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#<1 ... 2711271227132714 Додано: Вів 01 кві, 2025 04:37 osafly написав: rjkz написав: На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.

Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %. На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.



Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать



Нвидия у меня есть, но я ее еще осенью в 2 раза укоротил.

Соображения такие - рано или поздно должен был появиться конкурент.

Да, совсем в ноль не упадет, все таки делает очень хорошие видео карты.

Младший пробует себя на ютубе, купили ему в прошлом году комп. Да, с нвидишной картой.

Теслу не покупал. Никогда. Соображения были такие - вся тесла держится на маске. Его не будет - не будет теслы. Оказалось еще хуже - из-за него у теслы и проблемы. Кроме того, опять-же, тесла была просто первой, конкуренты быстро подтянулись.

Майкрософт полностью слил по 437 за акцию. Сейчас она что-то в районе 380-390.

А вот Эппл долго не покупал, потом купил полторы акции посмотреть как оно себя ведет. В общем, пока это не самый плохой вариант. Докупил.

Ну и конечно СП 500. Если это сдохнет совсем, то можно уже и США и доллар хоронить. Пока просело тоже. Особенность этого индекса в том, что компании, которые входят в эти 500, непостоянны. Завалилась? Нах с пляжа, берем следующую. Таким образом, надо очень капитально чтобы экономика пошла на дно, чтобы этот индекс совсем сдулся. Нвидия у меня есть, но я ее еще осенью в 2 раза укоротил.Соображения такие - рано или поздно должен был появиться конкурент.Да, совсем в ноль не упадет, все таки делает очень хорошие видео карты.Младший пробует себя на ютубе, купили ему в прошлом году комп. Да, с нвидишной картой.Теслу не покупал. Никогда. Соображения были такие - вся тесла держится на маске. Его не будет - не будет теслы. Оказалось еще хуже - из-за него у теслы и проблемы. Кроме того, опять-же, тесла была просто первой, конкуренты быстро подтянулись.Майкрософт полностью слил по 437 за акцию. Сейчас она что-то в районе 380-390.А вот Эппл долго не покупал, потом купил полторы акции посмотреть как оно себя ведет. В общем, пока это не самый плохой вариант. Докупил.Ну и конечно СП 500. Если это сдохнет совсем, то можно уже и США и доллар хоронить. Пока просело тоже. Особенность этого индекса в том, что компании, которые входят в эти 500, непостоянны. Завалилась? Нах с пляжа, берем следующую. Таким образом, надо очень капитально чтобы экономика пошла на дно, чтобы этот индекс совсем сдулся. Востаннє редагувалось rjkz в Вів 01 кві, 2025 06:42, всього редагувалось 1 раз. rjkz

Повідомлень: 17075 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8494 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 04:55 BIGor написав: rjkz написав: И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить.

Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает.

Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов.

И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока. И еще раз, по моему скромному мнению, основанном на все-таки верхнем строительном образовании и более 20 лет в той или иной мере в строительстве, с точки зрения потребителя, сравнивая с украинским качеством, покупатель недвиги в США получает комплект строительного мусора, в котором можно некоторое время жить.Вот прицепилось слово "халабуда" и не отпускает.Когда-то, в 90-е снимал домики на Десне - вот это прообраз американских домов.И что-то меня попустило покупать что-то. По крайней мере пока.

А щось нове, наприклад 10-ти поверхівки в НЙ мають ж будувати нормальні?



От я походив по польським новобудовам - дуже вражений, стан на якому здають доволі високого рівня, все рівне, освітлення зроблене, всі стяжки також, штукатурка також (чогось крім стелі ), клас енергоощадності А+ - такі вимоги законодавства, ліфт в паркінг, однакові двері і ручки - обов'язково також. А щось нове, наприклад 10-ти поверхівки в НЙ мають ж будувати нормальні?От я походив по польським новобудовам - дуже вражений, стан на якому здають доволі високого рівня, все рівне, освітлення зроблене, всі стяжки також, штукатурка також (чогось крім стелі), клас енергоощадності А+ - такі вимоги законодавства, ліфт в паркінг, однакові двері і ручки - обов'язково також.



