|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 04:37
osafly написав: rjkz написав:
На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.
Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.
Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать
Нвидия у меня есть, но я ее еще осенью в 2 раза укоротил.
Соображения такие - рано или поздно должен был появиться конкурент.
Да, совсем в ноль не упадет, все таки делает очень хорошие видео карты.
Младший пробует себя на ютубе, купили ему в прошлом году комп. Да, с нвидишной картой.
Теслу не покупал. Никогда. Соображения были такие - вся тесла держится на маске. Его не будет - не будет теслы. Оказалось еще хуже - из-за него у теслы и проблемы. Кроме того, опять-же, тесла была просто первой, конкуренты быстро подтянулись.
Майкрософт полностью слил по 437 за акцию. Сейчас она что-то в районе 380-390.
А вот Эппл долго не покупал, потом купил полторы акции посмотреть как оно себя ведет. В общем, пока это не самый плохой вариант.
Ну и конечно СП 500. Если это сдохнет совсем, то можно уже и США и доллар хоронить. Пока просело тоже. Особенность этого индекса в том, что компании, которые входят в эти 500, непостоянны. Завалилась? Нах с пляжа, берем следующую. Таким образом, надо очень капитально чтобы экономика пошла на дно, чтобы этот индекс совсем сдулся.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17073
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8493 раз.
- Подякували: 5368 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
4
6
Додано: Вів 01 кві, 2025 04:55
BIGor написав: rjkz написав:
И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить.
Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает.
Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов.
И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока.
А щось нове, наприклад 10-ти поверхівки в НЙ мають ж будувати нормальні?
От я походив по польським новобудовам - дуже вражений, стан на якому здають доволі високого рівня, все рівне, освітлення зроблене, всі стяжки також, штукатурка також (чогось крім стелі
), клас енергоощадності А+ - такі вимоги законодавства, ліфт в паркінг, однакові двері і ручки - обов'язково також.
В НЙ немного начали строить по монолитно-каркасной технологии.
Но это менее 1% рынка.
И ценник там заоблачный. И очень много вопросов.
Например, был недавно в новостройке. Квартирка 2бдрм, но милипиздрическая. Зато 2 балкона.
Отопление - кондиционером. На балконах стоят наружные блоки.
Еще одно здание периодически наблюдаю, 2018 кажется, года постройки. Там постоянно что-то ремонтируют по-крупному - то фасад, то кровлю, то полы в гараже То еще что-то.
Такое впечатление, что они посмотрели на Европу, почухали репу, Дай-ка и мы попробуем это слепить. Но как и вправду оказалось, американцы упускают очень много нюансов. И пытаются со своим подходом упрощения делать то, что делают педантичные (когда-то) немцы. В результате получается нечно несуразное.
Может поэтому им надо свои дендрофекальные дома лепить и не пробовать что-то высокотехнологичное.
Это как был видос, даже кажется тут, в даунтауне Бруклина очень дорогой дом, в котором похабно мексы сделали отделку. И норм. Никого не парит, что дверь затирала и просто чуть-ли не топором стесали. Что подтеки от краски. И тд.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17073
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8493 раз.
- Подякували: 5368 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
4
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|