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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 27132714271527162717> Додано: Вів 01 кві, 2025 17:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: airmax78 написав: Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022? Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022? Лицемірненько.... Лицемірненько....

З'єбе з країни під час війни - це погано, але зрозуміло і більш-менш природньо - людина слабка. А ось робити з цього "з'єбе" чесноту (а саме цим займається більшість дописувачів цієї гілки) - це - справжній ПЦ. Бо це руйнує цінності, чорне перефарбовує в біле і ПЦ робить новою нормою. Як ти цього не розумієш? З'єбе з країни під час війни - це погано, але зрозуміло і більш-менш природньо - людина слабка. А ось робити з цього "з'єбе" чесноту (а саме цим займається більшість дописувачів цієї гілки) - це - справжній ПЦ. Бо це руйнує цінності, чорне перефарбовує в біле і ПЦ робить новою нормою. Як ти цього не розумієш? airmax78 Повідомлень: 42834 З нами з: 25.10.12 Подякував: 982 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 18:58 Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял? Чукча2

Повідомлень: 2197 З нами з: 03.12.13 Подякував: 457 раз. Подякували: 337 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 19:43 Чукча2 написав: Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял? Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь 3.05.25 повертаюсь airmax78 Повідомлень: 42834 З нами з: 25.10.12 Подякував: 982 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 19:49 airmax78 написав: Чукча2 написав: Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял? Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь 3.05.25 повертаюсь

таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.? таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.? Прохожий Повідомлень: 14030 З нами з: 05.06.13 Подякував: 924 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 20:19 Прохожий написав: airmax78 написав: Чукча2 написав: Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял? Эйр , вы ж уже в Украине, я правильно понял?

3.05.25 повертаюсь 3.05.25 повертаюсь

таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.? таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?

В перемирие верится слабо. В перемирие верится слабо. airmax78 Повідомлень: 42834 З нами з: 25.10.12 Подякував: 982 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 20:25 airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав: 3.05.25 повертаюсь 3.05.25 повертаюсь

таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.? таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?

В перемирие верится слабо. В перемирие верится слабо.

тогда таки зачем? тогда таки зачем? Прохожий Повідомлень: 14030 З нами з: 05.06.13 Подякував: 924 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 20:45 akurt написав: Вище багато песимізму.

Тому про оптимізм. Все-таки 1 квітня, раніше це було самим веселим днем на рік.



Еміграція, заробітчанство



News from USA



Все закономірно: поки одні фахівці підняли свій рівень знать в «дендрофекальних» здібностях до небувалих висот, інші діють та діють активно.



Отримую подробиці щодо переїзду наших українців із штату Каліфорнія в штат IOWA, куди взяли на роботу в університет.



Зарплатня жінки оголошена: 68 000$ на рік.



Цікаві моменти:

- на перші 1,5 місяця життя надає квартиру наша українська діаспора. Щоби оглядалися по боках та звикли до нових реалій та нового штату.

- взагалі ціни в тому штаті просто сміхотворні: орієнтиром може слугувати цифра в 1000$ орендної плати.

- для порівняння: зараз платять в Каліфорнії 3700$ на місяць.

- попередній моніторинг вартості житла дає можливість прогнозувати купівлю нерухомості (в кредит). Гадаю, буде цікаво.

- за попередніми даними зарплатня тільки жінки в 68 000$ на рік дасть можливість покрити абсолютно всі витрати на проживання, харчування, комуналку та інші витрати.

- безкоштовна медична страховка для жінки та чоловіка.

- родзинка та тортику: якщо страховка авто в Каліфорнії забирає щомісяця із бюджету родини 300$ в Каліфорнії, то в штаті IOWА її ціна складає 30$.



Наступні 2 місяця планують присвятити активним мандрівкам штатом Каліфорнія для того, щоби вже не хотілося у подальшому летіти із Чикаго в Сан Францисько з метою понюхати запах Тихого океану…

Власне, він вже трохи і набрид…



Ну, за попередніми даними перехід кордону Мексика-США 4 липня 2023 року був не даремним.

