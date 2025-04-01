Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать. Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.
Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать
Нвидия у меня есть, но я ее еще осенью в 2 раза укоротил. Соображения такие - рано или поздно должен был появиться конкурент. Да, совсем в ноль не упадет, все таки делает очень хорошие видео карты. Младший пробует себя на ютубе, купили ему в прошлом году комп. Да, с нвидишной картой. Теслу не покупал. Никогда. Соображения были такие - вся тесла держится на маске. Его не будет - не будет теслы. Оказалось еще хуже - из-за него у теслы и проблемы. Кроме того, опять-же, тесла была просто первой, конкуренты быстро подтянулись. Майкрософт полностью слил по 437 за акцию. Сейчас она что-то в районе 380-390. А вот Эппл долго не покупал, потом купил полторы акции посмотреть как оно себя ведет. В общем, пока это не самый плохой вариант. Докупил. Ну и конечно СП 500. Если это сдохнет совсем, то можно уже и США и доллар хоронить. Пока просело тоже. Особенность этого индекса в том, что компании, которые входят в эти 500, непостоянны. Завалилась? Нах с пляжа, берем следующую. Таким образом, надо очень капитально чтобы экономика пошла на дно, чтобы этот индекс совсем сдулся.
Востаннє редагувалось rjkz в Вів 01 кві, 2025 06:42, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить. Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает. Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов. И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока.
А щось нове, наприклад 10-ти поверхівки в НЙ мають ж будувати нормальні?
От я походив по польським новобудовам - дуже вражений, стан на якому здають доволі високого рівня, все рівне, освітлення зроблене, всі стяжки також, штукатурка також (чогось крім стелі ), клас енергоощадності А+ - такі вимоги законодавства, ліфт в паркінг, однакові двері і ручки - обов'язково також.
В НЙ немного начали строить по монолитно-каркасной технологии. Но это менее 1% рынка. И ценник там заоблачный. И очень много вопросов. Например, был недавно в новостройке. Квартирка 2бдрм, но милипиздрическая. Зато 2 балкона. Отопление - кондиционером. На балконах стоят наружные блоки. Еще одно здание периодически наблюдаю, 2018 кажется, года постройки. Там постоянно что-то ремонтируют по-крупному - то фасад, то кровлю, то полы в гараже То еще что-то. Такое впечатление, что они посмотрели на Европу, почухали репу, Дай-ка и мы попробуем это слепить. Но как и вправду оказалось, американцы упускают очень много нюансов. И пытаются со своим подходом упрощения делать то, что делают педантичные (когда-то) немцы. В результате получается нечно несуразное. Может поэтому им надо свои дендрофекальные дома лепить и не пробовать что-то высокотехнологичное. Это как был видос, даже кажется тут, в даунтауне Бруклина очень дорогой дом, в котором похабно мексы сделали отделку. И норм. Никого не парит, что дверь затирала и просто чуть-ли не топором стесали. Что подтеки от краски. И тд.
BIGor написав:Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!
А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.
Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра. И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное. Не учел несколько моментов. Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов. Но остальные - это именно те, о которых Вы написали. И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш. Подлости по отношению к окружающим. И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову. Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно. И наоборот только вот эти не лучшие представители. И их много довольно.
BIGor написав:Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!
А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.
Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.
Тут не в голове или рыбе дело. В США есть коррупция. Но не внизу. Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника". Зато на уровне руководства города и страны - навалом. Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами. Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге. Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет.
Вище багато песимізму. Тому про оптимізм. Все-таки 1 квітня, раніше це було самим веселим днем на рік.
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Все закономірно: поки одні фахівці підняли свій рівень знать в «дендрофекальних» здібностях до небувалих висот, інші діють та діють активно.
Отримую подробиці щодо переїзду наших українців із штату Каліфорнія в штат IOWA, куди взяли на роботу в університет.
Зарплатня жінки оголошена: 68 000$ на рік.
Цікаві моменти: - на перші 1,5 місяця життя надає квартиру наша українська діаспора. Щоби оглядалися по боках та звикли до нових реалій та нового штату. - взагалі ціни в тому штаті просто сміхотворні: орієнтиром може слугувати цифра в 1000$ орендної плати. - для порівняння: зараз платять в Каліфорнії 3700$ на місяць. - попередній моніторинг вартості житла дає можливість прогнозувати купівлю нерухомості (в кредит). Гадаю, буде цікаво. - за попередніми даними зарплатня тільки жінки в 68 000$ на рік дасть можливість покрити абсолютно всі витрати на проживання, харчування, комуналку та інші витрати. - безкоштовна медична страховка для жінки та чоловіка. - родзинка та тортику: якщо страховка авто в Каліфорнії забирає щомісяця із бюджету родини 300$ в Каліфорнії, то в штаті IOWА її ціна складає 30$.
Наступні 2 місяця планують присвятити активним мандрівкам штатом Каліфорнія для того, щоби вже не хотілося у подальшому летіти із Чикаго в Сан Францисько з метою понюхати запах Тихого океану… Власне, він вже трохи і набрид…
Ну, за попередніми даними перехід кордону Мексика-США 4 липня 2023 року був не даремним. Я вже точні цифри забув (в червні та липні 2023 давав докладну інформацію), але здається 3 ночівлі на підлозі мосту через річку, яка розмежовує нещастя та щастя, були не такими вже і поганими…
ахах, ну це як тріллер, по карті лідл. А може вони просто прикинули шо ти мав щось їсти а не повітря.
Нещодавно мав розмову і мені кажуть 'я не буду платить, куда? просто так?' я кажу: 'це не твої гроші, ти їх вкрав' і людина не розуміє. Думає 'оптимізуємо податок' щоб не платити. Ні це теж кража. І людина знову не розуміє. Німець йому каже, звідки в тебе така машина. А він каже я багато працюю - але ж ні це знову кража, німець теж багато працює.
Gastarbaiter написав:А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.
Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.
Тут не в голове или рыбе дело. В США есть коррупция. Но не внизу. Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника". Зато на уровне руководства города и страны - навалом. Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами. Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге. Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет.