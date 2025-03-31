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slonomag написав:Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.
От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:
rjkz написав:На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать. Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.
Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать
slonomag написав:Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.
От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:
В Іспанії арештували розкішну віллу та офіс одеського екс-військкома Борисова Віллу Борисов придбав за 4 млн євро та оформив на свою матір, а офіс – за 500 тис. євро.
На таких суммах конечно уже включаются всякие схемы с офшорами и тд. Я пишу о рядовых гражданах, тех что 98%. Я писал ранее что от 500к евро уже начинают отбеливать за % от суммы. Просто смысл это обсуждать, это 1% от общей массы, и он есть и в Америке, и в Европе, и я думаю вообще везде в мире. Испания в этом плане ничем не отличается от остальных стран.