Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022?
Лицемірненько....
З'єбе з країни під час війни - це погано, але зрозуміло і більш-менш природньо - людина слабка. А ось робити з цього "з'єбе" чесноту (а саме цим займається більшість дописувачів цієї гілки) - це - справжній ПЦ. Бо це руйнує цінності, чорне перефарбовує в біле і ПЦ робить новою нормою. Як ти цього не розумієш?
akurt написав:Вище багато песимізму. Тому про оптимізм. Все-таки 1 квітня, раніше це було самим веселим днем на рік.
Еміграція, заробітчанство
News from USA
Все закономірно: поки одні фахівці підняли свій рівень знать в «дендрофекальних» здібностях до небувалих висот, інші діють та діють активно.
Отримую подробиці щодо переїзду наших українців із штату Каліфорнія в штат IOWA, куди взяли на роботу в університет.
Зарплатня жінки оголошена: 68 000$ на рік.
Цікаві моменти: - на перші 1,5 місяця життя надає квартиру наша українська діаспора. Щоби оглядалися по боках та звикли до нових реалій та нового штату. - взагалі ціни в тому штаті просто сміхотворні: орієнтиром може слугувати цифра в 1000$ орендної плати. - для порівняння: зараз платять в Каліфорнії 3700$ на місяць. - попередній моніторинг вартості житла дає можливість прогнозувати купівлю нерухомості (в кредит). Гадаю, буде цікаво. - за попередніми даними зарплатня тільки жінки в 68 000$ на рік дасть можливість покрити абсолютно всі витрати на проживання, харчування, комуналку та інші витрати. - безкоштовна медична страховка для жінки та чоловіка. - родзинка та тортику: якщо страховка авто в Каліфорнії забирає щомісяця із бюджету родини 300$ в Каліфорнії, то в штаті IOWА її ціна складає 30$.
Наступні 2 місяця планують присвятити активним мандрівкам штатом Каліфорнія для того, щоби вже не хотілося у подальшому летіти із Чикаго в Сан Францисько з метою понюхати запах Тихого океану… Власне, він вже трохи і набрид…
Ну, за попередніми даними перехід кордону Мексика-США 4 липня 2023 року був не даремним. Я вже точні цифри забув (в червні та липні 2023 давав докладну інформацію), але здається 3 ночівлі на підлозі мосту через річку, яка розмежовує нещастя та щастя, були не такими вже і поганими…
Очень оптимистично. Я тоже по приезду оптимистично воспринял инфу про минималку в Нй. А 68 куе в год воспринял-бы еще оптимистичней. С этой зп (если на семью), большинство риелторов с ней даже разговаривать не станет если они захотят снять жилье. Посмотрю я на ее оптимизм, когда она с семьей будет бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом. На самом деле, это оптимизм ньюкамеров, у которых что-то в жизни меняется и они в ожидании позитивных перемен. Потом все сменится однообразными буднями и они начнут смотреть по сторонам и анализировать что происходит и в какую сторону все меняется. Например, подождем буквально до завтра и посмотрим или таки введет Трамп свои тарифы и чем на это ответят бывшие торговые партнеры и бывшие союзники. И "посмеемся все вместе" (с).
ахах, ну це як тріллер, по карті лідл. А може вони просто прикинули шо ти мав щось їсти а не повітря.
Нещодавно мав розмову і мені кажуть 'я не буду платить, куда? просто так?' я кажу: 'це не твої гроші, ти їх вкрав' і людина не розуміє. Думає 'оптимізуємо податок' щоб не платити. Ні це теж кража. І людина знову не розуміє. Німець йому каже, звідки в тебе така машина. А він каже я багато працюю - але ж ні це знову кража, німець теж багато працює.
Ось така єміграція)
Ну точно по некоторых украинцев, которые мне тут попались. Насчет оптимизации. Я, как законопослушный налоговый резидент, тоже ...оптимизировал. Я-бы что-то доплатил по налогам, помимо того что снял работодатель. Но...открыл пенсионный счет и вместо доплаты получил еще пару куе возврата. Все абсолютно законно и абсолютно прозрачно. При эттом я задекларировал ВСЕ доходы, даже те, по которым не было 1099 и W2 и которые налоговая никак-бы не выловила (менее 600 долларов в год от одного работодателя/клиента/финучреждения). Но которые подлежали декларации. Но "наші українці" (с) так не поступают. Вернее, далеко не все так поступают. Скрывают то, что можно "спрятать", работают на кэш. Просто из принципа. При их доходах математика в США работает так, что выгодней вносить деньги на счет и декларировать их. Может при миллионных доходах что-то по-другому. Вот этого я не знаю.
BIGor написав:Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.
Тут не в голове или рыбе дело. В США есть коррупция. Но не внизу. Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника". Зато на уровне руководства города и страны - навалом. Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами. Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге. Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет.
rjkz написав:Очень оптимистично. Я тоже по приезду оптимистично воспринял инфу про минималку в Нй. А 68 куе в год воспринял-бы еще оптимистичней. С этой зп (если на семью), большинство риелторов с ней даже разговаривать не станет если они захотят снять жилье. ... И "посмеемся все вместе" (с).
Это у Вас легкая понятная зависть. Это нормально. Единственное чем удивляете: не понимаете разницы в ценах и жизни в разных штатах США - я как-то гооврил, что это нормально для наших людей - они не понимают, что США - это соединенные совсем разны государства с разными законами. Вы же не снимаете уже третью по счету в Калифорнии квартиру - каждая по 3 700 долларов. Вы же не смогли купить автомобиль (не обижаейтесь - я признаю, что именно в Нью Йорке он не всем и не всегда нужен). Разные условия жизни и разные возможности и желания. Например, я не представляю себе жизни без авто. Но я уважаю ваше мнение, что в Нью Йорке авто для некоторых людей не нужно. В тоже время сейчас в Нью Йорке - и я об этом писал - живет мой бывший подчиненный - классный работящий парень - то он без авто работу и жизнь не представляет.
У тех людей другая проблема: у них авто Тесла 3 - купили в кредит (как и все американцы) - купили в 2023- - она довольно хорошая тачка но довольно маленькая для переезда в другой штат. Чухают репу. Распродают все, что накопили. Не знаю, как справятся: я был у них в гостях в августе 2024 года - и даже попросился поездить на Тесла 3 (впервые) - ну тачка как тачка, но не для переезда семьи. Потому сейчас чихают репу как все продать и как все уместить. В том числе любимого песика.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 кві, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз.