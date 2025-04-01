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#<1 ... 2714271527162717> Додано: Вів 01 кві, 2025 21:02 airmax78 написав: rjkz написав: Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.

И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.

Не учел несколько моментов.

Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.

Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.

И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.

Подлости по отношению к окружающим.

И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.

Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.

И наоборот только вот эти не лучшие представители.

И их много довольно. Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.Не учел несколько моментов.Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.Подлости по отношению к окружающим.И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.И наоборот только вот эти не лучшие представители.И их много довольно.

Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022? Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022?



Нет, не понимаю.

Это ветка об эмиграции и эмигрантах.

Они бывают разные.

Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.

Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.

Я много таких знаю тоже.

Но как-то "понаехало" и таких элементов. Нет, не понимаю.Это ветка об эмиграции и эмигрантах.Они бывают разные.Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.Я много таких знаю тоже.Но как-то "понаехало" и таких элементов. rjkz

Повідомлень: 17079 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 21:20 rjkz написав: Нет, не понимаю.

Это ветка об эмиграции и эмигрантах.

Они бывают разные.

Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.

Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.

Я много таких знаю тоже.

Но как-то "понаехало" и таких элементов. Нет, не понимаю.Они бывают разные.Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.Я много таких знаю тоже.Но как-то "понаехало" и таких элементов.

Безусловно гениальный текст. Я - правда - боюсь хвалить и ставить плюс. Уже получил оплеуху.

Тут многие выделенного жирным не понимают.



Я ежедневно общаюсь с украинцами в разных стана мира - в том числе с Украины.

Свежая новость прекрасная: сын приятелей Женя - после нахождения на передовой в течение 3-х месяцев вышел на ротацию. Ему 39. Показал себя с лучшей стороны.

Я его знаю очень хорошо - никакой не "рафинированный мальчик". Очень сложный характером.

Когда-то - лет 25 назад - очень странно себя вел в Крыму в трудном походе в горы.

Его командиры показали себя тоже с лучшей стороны: кажется, перед "передовой" было обучение 2 или 3 месяца. С кучей проверок-перепроверок. Доверие. Там все жестко, это война... У человека в руках смертельное оружие и возможность предательства.

Потом очень сложный процесс попадания "на передок".

Потом гордость родителей...

Так-то вот... ребята... Безусловно гениальный текст. Я - правда - боюсь хвалить и ставить плюс. Уже получил оплеуху.Тут многие выделенного жирным не понимают.Я ежедневно общаюсь с украинцами в разных стана мира - в том числе с Украины.Свежая новость прекрасная: сын приятелей Женя - после нахождения на передовой в течение 3-х месяцев вышел на ротацию. Ему 39. Показал себя с лучшей стороны.Я его знаю очень хорошо - никакой не "рафинированный мальчик". Очень сложный характером.Когда-то - лет 25 назад - очень странно себя вел в Крыму в трудном походе в горы.кажется, перед "передовой" было обучение 2 или 3 месяца. С кучей проверок-перепроверок. Доверие. Там все жестко, это война... У человека в руках смертельное оружие и возможность предательства.Потом очень сложный процесс попадания "на передок".Потом гордость родителей...Так-то вот... ребята... akurt

Повідомлень: 10717 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3930 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 21:32 Прохожий написав: airmax78 написав: Прохожий написав: таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.? таки в ростовской прачечной подтвердили "перемирие" с 20.04.?

В перемирие верится слабо. В перемирие верится слабо.

тогда таки зачем? тогда таки зачем?

Надо пройти ВЛК и получить военный билет. Надо пройти ВЛК и получить военный билет. airmax78 Повідомлень: 42834 З нами з: 25.10.12 Подякував: 982 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 22:17 slonomag написав: Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25к Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине. Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25кВычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине. Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?

А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит). Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит). M-Audio Повідомлень: 3346 З нами з: 23.03.11 Подякував: 625 раз. Подякували: 483 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 22:49 rjkz написав: airmax78 написав: rjkz написав: Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.

И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.

Не учел несколько моментов.

Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.

Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.

И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.

Подлости по отношению к окружающим.

И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.

Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.

И наоборот только вот эти не лучшие представители.

