НЕ МАЄ ЗОВСІМ ЧАСУ... News from CanadaМій співрозмовник зараз мешкає в Канаді, в місті Торонто. Песиміст.На попередніх сторінках я написав про оптиміста. Зараз песиміст...Працює в цьому хмарочосі.Переїхав в Канаду в минулому році - за програмою CUAET.Це той випадок, коли людина їхала на підготовлене місце (він жив в Анталії, але працював віддалено на канадську фірму).В нього все получилося так:- переїхав жити в Туреччину - в орендовану квартиру - ще десь в 2020 році. Жив в гарному районі - Hurma - поруч зі мною - в досить пристойному ЖК - вид на Таврські гори, шикарний плавальний басейн та помірна ціна оренди.- зі мною мандрував в гори (ніколи не забуду пікнік в горах при мінус 10). З українською діаспорою організовував футбольні змагання.- в Туреччину до нього в гості приїжджали дівчата з України та мама.- в березні 2024 року встиг злітати в Канаду - до завершення Програми - оформити дозвіл на роботу та всі необхідні документи (треба було встигнути про 31 березня). Цікаво, що взяв квиток із Стамбула в Торонто всього за 350 доларів туди та назад (!). Тиждень в Канаді пролетів швидко...- в минулому році виїхав в Канаду.Цікаво, що в нього на сьогодні - і це точно на тему "Еміграція, заробітчанство".Зауважу, що мій товариш відноситься до групи "білих комірців" - робота інтелектуальна - але не ІТ-ник. Але з ком"ютерами пов"язаний щільно... Досить добре володіє спеціальною англійською.Це те, про що я роками говорю на цій гілці: професія, освіта, досвід та КЛЕПКА В ГОЛОВІ - ось що треба в сучасному світі.Відразу скажу: зараз живе НЕ ЖИРНО і навіть скаржиться.Так ось:- мешкає в Торонто в самому центрі. Оренда квартири забирає 1700 доларів (канадських). Сказав, що йому не солідно винаймати щось подешевше - типу кімнату. Солідна ж кваліфікована людина.- на харчі витрачає близько 600 доларів на місяць. Цікаво, що говорить, що харчі в Канаді дорогі - ну не впевнений - принаймні десь на 20...30% дешевше, ніж в США.Далі цитати - без редагування:- Але- Та в Канаді взагалі дорого.Якщо чесно сказати, то за 1/2 року зекономив лише на квиток в Туреччину - маю гроші тільки на це та на те, щоби пожити десь 1,5 місяця в Анталії. Хочу взяти в оренду авто.- Транспорт: витрати 200...- Інше (одяг, футболи якісь дрібні витрати) - 500$..., але чогось так не виходить: оплата верифікації дипломів, і постійно щомісяця щось таке не заплановане....- Але живу і працю в самісінькому центрі Торонто. Атмосфера як у фільмах - це подобається...- Дівчата різнокольорові. Ходив на побачення з китаянкою. Трохи бракує мені англійської...- Я тут чомусь вагу набираю. Наче не їм стільки. Мабуть від холоду і стресів. Чи може якість води така. Вже не знаю на що думати...- Ну, в Торонто при +25 вологість була більша ніж в Анталії. Це може поки зима і сухо в квартирі...Ну ось так воно - на чужині...Він попросив мене зв"ятати його з хресником моєї жінки, який працює в Торонто в найбільшому банку Канади - потрібні хлопці - українці - грати разом в футбол. Той відмовився із словами, що футбол - то справа корисна, але akurt

Повідомлень: 10714 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3927 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 15:57 Дюрі-бачі написав: slonomag написав: И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке. И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке.

Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.

Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають... Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають...



В мене батьки пенсіонери коли купували квартиру в Вінниці принесли 40 тис. євро в мішку. У забудовника взяли і нічого не запитали.

Забудовник топ 3 в місті. Не якась шарашкіна контора.



Нам ще до реального європейського законодавства срать і срать В мене батьки пенсіонери коли купували квартиру в Вінниці принесли 40 тис. євро в мішку. У забудовника взяли і нічого не запитали.Забудовник топ 3 в місті. Не якась шарашкіна контора.Нам ще до реального європейського законодавства срать і срать Хомякоид Повідомлень: 2537 З нами з: 19.09.14 Подякував: 3009 раз. Подякували: 413 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 18:31 Re: Еміграція, заробітчанство Хомякоид написав: В мене батьки пенсіонери коли купували квартиру в Вінниці принесли 40 тис. євро в мішку. У забудовника взяли і нічого не запитали.