Я вже точні цифри забув (в червні та липні 2023 давав докладну інформацію), але здається 3 ночівлі на підлозі мосту через річку, яка розмежовує нещастя та щастя, були не такими вже і поганими… Вище багато песимізму.Тому про оптимізм. Все-таки 1 квітня, раніше це було самим веселим днем на рік.Еміграція, заробітчанствоNews from USAВсе закономірно: поки одні фахівці підняли свій рівень знать в «дендрофекальних» здібностях до небувалих висот, інші діють та діють активно.Отримую подробиці щодо переїзду наших українців із штату Каліфорнія в штат IOWA, куди взяли на роботу в університет.Зарплатня жінки оголошена: 68 000$ на рік.Цікаві моменти:- на перші 1,5 місяця життя надає квартиру наша українська діаспора. Щоби оглядалися по боках та звикли до нових реалій та нового штату.- взагалі ціни в тому штаті просто сміхотворні: орієнтиром може слугувати цифра в 1000$ орендної плати.- для порівняння: зараз платять в Каліфорнії 3700$ на місяць.- попередній моніторинг вартості житла дає можливість прогнозувати купівлю нерухомості (в кредит). Гадаю, буде цікаво.- за попередніми даними зарплатня тільки жінки в 68 000$ на рік дасть можливість покрити абсолютно всі витрати на проживання, харчування, комуналку та інші витрати.- безкоштовна медична страховка для жінки та чоловіка.- родзинка та тортику: якщо страховка авто в Каліфорнії забирає щомісяця із бюджету родини 300$ в Каліфорнії, то в штаті IOWА її ціна складає 30$.Наступні 2 місяця планують присвятити активним мандрівкам штатом Каліфорнія для того, щоби вже не хотілося у подальшому летіти із Чикаго в Сан Францисько з метою понюхати запах Тихого океану…Власне, він вже трохи і набрид…Ну, за попередніми даними перехід кордону Мексика-США 4 липня 2023 року був не даремним.Я вже точні цифри забув (в червні та липні 2023 давав докладну інформацію), але здається 3 ночівлі на підлозі мосту через річку, яка розмежовує нещастя та щастя, були не такими вже і поганими…



Очень оптимистично.

Я тоже по приезду оптимистично воспринял инфу про минималку в Нй.

А 68 куе в год воспринял-бы еще оптимистичней.

С этой зп (если на семью), большинство риелторов с ней даже разговаривать не станет если они захотят снять жилье.

Посмотрю я на ее оптимизм, когда она с семьей будет бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

На самом деле, это оптимизм ньюкамеров, у которых что-то в жизни меняется и они в ожидании позитивных перемен.

Потом все сменится однообразными буднями и они начнут смотреть по сторонам и анализировать что происходит и в какую сторону все меняется.

Например, подождем буквально до завтра и посмотрим или таки введет Трамп свои тарифы и чем на это ответят бывшие торговые партнеры и бывшие союзники.

И "посмеемся все вместе" (с). Очень оптимистично.Я тоже по приезду оптимистично воспринял инфу про минималку в Нй.А 68 куе в год воспринял-бы еще оптимистичней.С этой зп (если на семью), большинство риелторов с ней даже разговаривать не станет если они захотят снять жилье.Посмотрю я на ее оптимизм, когда она с семьей будет бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.На самом деле, это оптимизм ньюкамеров, у которых что-то в жизни меняется и они в ожидании позитивных перемен.Потом все сменится однообразными буднями и они начнут смотреть по сторонам и анализировать что происходит и в какую сторону все меняется.Например, подождем буквально до завтра и посмотрим или таки введет Трамп свои тарифы и чем на это ответят бывшие торговые партнеры и бывшие союзники.И "посмеемся все вместе" (с). rjkz

Повідомлень: 17079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 20:55 BeneFuckTor написав: slonomag написав: получил "письмо счастья" на 25к получил "письмо счастья" на 25к



ахах, ну це як тріллер, по карті лідл. А може вони просто прикинули шо ти мав щось їсти а не повітря.



