RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2711271227132714
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 04:37

  osafly написав:
  rjkz написав:На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.
Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.


Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать :D


Нвидия у меня есть, но я ее еще осенью в 2 раза укоротил.
Соображения такие - рано или поздно должен был появиться конкурент.
Да, совсем в ноль не упадет, все таки делает очень хорошие видео карты.
Младший пробует себя на ютубе, купили ему в прошлом году комп. Да, с нвидишной картой.
Теслу не покупал. Никогда. Соображения были такие - вся тесла держится на маске. Его не будет - не будет теслы. Оказалось еще хуже - из-за него у теслы и проблемы. Кроме того, опять-же, тесла была просто первой, конкуренты быстро подтянулись.
Майкрософт полностью слил по 437 за акцию. Сейчас она что-то в районе 380-390.
А вот Эппл долго не покупал, потом купил полторы акции посмотреть как оно себя ведет. В общем, пока это не самый плохой вариант. Докупил.
Ну и конечно СП 500. Если это сдохнет совсем, то можно уже и США и доллар хоронить. Пока просело тоже. Особенность этого индекса в том, что компании, которые входят в эти 500, непостоянны. Завалилась? Нах с пляжа, берем следующую. Таким образом, надо очень капитально чтобы экономика пошла на дно, чтобы этот индекс совсем сдулся.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 01 кві, 2025 06:42, всього редагувалось 1 раз.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17075
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8494 раз.
Подякували: 5369 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 04:55

  BIGor написав:
  rjkz написав:И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить.
Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает.
Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов.
И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока.

А щось нове, наприклад 10-ти поверхівки в НЙ мають ж будувати нормальні?

От я походив по польським новобудовам - дуже вражений, стан на якому здають доволі високого рівня, все рівне, освітлення зроблене, всі стяжки також, штукатурка також (чогось крім стелі :shock: ), клас енергоощадності А+ - такі вимоги законодавства, ліфт в паркінг, однакові двері і ручки - обов'язково також.


В НЙ немного начали строить по монолитно-каркасной технологии.
Но это менее 1% рынка.
И ценник там заоблачный. И очень много вопросов.
Например, был недавно в новостройке. Квартирка 2бдрм, но милипиздрическая. Зато 2 балкона.
Отопление - кондиционером. На балконах стоят наружные блоки.
Еще одно здание периодически наблюдаю, 2018 кажется, года постройки. Там постоянно что-то ремонтируют по-крупному - то фасад, то кровлю, то полы в гараже То еще что-то.
Такое впечатление, что они посмотрели на Европу, почухали репу, Дай-ка и мы попробуем это слепить. Но как и вправду оказалось, американцы упускают очень много нюансов. И пытаются со своим подходом упрощения делать то, что делают педантичные (когда-то) немцы. В результате получается нечно несуразное.
Может поэтому им надо свои дендрофекальные дома лепить и не пробовать что-то высокотехнологичное.
Это как был видос, даже кажется тут, в даунтауне Бруклина очень дорогой дом, в котором похабно мексы сделали отделку. И норм. Никого не парит, что дверь затирала и просто чуть-ли не топором стесали. Что подтеки от краски. И тд.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17075
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8494 раз.
Подякували: 5369 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 06:11

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує :D Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!

А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.


Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.
И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.
Не учел несколько моментов.
Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.
Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.
И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.
Подлости по отношению к окружающим.
И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.
Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.
И наоборот только вот эти не лучшие представители.
И их много довольно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17075
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8494 раз.
Подякували: 5369 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 06:39

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує :D Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!

А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.

Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.


Тут не в голове или рыбе дело.
В США есть коррупция. Но не внизу.
Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника".
Зато на уровне руководства города и страны - навалом.
Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами.
Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге.
Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17075
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8494 раз.
Подякували: 5369 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 06:49

Вище багато песимізму.
Тому про оптимізм. Все-таки 1 квітня, раніше це було самим веселим днем на рік.

Еміграція, заробітчанство

News from USA

Все закономірно: поки одні фахівці підняли свій рівень знать в «дендрофекальних» здібностях до небувалих висот, інші діють та діють активно.

Отримую подробиці щодо переїзду наших українців із штату Каліфорнія в штат IOWA, куди взяли на роботу в університет.

Зарплатня жінки оголошена: 68 000$ на рік.

Цікаві моменти:
- на перші 1,5 місяця життя надає квартиру наша українська діаспора. Щоби оглядалися по боках та звикли до нових реалій та нового штату.
- взагалі ціни в тому штаті просто сміхотворні: орієнтиром може слугувати цифра в 1000$ орендної плати.
- для порівняння: зараз платять в Каліфорнії 3700$ на місяць.
- попередній моніторинг вартості житла дає можливість прогнозувати купівлю нерухомості (в кредит). Гадаю, буде цікаво.
- за попередніми даними зарплатня тільки жінки в 68 000$ на рік дасть можливість покрити абсолютно всі витрати на проживання, харчування, комуналку та інші витрати.
- безкоштовна медична страховка для жінки та чоловіка.
- родзинка та тортику: якщо страховка авто в Каліфорнії забирає щомісяця із бюджету родини 300$ в Каліфорнії, то в штаті IOWА її ціна складає 30$.

Наступні 2 місяця планують присвятити активним мандрівкам штатом Каліфорнія для того, щоби вже не хотілося у подальшому летіти із Чикаго в Сан Францисько з метою понюхати запах Тихого океану…
Власне, він вже трохи і набрид…

Ну, за попередніми даними перехід кордону Мексика-США 4 липня 2023 року був не даремним.
Я вже точні цифри забув (в червні та липні 2023 давав докладну інформацію), але здається 3 ночівлі на підлозі мосту через річку, яка розмежовує нещастя та щастя, були не такими вже і поганими…
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10715
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3927 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:получил "письмо счастья" на 25к


ахах, ну це як тріллер, по карті лідл. А може вони просто прикинули шо ти мав щось їсти а не повітря.

Нещодавно мав розмову і мені кажуть 'я не буду платить, куда? просто так?' я кажу: 'це не твої гроші, ти їх вкрав' і людина не розуміє. Думає 'оптимізуємо податок' щоб не платити. Ні це теж кража. І людина знову не розуміє. Німець йому каже, звідки в тебе така машина. А він каже я багато працюю - але ж ні це знову кража, німець теж багато працює.

Ось така єміграція)
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 310
З нами з: 21.11.19
Подякував: 244 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:21

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.

Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.


Тут не в голове или рыбе дело.
В США есть коррупция. Но не внизу.
Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника".
Зато на уровне руководства города и страны - навалом.
Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами.
Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге.
Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет.

Дядя Миша грит, что по 100 баксов Маск даёт за приход на выборы.
https://youtu.be/heijtirnCg8?si=LHX37-9kAPpWKyZf
Bolt
 
Повідомлень: 3402
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2711271227132714
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8189)
01.04.2025 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.