И их много довольно. Когда началась большая война, конечно, все были в шоке и подавленном состоянии, но, как говорится, нет худа без добра.И я воспринимал появление большого количества украинцев в своей локации как нечто положительное.Не учел несколько моментов.Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.Подлости по отношению к окружающим.И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.И наоборот только вот эти не лучшие представители.И их много довольно.

Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022? Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022?



Нет, не понимаю.

Это ветка об эмиграции и эмигрантах.

Они бывают разные.

Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.

Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.

Я много таких знаю тоже.

Но как-то "понаехало" и таких элементов. Нет, не понимаю.Это ветка об эмиграции и эмигрантах.Они бывают разные.Я в данном случае говорю о тех людях, которые взращивали коррупцию в Украине, благодаря коррупции выехали из Украины и теперь свою разложившуюся "мораль" применяют в США.Есть люди, которые законно выехали и достойно себя тут ведут.Я много таких знаю тоже.Но как-то "понаехало" и таких элементов.

После 24.02.2022 тема этой ветки трансформировалась в "Об ухилянстві і ухилянтах" и стала особо популярной. И я не имею права критиковать ухилянтів, но и радоваться их успехам или сопереживать их бытовым, финансовым или психологическим проблемам (а это и есть основной контент этой ветки сейчас - спасибо Акурту)... ну блин... После 24.02.2022 тема этой ветки трансформировалась в "Об ухилянстві і ухилянтах" и стала особо популярной. И я не имею права критиковать ухилянтів, но и радоваться их успехам или сопереживать их бытовым, финансовым или психологическим проблемам (а это и есть основной контент этой ветки сейчас - спасибо Акурту)... ну блин... airmax78 Повідомлень: 42834 З нами з: 25.10.12 Подякував: 982 раз. Подякували: 5340 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 22:54 M-Audio написав: slonomag написав: Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25к Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине. Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25кВычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине. Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?

А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит). Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит).



Да, вообще ничего не показывал. Тут так многие делают по аналогии с Украиной где за такое впринципе ничего не было. Налоговая то начинает проверять на 3й год чтобы в случае чего максимально начислить пеню и штрафы. Поэтому большинство еще свято верит в то что к ним никто не придет.



Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).



Ну так в эти 25к все и вошло, там самих налогов я так думаю не сильно много - пускай ему насчитали условные 50к заработка за 5 лет (цифра с потолка), тоесть налогов там было 5к-10к максимум. А вот пеня за просрочку сразу *2 + штраф тысяч на 5к уже не приятно. Ну мне так и говорили, если поймают, ориентируйся на 300-400% от того что недоплатил.



А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании. Да, вообще ничего не показывал. Тут так многие делают по аналогии с Украиной где за такое впринципе ничего не было. Налоговая то начинает проверять на 3й год чтобы в случае чего максимально начислить пеню и штрафы. Поэтому большинство еще свято верит в то что к ним никто не придет.Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).Ну так в эти 25к все и вошло, там самих налогов я так думаю не сильно много - пускай ему насчитали условные 50к заработка за 5 лет (цифра с потолка), тоесть налогов там было 5к-10к максимум. А вот пеня за просрочку сразу *2 + штраф тысяч на 5к уже не приятно. Ну мне так и говорили, если поймают, ориентируйся на 300-400% от того что недоплатил.А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании. slonomag Повідомлень: 647 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 161 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 23:00 osafly написав: rjkz написав: На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.

Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %. На момент примерно 2 недели назад, знакомая сказала "мой 401К потерял 60 куе" с тех пор все продолжало падать.Мой очень консервативный брокерский счет тоже ущел в минус. Относительно ненамного. И, благо, моя перестрахерливость позволила держать в стоках очень небольшую часть. Разговаривал с своей менеджером в ЧЕйзе где-то пару недель назад, она говорит "сейчас всее упало, как раз время покупать". Я про себя подумал "Еще есть куда падать". И только в прошлую пятницу, если мне память не изменяет, дневное падение на моем аккаунте составило примерно 2,5 %.



Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать Вы даже представить себе в страшном сне не можете,на сколько рынок сможет в скором времени удивить своих инвесторов..в противоположную сторону..иксы будут....как на альткоинах в крипте сейчас..Вот тоже самое будет с акциями.Все эти Нвидии,Теслы и многое другое....о-о-о...это будет море крови... Великая Дипрессия 2.0 на подходе.По Тесле вообще никаких сомнений,что ей пздц!Если ближайшее время не уберут главного охламона с места "главного дырэктора" Время покупать...да,покупать

у ВД не було науковців що знали чарівну кнопку друкарського станка, точніше про неї знали, але не було відчайдухів спробувати у ВД не було науковців що знали чарівну кнопку друкарського станка, точніше про неї знали, але не було відчайдухів спробувати flyman

Повідомлень: 39016 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1597 раз. Подякували: 2813 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 23:03 rjkz написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: И если Канада, ЕС и остальной мир научится жить без США, то США станет просто большой региональной страной с никомуненужным долларом. И если Канада, ЕС и остальной мир научится жить без США, то США станет просто большой региональной страной с никомуненужным долларом.

А яка альтернатива? Хто готовий запровадити "тверду валюту" і відродити золотий

чи Біткойновий стандарт? Чи хто захоче не грабувати бідне населення в гонці девальвації, а пограбувати олігархів? А яка альтернатива? Хто готовий запровадити "тверду валюту" і відродити золотийчи Біткойновий стандарт? Чи хто захоче не грабувати бідне населення в гонці девальвації, а пограбувати олігархів?



Для меня будущее биткоина - под вопросом.

Представьте другое.

Есть кросс-курсы валют и готовность использовать в международной торговле, скажем, с десяток из них.

Ведь и сейчас идет торговля не только в долларе.

И в евро и в йене и в юане и швейцарских франках и...

Просто доллар будет или "одним из" или вообще не будет.

Вся сила доллара именно в его позиции мировой резервной валюты.

Он ПОКА обеспечен не только и не столько экономикой США. Для меня будущее биткоина - под вопросом.Представьте другое.Есть кросс-курсы валют и готовность использовать в международной торговле, скажем, с десяток из них.Ведь и сейчас идет торговля не только в долларе.И в евро и в йене и в юане и швейцарских франках и...Просто доллар будет или "одним из" или вообще не будет.Вся сила доллара именно в его позиции мировой резервной валюты.Он ПОКА обеспечен не только и не столько экономикой США.

а що не згадали про цегляні "брікси", або "деревяні" чурки? а що не згадали про цегляні "брікси", або "деревяні" чурки? flyman

Повідомлень: 39016 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1597 раз. Подякували: 2813 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 23:12 BIGor написав: airmax78 написав: Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022? Теперь понимаете почему мне так противна эта ветка после 24.02.2022? Лицемірненько.... Лицемірненько....

аірмакс заходить сюди самоствердитися у правильному виборі аірмакс заходить сюди самоствердитися у правильному виборі flyman

Повідомлень: 39016 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1597 раз. Подякували: 2813 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 кві, 2025 23:17 M-Audio написав: slonomag написав: Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25к Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине. Недавно 1 чувак жаловался в ватсап чате, типа он такой осторожный был, 5 лет тут прожил, работал через укр ФОП, везде только наличкой платил или укр картами, крупные покупки не делал, а в итоге все равно получил "письмо счастья" на 25кВычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине. Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?

А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит). Интересны два момента: первый -- он что, вообще никаких доходов не показывал, и утверждал, что святым духом питается? Первый с половиной: что, все покупки только в LIDL?А второй: ну ладно, налоги доплатить попросили. А разве сам факт неуплаты не является преступлением? Неужто не стали раскручивать дальше -- откуда доходы? Вероятно тот, кто ему платил, и сам скрывал что-то от налогообложения (ибо официальная оплата за работу уменьшает налоги для того, кто платит).

Щось там недорозказано.

Може таки по обміну інформації отримали дані із подактової неньки.

А Іспанія, це не Португалія, якщо податковий резидент, податки потрібно платити із всіх доходів, де б вони не були отримані.



slonomag написав:

А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании. А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.

25K в такому разі може бути "отдєлался льогкім іспугом" Щось там недорозказано.Може таки по обміну інформації отримали дані із подактової неньки.А Іспанія, це не Португалія, якщо податковий резидент, податки потрібно платити із всіх доходів, де б вони не були отримані.25K в такому разі може бути "отдєлался льогкім іспугом" flyman

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