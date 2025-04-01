Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:
Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.
Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.
По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.
Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».
Съехали.
Не ищите блох там, где их нет и не было.
А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.
Как видите много рассуждать не нужно.
Все проще и прагматичнее.
P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.
3700$ в месяц.
Это вам НЕ:
Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.
Вообще-то XXI век на дворе…