Забудовник топ 3 в місті. Не якась шарашкіна контора.



Нам ще до реального європейського законодавства срать і срать В мене батьки пенсіонери коли купували квартиру в Вінниці принесли 40 тис. євро в мішку. У забудовника взяли і нічого не запитали.Забудовник топ 3 в місті. Не якась шарашкіна контора.Нам ще до реального європейського законодавства срать і срать



Так в этом и проблема, мы типа хотим победить корупцию, за все хорошее и против всего плохого, но при этом как только сталкиваемся с какими-то ограничениями, сразу "фу-фу-фу, не хочу, не скажу где деньги взял" и тд.



Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.



Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25к Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине. И хоть и платил налом, а инфа все равно собиралась. И вот в какой-то момент что-то там тригернулось, подняли все его покупки за 5 лет, просуммировали, добавили пеню, штраф и готово. Так в этом и проблема, мы типа хотим победить корупцию, за все хорошее и против всего плохого, но при этом как только сталкиваемся с какими-то ограничениями, сразу "фу-фу-фу, не хочу, не скажу где деньги взял" и тд.Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25кВычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине. И хоть и платил налом, а инфа все равно собиралась. И вот в какой-то момент что-то там тригернулось, подняли все его покупки за 5 лет, просуммировали, добавили пеню, штраф и готово. slonomag Повідомлень: 645 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 160 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 18:51 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Так в этом и проблема, мы типа хотим победить корупцию, за все хорошее и против всего плохого, но при этом как только сталкиваемся с какими-то ограничениями, сразу "фу-фу-фу, не хочу, не скажу где деньги взял" и тд. Так в этом и проблема, мы типа хотим победить корупцию, за все хорошее и против всего плохого, но при этом как только сталкиваемся с какими-то ограничениями, сразу "фу-фу-фу, не хочу, не скажу где деньги взял" и тд.

Єдине що потрібно в фінмоніторингу - чіткі правила, щоб людина могла все наперед прорахувати. А не так, як в Європі: придумають собі щось і потім ти маєш доказувати, що гроші чисті, а не вони, що гроші грязні... Єдине що потрібно в фінмоніторингу - чіткі правила, щоб людина могла все наперед прорахувати. А не так, як в Європі: придумають собі щось і потім ти маєш доказувати, що гроші чисті, а не вони, що гроші грязні... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5236 З нами з: 29.07.22 Подякував: 836 раз. Подякували: 613 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 19:49 Хомякоид написав: Дюрі-бачі написав: slonomag написав: И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке. И у них нет таких нестыковок что чувак приносит налоговую декларацию с Украины где написано что он за все предыдущие 10 лет заработал ровно столько, сколько сейчас хочет на счет положить. А жил он типа в коробке от холодильника всю жизнь и питался на мусорке.

Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.

Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають... Де Ви бачите тут нестиковки? От якщо заробив на порядок менше, ніж вносиш на рахунок, тоді вже виникає нестиковка.Мене більше цікавить як пенсіонер, в якого пенсія 500Є максимум, купує 2 квартири по 500kЄ, і в нього нічого не питають...



В мене батьки пенсіонери коли купували квартиру в Вінниці принесли 40 тис. євро в мішку. У забудовника взяли і нічого не запитали.

Забудовник топ 3 в місті. Не якась шарашкіна контора.



Нам ще до реального європейського законодавства срать і срать В мене батьки пенсіонери коли купували квартиру в Вінниці принесли 40 тис. євро в мішку. У забудовника взяли і нічого не запитали.Забудовник топ 3 в місті. Не якась шарашкіна контора.Нам ще до реального європейського законодавства срать і срать

Застройщики не делают первичный мониторинг.Они вам ещё и подскажут как правильно всё сделать с налом.

Поэтому у корупционеров десятки квартир.

А вот если вы оформите не через застройщика а через нотариуса сделку или агенство недвижимости то они вас сольют налоговой так как сейчас они обязаны проводить первичный мониторинг клиентов. Застройщики не делают первичный мониторинг.Они вам ещё и подскажут как правильно всё сделать с налом.Поэтому у корупционеров десятки квартир.А вот если вы оформите не через застройщика а через нотариуса сделку или агенство недвижимости то они вас сольют налоговой так как сейчас они обязаны проводить первичный мониторинг клиентов. konstantin kirovograd

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