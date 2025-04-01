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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 01 кві, 2025 21:02
airmax78 написав: rjkz написав:
Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.
И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.
Не учел несколько моментов.
Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.
Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.
И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.
Подлости по отношению к окружающим.
И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.
Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.
И наоборот только вот эти не лучшие представители.
И их много довольно.
Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022?
Нет, не понимаю.
Это ветка об эмиграции и эмигрантах.
Они бывают разные.
Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.
Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.
Я много таких знаю тоже.
Но как-то "понаехало" и таких элементов.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:20
rjkz написав:
Нет, не понимаю.Это ветка об эмиграции и эмигрантах.
Они бывают разные.
Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.
Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.
Я много таких знаю тоже.
Но как-то "понаехало" и таких элементов.
Безусловно гениальный текст. Я - правда - боюсь хвалить и ставить плюс. Уже получил оплеуху.
Тут многие выделенного жирным не понимают.
Я ежедневно общаюсь с украинцами в разных стана мира - в том числе с Украины.
Свежая новость прекрасная: сын приятелей Женя - после нахождения на передовой в течение 3-х месяцев вышел на ротацию. Ему 39. Показал себя с лучшей стороны.
Я его знаю очень хорошо - никакой не "рафинированный мальчик". Очень сложный характером.
Когда-то - лет 25 назад - очень странно себя вел в Крыму в трудном походе в горы.Его командиры показали себя тоже с лучшей стороны:
кажется, перед "передовой" было обучение 2 или 3 месяца. С кучей проверок-перепроверок. Доверие. Там все жестко, это война... У человека в руках смертельное оружие и возможность предательства.
Потом очень сложный процесс попадания "на передок".
Потом гордость родителей...
Так-то вот... ребята...
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Додано: Вів 01 кві, 2025 21:32
Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?
В перемирие верится слабо.
тогда таки зачем?
Надо пройти ВЛК и получить военный билет.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:17
slonomag написав:
Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25к
Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.
Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?
А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит).
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:49
rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав:
Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.
И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.
Не учел несколько моментов.
Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.
Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.
И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.
Подлости по отношению к окружающим.
И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.
Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.
И наоборот только вот эти не лучшие представители.
И их много довольно.
Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022?
Нет, не понимаю.
Это ветка об эмиграции и эмигрантах.
Они бывают разные.
Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.
Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.
Я много таких знаю тоже.
Но как-то "понаехало" и таких элементов.
После 24.02.2022 тема этой ветки трансформировалась в "Об ухилянстві і ухилянтах" и стала особо популярной. И я не имею права критиковать ухилянтів, но и радоваться их успехам или сопереживать их бытовым, финансовым или психологическим проблемам (а это и есть основной контент этой ветки сейчас - спасибо Акурту)... ну блин...
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Додано: Вів 01 кві, 2025 22:54
M-Audio написав: slonomag написав:
Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25к
Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.
Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?
А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит).
Да, вообще ничего не показывал. Тут так многие делают по аналогии с Украиной где за такое впринципе ничего не было. Налоговая то начинает проверять на 3й год чтобы в случае чего максимально начислить пеню и штрафы. Поэтому большинство еще свято верит в то что к ним никто не придет.
Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).
Ну так в эти 25к все и вошло, там самих налогов я так думаю не сильно много - пускай ему насчитали условные 50к заработка за 5 лет (цифра с потолка), тоесть налогов там было 5к-10к максимум. А вот пеня за просрочку сразу *2 + штраф тысяч на 5к уже не приятно. Ну мне так и говорили, если поймают, ориентируйся на 300-400% от того что недоплатил.
А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.
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Додано: Вів 01 кві, 2025 23:00
osafly написав: rjkz написав:
На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.
Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.
Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать
у ВД не було науковців що знали чарівну кнопку друкарського станка, точніше про неї знали, але не було відчайдухів спробувати
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Додано: Вів 01 кві, 2025 23:03
rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав:
И если Канада, ЕС и остальной мир научится жить без США, то США станет просто большой региональной страной с никомуненужным долларом.
А яка альтернатива? Хто готовий запровадити "тверду валюту" і відродити золотий
чи Біткойновий стандарт? Чи хто захоче не грабувати бідне населення в гонці девальвації, а пограбувати олігархів?
Для меня будущее биткоина - под вопросом.
Представьте другое.
Есть кросс-курсы валют и готовность использовать в международной торговле, скажем, с десяток из них.
Ведь и сейчас идет торговля не только в долларе.
И в евро и в йене и в юане и швейцарских франках и...
Просто доллар будет или "одним из" или вообще не будет.
Вся сила доллара именно в его позиции мировой резервной валюты.
Он ПОКА обеспечен не только и не столько экономикой США.
а що не згадали про цегляні "брікси", або "деревяні" чурки?
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Додано: Вів 01 кві, 2025 23:12
BIGor написав: airmax78 написав:
Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022?
Лицемірненько....
аірмакс заходить сюди самоствердитися у правильному виборі
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Додано: Вів 01 кві, 2025 23:17
M-Audio написав: slonomag написав:
Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25к
Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.
Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?
А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит).
Щось там недорозказано.
Може таки по обміну інформації отримали дані із подактової неньки.
А Іспанія, це не Португалія, якщо податковий резидент, податки потрібно платити із всіх доходів, де б вони не були отримані.
slonomag написав:
А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.
25K в такому разі може бути "отдєлался льогкім іспугом"
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