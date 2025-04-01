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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2714271527162717
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 01:08

Пишите, Шура, пилите - но они у вас НЕ золотые.

Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:
Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.
Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.
По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.
Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».
Съехали.
Не ищите блох там, где их нет и не было.
А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.

Как видите много рассуждать не нужно.

Все проще и прагматичнее.

P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.
3700$ в месяц.
https://hanoverwinchester.com/?switch_c ... site+click
Это вам НЕ:
  rjkz написав:…бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.
Вообще-то XXI век на дворе…
akurt
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