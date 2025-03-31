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#<1 ... 2711271227132714> Додано: Пон 31 бер, 2025 20:14 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу. Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.

От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:



https://www.unian.ua/society/v-ispaniji ... 83513.html

В Іспанії арештували розкішну віллу та офіс одеського екс-військкома Борисова

Віллу Борисов придбав за 4 млн євро та оформив на свою матір, а офіс – за 500 тис. євро. От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад: BIGor

Повідомлень: 9858 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 20:45 rjkz написав: На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.

Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %. На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.



Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать osafly

Повідомлень: 2137 З нами з: 29.05.14 Подякував: 203 раз. Подякували: 992 раз. Профіль 16 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 20:52 BIGor написав: slonomag написав: Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу. Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.

От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:



https://www.unian.ua/society/v-ispaniji ... 83513.html

В Іспанії арештували розкішну віллу та офіс одеського екс-військкома Борисова

Віллу Борисов придбав за 4 млн євро та оформив на свою матір, а офіс – за 500 тис. євро. От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:

На таких суммах конечно уже включаются всякие схемы с офшорами и тд. Я пишу о рядовых гражданах, тех что 98%. Я писал ранее что от 500к евро уже начинают отбеливать за % от суммы. Просто смысл это обсуждать, это 1% от общей массы, и он есть и в Америке, и в Европе, и я думаю вообще везде в мире. Испания в этом плане ничем не отличается от остальных стран. На таких суммах конечно уже включаются всякие схемы с офшорами и тд. Я пишу о рядовых гражданах, тех что 98%. Я писал ранее что от 500к евро уже начинают отбеливать за % от суммы. Просто смысл это обсуждать, это 1% от общей массы, и он есть и в Америке, и в Европе, и я думаю вообще везде в мире. Испания в этом плане ничем не отличается от остальных стран. slonomag Повідомлень: 645 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 160 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 23:19 slonomag написав: BIGor написав: slonomag написав: Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу. Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.

От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:



https://www.unian.ua/society/v-ispaniji ... 83513.html

В Іспанії арештували розкішну віллу та офіс одеського екс-військкома Борисова

Віллу Борисов придбав за 4 млн євро та оформив на свою матір, а офіс – за 500 тис. євро. От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:

На таких суммах конечно уже включаются всякие схемы с офшорами и тд. Я пишу о рядовых гражданах, тех что 98%. Я писал ранее что от 500к евро уже начинают отбеливать за % от суммы. Просто смысл это обсуждать, это 1% от общей массы, и он есть и в Америке, и в Европе, и я думаю вообще везде в мире. Испания в этом плане ничем не отличается от остальных стран. На таких суммах конечно уже включаются всякие схемы с офшорами и тд. Я пишу о рядовых гражданах, тех что 98%. Я писал ранее что от 500к евро уже начинают отбеливать за % от суммы. Просто смысл это обсуждать, это 1% от общей массы, и он есть и в Америке, и в Европе, и я думаю вообще везде в мире. Испания в этом плане ничем не отличается от остальных стран.

Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що! Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 куєЦе як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що! BIGor

Повідомлень: 9858 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 23:29 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить.

Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает.

Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов.

И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока. И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить.Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает.Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов.И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока.

А щось нове, наприклад 10-ти поверхівки в НЙ мають ж будувати нормальні?



От я походив по польським новобудовам - дуже вражений, стан на якому здають доволі високого рівня, все рівне, освітлення зроблене, всі стяжки також, штукатурка також (чогось крім стелі ), клас енергоощадності А+ - такі вимоги законодавства, ліфт в паркінг, однакові двері і ручки - обов'язково також. А щось нове, наприклад 10-ти поверхівки в НЙ мають ж будувати нормальні?От я походив по польським новобудовам - дуже вражений, стан на якому здають доволі високого рівня, все рівне, освітлення зроблене, всі стяжки також, штукатурка також (чогось крім стелі), клас енергоощадності А+ - такі вимоги законодавства, ліфт в паркінг, однакові двері і ручки - обов'язково також. BIGor

Повідомлень: 9858 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 23:29 osafly написав: Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать

лошара, йди далі дрочити і займатись шахрайством та розводити людей на кріптовєтку.

вітаху своєю брехнею тупо розвів на 30 тисяч баксів! лошара, йди далі дрочити і займатись шахрайством та розводити людей на кріптовєтку.вітаху своєю брехнею тупо розвів на 30 тисяч баксів! sergey_stasyuk555

Повідомлень: 327 З нами з: 21.05.23 Подякував: 34 раз. Подякували: 22 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 23:31 BIGor написав: Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що! Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 куєЦе як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!

А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів. А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів. Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 31 бер, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 3609 З нами з: 26.02.18 Подякував: 697 раз. Подякували: 593 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 23:31 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Некоторые процессы мне очень напоминают процессы времен развала совка.

Опять-же, а где будет лучше в случае коллапса США?

На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.

Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %. Некоторые процессы мне очень напоминают процессы времен развала совка.Опять-же, а где будет лучше в случае коллапса США?На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "". Я про себя подумал "". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.

Як кажуть (російською) "Купившим дно в облигациях - второе дно в подарок." Як кажуть (російською) " BIGor

Повідомлень: 9858 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 31 бер, 2025 23:35 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що! Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 куєЦе як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!

А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів. А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.

Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути. Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути. BIGor

Повідомлень: 9858 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1841 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 00:32 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: И если Канада, ЕС и остальной мир научится жить без США, то США станет просто большой региональной страной с никомуненужным долларом. И если Канада, ЕС и остальной мир научится жить без США, то США станет просто большой региональной страной с никомуненужным долларом.

А яка альтернатива? Хто готовий запровадити "тверду валюту" і відродити золотий

чи Біткойновий стандарт? Чи хто захоче не грабувати бідне населення в гонці девальвації, а пограбувати олігархів? А яка альтернатива? Хто готовий запровадити "тверду валюту" і відродити золотийчи Біткойновий стандарт? Чи хто захоче не грабувати бідне населення в гонці девальвації, а пограбувати олігархів?



Для меня будущее биткоина - под вопросом.

Представьте другое.

Есть кросс-курсы валют и готовность использовать в международной торговле, скажем, с десяток из них.

Ведь и сейчас идет торговля не только в долларе.

И в евро и в йене и в юане и швейцарских франках и...

Просто доллар будет или "одним из" или вообще не будет.

Вся сила доллара именно в его позиции мировой резервной валюты.

Он ПОКА обеспечен не только и не столько экономикой США. Для меня будущее биткоина - под вопросом.Представьте другое.Есть кросс-курсы валют и готовность использовать в международной торговле, скажем, с десяток из них.Ведь и сейчас идет торговля не только в долларе.И в евро и в йене и в юане и швейцарских франках и...Просто доллар будет или "одним из" или вообще не будет.Вся сила доллара именно в его позиции мировой резервной валюты.Он ПОКА обеспечен не только и не столько экономикой США. rjkz

Повідомлень: 17073 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8493 раз. Подякували: 5368 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2711271227132714> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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