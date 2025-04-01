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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 17:26
BIGor написав: airmax78 написав:
Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022?
Лицемірненько....
З'єбе з країни під час війни - це погано, але зрозуміло і більш-менш природньо - людина слабка. А ось робити з цього "з'єбе" чесноту (а саме цим займається більшість дописувачів цієї гілки) - це - справжній ПЦ. Бо це руйнує цінності, чорне перефарбовує в біле і ПЦ робить новою нормою. Як ти цього не розумієш?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 18:58
Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?
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Чукча2
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:43
Чукча2 написав:
Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?
3.05.25 повертаюсь
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Додано: Вів 01 кві, 2025 19:49
airmax78 написав: Чукча2 написав:
Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?
3.05.25 повертаюсь
таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 20:19
Прохожий написав: airmax78 написав: Чукча2 написав:
Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?
3.05.25 повертаюсь
таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?
В перемирие верится слабо.
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