Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2712271327142715 Додано: Вів 01 кві, 2025 17:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: airmax78 написав: Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022? Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022? Лицемірненько.... Лицемірненько....

З'єбе з країни під час війни - це погано, але зрозуміло і більш-менш природньо - людина слабка. А ось робити з цього "з'єбе" чесноту (а саме цим займається більшість дописувачів цієї гілки) - це - справжній ПЦ. Бо це руйнує цінності, чорне перефарбовує в біле і ПЦ робить новою нормою. Як ти цього не розумієш? З'єбе з країни під час війни - це погано, але зрозуміло і більш-менш природньо - людина слабка. А ось робити з цього "з'єбе" чесноту (а саме цим займається більшість дописувачів цієї гілки) - це - справжній ПЦ. Бо це руйнує цінності, чорне перефарбовує в біле і ПЦ робить новою нормою. Як ти цього не розумієш? airmax78 Повідомлень: 42832 З нами з: 25.10.12 Подякував: 982 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 18:58 Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял? Чукча2

Повідомлень: 2197 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 19:43 Чукча2 написав: Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял? Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь 3.05.25 повертаюсь airmax78 Повідомлень: 42832 З нами з: 25.10.12 Подякував: 982 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 19:49 airmax78 написав: Чукча2 написав: Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял? Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь 3.05.25 повертаюсь

таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.? таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.? Прохожий Повідомлень: 14029 З нами з: 05.06.13 Подякував: 924 раз. Подякували: 1447 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 20:19 Прохожий написав: airmax78 написав: Чукча2 написав: Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял? Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь 3.05.25 повертаюсь

таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.? таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?

В перемирие верится слабо. В перемирие верится слабо. airmax78 Повідомлень: 42832 З нами з: 25.10.12 Подякував: 982 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2712271327142715 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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