Нещодавно мав розмову і мені кажуть 'я не буду платить, куда? просто так?' я кажу: 'це не твої гроші, ти їх вкрав' і людина не розуміє. Думає 'оптимізуємо податок' щоб не платити. Ні це теж кража. І людина знову не розуміє. Німець йому каже, звідки в тебе така машина. А він каже я багато працюю - але ж ні це знову кража, німець теж багато працює.



Ось така єміграція) ахах, ну це як тріллер, по карті лідл. А може вони просто прикинули шо ти мав щось їсти а не повітря.Нещодавно мав розмову і мені кажуть 'я не буду платить, куда? просто так?' я кажу: 'це не твої гроші, ти їх вкрав' і людина не розуміє. Думає 'оптимізуємо податок' щоб не платити. Ні це теж кража. І людина знову не розуміє. Німець йому каже, звідки в тебе така машина. А він каже я багато працюю - але ж ні це знову кража, німець теж багато працює.Ось така єміграція)



Ну точно по некоторых украинцев, которые мне тут попались.

Насчет оптимизации.

Я, как законопослушный налоговый резидент, тоже ...оптимизировал.

Я-бы что-то доплатил по налогам, помимо того что снял работодатель.

Но...открыл пенсионный счет и вместо доплаты получил еще пару куе возврата.

Все абсолютно законно и абсолютно прозрачно.

При эттом я задекларировал ВСЕ доходы, даже те, по которым не было 1099 и W2 и которые налоговая никак-бы не выловила (менее 600 долларов в год от одного работодателя/клиента/финучреждения). Но которые подлежали декларации.

Но "наші українці" (с) так не поступают. Вернее, далеко не все так поступают.

Скрывают то, что можно "спрятать", работают на кэш. Просто из принципа.

При их доходах математика в США работает так, что выгодней вносить деньги на счет и декларировать их. Может при миллионных доходах что-то по-другому. Вот этого я не знаю. Ну точно по некоторых украинцев, которые мне тут попались.Насчет оптимизации.Я, как законопослушный налоговый резидент, тоже ...оптимизировал.Я-бы что-то доплатил по налогам, помимо того что снял работодатель.Но...открыл пенсионный счет и вместо доплаты получил еще пару куе возврата.Все абсолютно законно и абсолютно прозрачно.При эттом я задекларировал ВСЕ доходы, даже те, по которым не было 1099 и W2 и которые налоговая никак-бы не выловила (менее 600 долларов в год от одного работодателя/клиента/финучреждения). Но которые подлежали декларации.Но "наші українці" (с) так не поступают. Вернее, далеко не все так поступают.Скрывают то, что можно "спрятать", работают на кэш. Просто из принципа.При их доходах математика в США работает так, что выгодней вносить деньги на счет и декларировать их. Может при миллионных доходах что-то по-другому. Вот этого я не знаю. rjkz

Повідомлень: 17079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 20:57 Bolt написав: rjkz написав: BIGor написав: Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути. Це зрозуміло, але риба гниє з голови, і по правилу Парето треба займатися крупною рибою, а не бабками які торгують сємками. Загалом згоден з Вами - що всіма треба займатись, але все одно - пріоритетність має бути.



Тут не в голове или рыбе дело.

В США есть коррупция. Но не внизу.

Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника".

Зато на уровне руководства города и страны - навалом.

Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами.

Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге.

Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет. Тут не в голове или рыбе дело.В США есть коррупция. Но не внизу.Никому в голову не прийдет откупиться от "гаишника".Зато на уровне руководства города и страны - навалом.Тут были коррупционные скандалы. И кэш и золотые слитки от правительства Египта какому-то конгрессмену. И полеты мэра НЙ Адамса, оплаченные турецкими деньгами.Да вот сейчас Маск в Висконсине открыто подкупает избирателей. 20 долларов за голос и миллион какому-то чуваку на митинге.Есть еще коррупция в НЙ в сфере, которрой больше в США нигде нет.

