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#<1 ... 2714271527162717 Додано: Сер 02 кві, 2025 01:08



Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:

Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.

Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.

По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.

Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».

Съехали.

Не ищите блох там, где их нет и не было.

А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.



Как видите много рассуждать не нужно.



Все проще и прагматичнее.



P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.

3700$ в месяц.

https://hanoverwinchester.com/?switch_c ... site+click

Это вам НЕ:

rjkz написав: …бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

…бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.

Вообще-то XXI век на дворе… Пишите, Шура, пилите - но они у вас НЕ золотые.Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».Съехали.Не ищите блох там, где их нет и не было.А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.Как видите много рассуждать не нужно.Все проще и прагматичнее.P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.3700$ в месяц.Это вам НЕ:Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.Вообще-то XXI век на дворе… akurt

Повідомлень: 10718 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3930 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2714271527162717 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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