В НЙ немного начали строить по монолитно-каркасной технологии.

Но это менее 1% рынка.

И ценник там заоблачный. И очень много вопросов.

Например, был недавно в новостройке. Квартирка 2бдрм, но милипиздрическая. Зато 2 балкона.

Отопление - кондиционером. На балконах стоят наружные блоки.

Еще одно здание периодически наблюдаю, 2018 кажется, года постройки. Там постоянно что-то ремонтируют по-крупному - то фасад, то кровлю, то полы в гараже То еще что-то.

Такое впечатление, что они посмотрели на Европу, почухали репу, Дай-ка и мы попробуем это слепить. Но как и вправду оказалось, американцы упускают очень много нюансов. И пытаются со своим подходом упрощения делать то, что делают педантичные (когда-то) немцы. В результате получается нечно несуразное.

Может поэтому им надо свои дендрофекальные дома лепить и не пробовать что-то высокотехнологичное.

Это как был видос, даже кажется тут, в даунтауне Бруклина очень дорогой дом, в котором похабно мексы сделали отделку. И норм. Никого не парит, что дверь затирала и просто чуть-ли не топором стесали. Что подтеки от краски. И тд. В НЙ немного начали строить по монолитно-каркасной технологии.Но это менее 1% рынка.И ценник там заоблачный. И очень много вопросов.Например, был недавно в новостройке. Квартирка 2бдрм, но милипиздрическая. Зато 2 балкона.Отопление - кондиционером. На балконах стоят наружные блоки.Еще одно здание периодически наблюдаю, 2018 кажется, года постройки. Там постоянно что-то ремонтируют по-крупному - то фасад, то кровлю, то полы в гараже То еще что-то.Такое впечатление, что они посмотрели на Европу, почухали репу, Дай-ка и мы попробуем это слепить. Но как и вправду оказалось, американцы упускают очень много нюансов. И пытаются со своим подходом упрощения делать то, что делают педантичные (когда-то) немцы. В результате получается нечно несуразное.Может поэтому им надо свои дендрофекальные дома лепить и не пробовать что-то высокотехнологичное.Это как был видос, даже кажется тут, в даунтауне Бруклина очень дорогой дом, в котором похабно мексы сделали отделку. И норм. Никого не парит, что дверь затирала и просто чуть-ли не топором стесали. Что подтеки от краски. И тд. rjkz

Повідомлень: 17075 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8494 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 06:11 Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що! Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 куєЦе як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!

А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів. А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.



Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.

И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.

Не учел несколько моментов.

Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.

Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.

И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.

Подлости по отношению к окружающим.

И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.

Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.

И наоборот только вот эти не лучшие представители.

И их много довольно. Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.Не учел несколько моментов.Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.Подлости по отношению к окружающим.И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.И наоборот только вот эти не лучшие представители.И их много довольно. rjkz

Повідомлень: 17075 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8494 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 06:39 BIGor написав: Gastarbaiter написав: BIGor написав: Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 кує Це як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що! Ну це очевидно, що їм легше гнобити пересічних за 10 куєЦе як раніше у нас поліція ганяла бабуль що квіти в переходах продавали, зато займатися криміналом - ні, та ви що!

А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів. А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.

Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути. Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.



Тут не в голове или рыбе дело.

В США есть коррупция. Но не внизу.

Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника".

Зато на уровне руководства города и страны - навалом.

Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами.

Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге.

Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет. Тут не в голове или рыбе дело.В США есть коррупция. Но не внизу.Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника".Зато на уровне руководства города и страны - навалом.Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами.Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге.Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет. rjkz

Повідомлень: 17075 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8494 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 06:49 Вище багато песимізму.

Тому про оптимізм. Все-таки 1 квітня, раніше це було самим веселим днем на рік.



Еміграція, заробітчанство



News from USA



Все закономірно: поки одні фахівці підняли свій рівень знать в «дендрофекальних» здібностях до небувалих висот, інші діють та діють активно.



Отримую подробиці щодо переїзду наших українців із штату Каліфорнія в штат IOWA, куди взяли на роботу в університет.