Дядя Миша грит, что по 100 баксов Маск даёт за приход на выборы.

https://youtu.be/heijtirnCg8?si=LHX37-9kAPpWKyZf Дядя Миша грит, что по 100 баксов Маск даёт за приход на выборы.



По другим данным, по 20-ке за голос.

В Висконсине.

А кому-то по миллиону. Я так и не понял за что именно.

Это вчера в новостях было. По другим данным, по 20-ке за голос.В Висконсине.А кому-то по миллиону. Я так и не понял за что именно.Это вчера в новостях было. rjkz

Повідомлень: 17079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 20:57 rjkz написав: Очень оптимистично.

Я тоже по приезду оптимистично воспринял инфу про минималку в Нй.

А 68 куе в год воспринял-бы еще оптимистичней.

С этой зп (если на семью), большинство риелторов с ней даже разговаривать не станет если они захотят снять жилье.

...

И "посмеемся все вместе" (с). Очень оптимистично.Я тоже по приезду оптимистично воспринял инфу про минималку в Нй.А 68 куе в год воспринял-бы еще оптимистичней.С этой зп (если на семью), большинство риелторов с ней даже разговаривать не станет если они захотят снять жилье....(с).

Это у Вас легкая понятная зависть. Это нормально.

Единственное чем удивляете: не понимаете разницы в ценах и жизни в разных штатах США - я как-то гооврил, что это нормально для наших людей - они не понимают, что США - это соединенные совсем разны государства с разными законами.

Вы же не снимаете уже третью по счету в Калифорнии квартиру - каждая по 3 700 долларов.

Вы же не смогли купить автомобиль (не обижаейтесь - я признаю, что именно в Нью Йорке он не всем и не всегда нужен).

Разные условия жизни и разные возможности и желания.

Например, я не представляю себе жизни без авто. Но я уважаю ваше мнение, что в Нью Йорке авто для некоторых людей не нужно. В тоже время сейчас в Нью Йорке - и я об этом писал - живет мой бывший подчиненный - классный работящий парень - то он без авто работу и жизнь не представляет.



У тех людей другая проблема: у них авто Тесла 3 - купили в кредит (как и все американцы) - купили в 2023- - она довольно хорошая тачка но довольно маленькая для переезда в другой штат.

Чухают репу. Распродают все, что накопили. Не знаю, как справятся: я был у них в гостях в августе 2024 года - и даже попросился поездить на Тесла 3 (впервые) - ну тачка как тачка, но не для переезда семьи.

Потому сейчас чихают репу как все продать и как все уместить. В том числе любимого песика. Это у Вас легкая понятная зависть.Единственное чем удивляете: не понимаете разницы в ценах и жизни в разных штатах США - я как-то гооврил, что это нормально для наших людей - они не понимают, что США -Вы же не снимаете уже третью по счету в Калифорнии квартиру - каждая по 3 700 долларов.Вы же не смогли купить автомобиль (не обижаейтесь - я признаю, что именно в Нью Йорке он не всем и не всегда нужен).Например, я не представляю себе жизни без авто. Но я уважаю ваше мнение, что в Нью Йорке автоВ тоже время сейчас в Нью Йорке - и я об этом писал - живет мой бывший подчиненный - классный работящий парень - то он без авто работу и жизнь не представляет.У тех людей другая проблема: у них авто Тесла 3 - купили в кредит (как и все американцы) - купили в 2023- - она довольно хорошая тачка но довольно маленькая для переезда в другой штат.Чухают репу. Распродают все, что накопили. Не знаю, как справятся: я был у них в гостях в августе 2024 года - и даже попросился поездить на Тесла 3 (впервые) - ну тачка как тачка, но не для переезда семьи.Потому сейчас чихают репу как все продать и как все уместить. В том числе любимого песика. Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 кві, 2025 21:07, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10717 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3930 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 27132714271527162717> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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