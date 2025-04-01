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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2712271327142715
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022?
Лицемірненько....

З'єбе з країни під час війни - це погано, але зрозуміло і більш-менш природньо - людина слабка. А ось робити з цього "з'єбе" чесноту (а саме цим займається більшість дописувачів цієї гілки) - це - справжній ПЦ. Бо це руйнує цінності, чорне перефарбовує в біле і ПЦ робить новою нормою. Як ти цього не розумієш?
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 18:58

Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:43

  Чукча2 написав:Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 19:49

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь

таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 20:19

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь

таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?

В перемирие верится слабо.
airmax78
 
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