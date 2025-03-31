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slonomag написав:Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.
От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:
rjkz написав:На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать. Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.
Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать
slonomag написав:Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.
От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:
В Іспанії арештували розкішну віллу та офіс одеського екс-військкома Борисова Віллу Борисов придбав за 4 млн євро та оформив на свою матір, а офіс – за 500 тис. євро.
На таких суммах конечно уже включаются всякие схемы с офшорами и тд. Я пишу о рядовых гражданах, тех что 98%. Я писал ранее что от 500к евро уже начинают отбеливать за % от суммы. Просто смысл это обсуждать, это 1% от общей массы, и он есть и в Америке, и в Европе, и я думаю вообще везде в мире. Испания в этом плане ничем не отличается от остальных стран.
slonomag написав:Блин, а как тогда ловить взяточников, схематозников, не платящих налоги и тд? В Европе я так понимаю это один из самых действенных способов ловить жуликов - зачем пытаться отследить всех 24/7, перепроверять каждого человека/чиновника все время, когда достаточно просто видеть сколько он зарабатывает и сколько тратит. В Испании уже даже нал научились отслеживать, так как 90% магазинов/сервисов предлагают всякие дисконты, ты при регистрации всегда указываешь свой уникальный номер. И потом хоть картой плати, хоть налом - пофиг, все данные все равно стекаются в 1 базу.
От казки не розсказуйте про "честних" іспанських чиновників. Той кому треба, купить в Іспанії і за чорний нал, і за грошву з наркотиків якщо треба. Ось приклад:
В Іспанії арештували розкішну віллу та офіс одеського екс-військкома Борисова Віллу Борисов придбав за 4 млн євро та оформив на свою матір, а офіс – за 500 тис. євро.
На таких суммах конечно уже включаются всякие схемы с офшорами и тд. Я пишу о рядовых гражданах, тех что 98%. Я писал ранее что от 500к евро уже начинают отбеливать за % от суммы. Просто смысл это обсуждать, это 1% от общей массы, и он есть и в Америке, и в Европе, и я думаю вообще везде в мире. Испания в этом плане ничем не отличается от остальных стран.
Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!
rjkz написав:И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить. Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает. Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов. И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока.
А щось нове, наприклад 10-ти поверхівки в НЙ мають ж будувати нормальні?
От я походив по польським новобудовам - дуже вражений, стан на якому здають доволі високого рівня, все рівне, освітлення зроблене, всі стяжки також, штукатурка також (чогось крім стелі ), клас енергоощадності А+ - такі вимоги законодавства, ліфт в паркінг, однакові двері і ручки - обов'язково також.
osafly написав:Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать
лошара, йди далі дрочити і займатись шахрайством та розводити людей на кріптовєтку. вітаху своєю брехнею тупо розвів на 30 тисяч баксів!
BIGor написав:Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!
А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 31 бер, 2025 23:33, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Некоторые процессы мне очень напоминают процессы времен развала совка. Опять-же, а где будет лучше в случае коллапса США? На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать. Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.
Як кажуть (російською) "Купившим дно в облигациях - второе дно в подарок."
BIGor написав:Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!
А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.
Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.
rjkz написав:И если Канада, ЕС и остальной мир научится жить без США, то США станет просто большой региональной страной с никомуненужным долларом.
А яка альтернатива? Хто готовий запровадити "тверду валюту" і відродити золотий чи Біткойновий стандарт? Чи хто захоче не грабувати бідне населення в гонці девальвації, а пограбувати олігархів?
Для меня будущее биткоина - под вопросом. Представьте другое. Есть кросс-курсы валют и готовность использовать в международной торговле, скажем, с десяток из них. Ведь и сейчас идет торговля не только в долларе. И в евро и в йене и в юане и швейцарских франках и... Просто доллар будет или "одним из" или вообще не будет. Вся сила доллара именно в его позиции мировой резервной валюты. Он ПОКА обеспечен не только и не столько экономикой США.