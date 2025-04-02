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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2714271527162717
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 01:08

Пишите, Шура, пилите - но они у вас НЕ золотые.

Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:
Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.
Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.
По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.
Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».
Съехали.
Не ищите блох там, где их нет и не было.
А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.

Как видите много рассуждать не нужно.

Все проще и прагматичнее.

P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.
3700$ в месяц.
https://hanoverwinchester.com/?switch_c ... site+click
Это вам НЕ:
  rjkz написав:…бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.
Вообще-то XXI век на дворе…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 03:36

  won написав:
  slonomag написав:Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.

От же ж скотство. Нема спокою ті налогові. Шо він їм паганого зробив, шо вони до його дочепились? Не сидить же на бюджетнім підсосі, сам за себе всьо оплочує - нє, дочепились, от же ж бюрократи...

Але оформляти картку лояльності прям на свій ІНПП - це теж зайве. Треба ліве ім'я називати, а такі ідентифікатори, як ІНН, взагалі нікому не показувати, тим більш в магазинах - ше чого. Блюдечко з голубою кайомочкою може ше їм?...

Буде всім наука на прикладі цього хлопця, що тре бути ще більш обережним. Надіюсь, що хоч не платити цей штраф у нього розуму вистачить. Переїхать кудись і край.

Ну НИЕ ты не можешь не указывать, разве что вообще нигде ничего не регать на территории Испании. Но это так на вскидку сразу +10% на все товары и услуги так как тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны. У меня по ним всреднем 200-300евро в месяц экономии получается при том что я не охочусь за скидками, это то что само по себе собирается при каждой покупке.

Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 04:10

  akurt написав:Пишите, Шура, пилите - но они у вас НЕ золотые.

Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:
Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.
Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.
По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.
Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».
Съехали.
Не ищите блох там, где их нет и не было.
А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.

Как видите много рассуждать не нужно.

Все проще и прагматичнее.

P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.
3700$ в месяц.
https://hanoverwinchester.com/?switch_c ... site+click
Это вам НЕ:
  rjkz написав:…бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.
Вообще-то XXI век на дворе…



С переездами разобрались.
С 3700 - нет.
Не вижу логической связи между экономией на сроках проживания, зп (ВРАЧА?????!!!) в 68 куе в год!
Медсестра в НЙ в офисе. Не в госпитале. Без каледжного образования. Это примерно эта цифра.
Врач, даже в Айве, даже без опыта. 68 куе?
Ну, ок, предположим, что это первая позиция, ради которой и за копейки работать согласились и переехать в другой штат.
Но с чего тогда такие умиления от дешевой аренды?
Совсем поистратились в Калифорнии на 3700 аренды?
Насчет аренды через Интернет - это везде в США работает.
Кроме НЙ. :lol:
И не только это. Никто не сдаст нищебродам с 68 куе в год (да и мне тоже, в американских системах измерений я от них мало чем отличаюсь) апартмент за 3700. Надо иметь 40 аренд гросс инкам. Честно, у меня меньше. И хороший сейвинг показать - мало кого убедит. Хоть на тебе 100500 кредитов и на счету только текущий доход. Покажи инкам в 40 аренд, кредитскор (кстати, как там у них дела с этим? До 700 хоть дочапали? Уже могли-б) и еще будут доки смотреть. Разве что анализы не спрашивают. Мы как-то полдома смотрели снять. Все ок, все подходит.
Спрашивают: - А сколько вас?
Отвечаем: - Четверо.
-Извините, сдается только для двоих.
- :shock:

Потом мы с этим сталкивались еще много раз.
Сказать, что не сдают детям - НЕЛЬЗЯ. Могут в суд подать за дискриминацию.
А вот сдать двоим - пуркуа-бы и не па, как говорят хранцузы.
Кстати, двоим, но с собакой - сдали-бы. :mrgreen:
Кстати, если не секрет (тут не принято об этом спрашивать), а в каком статусе знакомцы? Ю4Ю, ТПС?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 04:29

Мания величия - штука опасная.

Самое прикольное, что человек не понимает, что в данном случае нужно начать работать в США.
И начать работать официально с хорошей специальностью и в хорошем месте.
Совсем не знаете, сколько в США получает в год НЕ начинающий доктор?
Печалька…
Бывает…

Совсем что-ли не знаете, что речь идет не об экономии, а о большой экономии?
Точнее даже не так. Я смотрю вы так и не стали американцем.
Речь идет не об экономии, а о том, что в США никто и никогда нигде НЕ платит лишнего ни при каких условиях.
Это не жлобство, это прагматизм и то, что в Украине называют «здоровий глузд».

Если вы подписали контракт на аренду жилья на год (а это стандартная практика), а по любым причинам выезжаете ранее - в данном случае прогнозировался выезд на 6 мес. ранее, то вы заплатите неустойку арендодателю в размере 6*3700=22 200$, то есть может быть вашу личную зарплату за год.

При этом объективно скажу: ваш предыдущий пост для украинского читателя будет очень познавательным. Интересные данные.
Как общий случай.
Об этом - назовем его «частный случай» - можете забыть.
Если в самом деле купят дом - напишу.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 04:53

  akurt написав:Мания величия - штука опасная.

Самое прикольное, что человек не понимает, что в данном случае нужно начать работать в США.
И начать работать официально с хорошей специальностью и в хорошем месте.
Совсем не знаете, сколько в США получает в год НЕ начинающий доктор?
Печалька…
Бывает…

Совсем что-ли не знаете, что речь идет не об экономии, а о большой экономии?
Точнее даже не так. Я смотрю вы так и не стали американцем.
Речь идет не об экономии, а о том, что в США никто и никогда нигде НЕ платит лишнего ни при каких условиях.
Это не жлобство, это прагматизм и то, что в Украине называют «здоровий глузд».

Если вы подписали контракт на аренду жилья на год (а это стандартная практика), а по любым причинам выезжаете ранее - в данном случае прогнозировался выезд на 6 мес. ранее, то вы заплатите неустойку арендодателю в размере 6*3700=22 200$, то есть может быть вашу личную зарплату за год.

При этом объективно скажу: ваш предыдущий пост для украинского читателя будет очень познавательным. Интересные данные.
Как общий случай.
Об этом - назовем его «частный случай» - можете забыть.
Если в самом деле купят дом - напишу.


Насчет мании величия - это очень актуально. Всегда держите это в своей голове, не забывайте.
Остальное - сущая правда.
Не был я 1/2 столетия и не буду следующие 1/2.
:mrgreen:
Очень прикольно.
Так что там со статусом?
Ю4Ю или ТПС?
rjkz
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4
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 04:59

Ни то и не другое.
Забудьте.

P.S. Прямо зараз у Варшаві перебуває сім'я приятелів – у них чергова поїздка до родини сина до штату (видалено).
Син, його дружина та їхні діти нещодавно отримали паспорти громадян США.
А починали 10 років тому, не маючи ні TPS, ні U4U.
Мали тільки візу В1/В2.
А зараз мають власний будинок площею 4000 квадратних футів із власним причалом для власного катера.
А в гаражі стоять два дуже великих автомобіля - у чоловіка щось там навіть гігантське - чисто американське - я на ньому не їздив, марку вказувати не буду.
Я це розповідаю лише для того, щоб ще раз сказати: «Манія величі – штука небезпечна».
Думаєш, що живеш в Нью Йорку і «впіймав Бога за бороду».
А то був і не Бог, і не борода…

P.P.S. Про всяк випадок повторю: починали 10 років тому, не маючи ні TPS, ні U4U. Мали тільки візу В1/В2.
akurt
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