Зарплатня жінки оголошена: 68 000$ на рік.



Цікаві моменти:

- на перші 1,5 місяця життя надає квартиру наша українська діаспора. Щоби оглядалися по боках та звикли до нових реалій та нового штату.

- взагалі ціни в тому штаті просто сміхотворні: орієнтиром може слугувати цифра в 1000$ орендної плати.

- для порівняння: зараз платять в Каліфорнії 3700$ на місяць.

- попередній моніторинг вартості житла дає можливість прогнозувати купівлю нерухомості (в кредит). Гадаю, буде цікаво.

- за попередніми даними зарплатня тільки жінки в 68 000$ на рік дасть можливість покрити абсолютно всі витрати на проживання, харчування, комуналку та інші витрати.

- безкоштовна медична страховка для жінки та чоловіка.

- родзинка та тортику: якщо страховка авто в Каліфорнії забирає щомісяця із бюджету родини 300$ в Каліфорнії, то в штаті IOWА її ціна складає 30$.



Наступні 2 місяця планують присвятити активним мандрівкам штатом Каліфорнія для того, щоби вже не хотілося у подальшому летіти із Чикаго в Сан Францисько з метою понюхати запах Тихого океану…

Власне, він вже трохи і набрид…



Ну, за попередніми даними перехід кордону Мексика-США 4 липня 2023 року був не даремним.

Я вже точні цифри забув (в червні та липні 2023 давав докладну інформацію), але здається 3 ночівлі на підлозі мосту через річку, яка розмежовує нещастя та щастя, були не такими вже і поганими… akurt

Повідомлень: 10715 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3927 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 09:00 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: получил "письмо счастья" на 25к получил "письмо счастья" на 25к



ахах, ну це як тріллер, по карті лідл. А може вони просто прикинули шо ти мав щось їсти а не повітря.



Нещодавно мав розмову і мені кажуть 'я не буду платить, куда? просто так?' я кажу: 'це не твої гроші, ти їх вкрав' і людина не розуміє. Думає 'оптимізуємо податок' щоб не платити. Ні це теж кража. І людина знову не розуміє. Німець йому каже, звідки в тебе така машина. А він каже я багато працюю - але ж ні це знову кража, німець теж багато працює.



Ось така єміграція) ахах, ну це як тріллер, по карті лідл. А може вони просто прикинули шо ти мав щось їсти а не повітря.Нещодавно мав розмову і мені кажуть 'я не буду платить, куда? просто так?' я кажу: 'це не твої гроші, ти їх вкрав' і людина не розуміє. Думає 'оптимізуємо податок' щоб не платити. Ні це теж кража. І людина знову не розуміє. Німець йому каже, звідки в тебе така машина. А він каже я багато працюю - але ж ні це знову кража, німець теж багато працює.Ось така єміграція) BeneFuckTor Повідомлень: 310 З нами з: 21.11.19 Подякував: 244 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 09:21 rjkz написав: BIGor написав: Gastarbaiter написав: А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів. А воно усе й починається з торгівлі у переходах, з поборів у лікарнях, з хабаря поліцейському за проїзд на червоне, зарплати у конверті і інших "дрібничок". А потім у суспільстві, де "порішати" чи нажухати державу стало нормою, чомусь обурюються, що хтось привласнив державне підприємство, хтось купив посаду міністра, а хтось вивів у офшори кілька мільярдів.

Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути. Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.



Тут не в голове или рыбе дело.

В США есть коррупция. Но не внизу.

Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника".

Зато на уровне руководства города и страны - навалом.

Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами.

Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге.

Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет. Тут не в голове или рыбе дело.В США есть коррупция. Но не внизу.Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника".Зато на уровне руководства города и страны - навалом.Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами.Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге.Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет.

Дядя Миша грит, что по 100 баксов Маск даёт за приход на выборы.

https://youtu.be/heijtirnCg8?si=LHX37-9kAPpWKyZf Дядя Миша грит, что по 100 баксов Маск даёт за приход на выборы. Bolt Повідомлень: 3402 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2711271227132714 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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