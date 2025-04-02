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#<1 ... 2714271527162717 Додано: Сер 02 кві, 2025 01:08



Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:

Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.

Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.

По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.

Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».

Съехали.

Не ищите блох там, где их нет и не было.

А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.



Как видите много рассуждать не нужно.



Все проще и прагматичнее.



P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.

3700$ в месяц.

https://hanoverwinchester.com/?switch_c ... site+click

Это вам НЕ:

rjkz написав: …бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

…бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.

Вообще-то XXI век на дворе… Пишите, Шура, пилите - но они у вас НЕ золотые.Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».Съехали.Не ищите блох там, где их нет и не было.А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.Как видите много рассуждать не нужно.Все проще и прагматичнее.P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.3700$ в месяц.Это вам НЕ:Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.Вообще-то XXI век на дворе… akurt

Повідомлень: 10720 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3930 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 03:36 won написав: slonomag написав: Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании. Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.

От же ж скотство. Нема спокою ті налогові. Шо він їм паганого зробив, шо вони до його дочепились? Не сидить же на бюджетнім підсосі, сам за себе всьо оплочує - нє, дочепились, от же ж бюрократи...



Але оформляти картку лояльності прям на свій ІНПП - це теж зайве. Треба ліве ім'я називати, а такі ідентифікатори, як ІНН, взагалі нікому не показувати, тим більш в магазинах - ше чого. Блюдечко з голубою кайомочкою може ше їм?...



Буде всім наука на прикладі цього хлопця, що тре бути ще більш обережним. Надіюсь, що хоч не платити цей штраф у нього розуму вистачить. Переїхать кудись і край. От же ж скотство. Нема спокою ті налогові. Шо він їм паганого зробив, шо вони до його дочепились? Не сидить же на бюджетнім підсосі, сам за себе всьо оплочує - нє, дочепились, от же ж бюрократи...Але оформляти картку лояльності прям на свій ІНПП - це теж зайве. Треба ліве ім'я називати, а такі ідентифікатори, як ІНН, взагалі нікому не показувати, тим більш в магазинах - ше чого. Блюдечко з голубою кайомочкою може ше їм?...Буде всім наука на прикладі цього хлопця, що тре бути ще більш обережним. Надіюсь, що хоч не платити цей штраф у нього розуму вистачить. Переїхать кудись і край.

Ну НИЕ ты не можешь не указывать, разве что вообще нигде ничего не регать на территории Испании. Но это так на вскидку сразу +10% на все товары и услуги так как тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны. У меня по ним всреднем 200-300евро в месяц экономии получается при том что я не охочусь за скидками, это то что само по себе собирается при каждой покупке.



Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток. Ну НИЕ ты не можешь не указывать, разве что вообще нигде ничего не регать на территории Испании. Но это так на вскидку сразу +10% на все товары и услуги так как тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны. У меня по ним всреднем 200-300евро в месяц экономии получается при том что я не охочусь за скидками, это то что само по себе собирается при каждой покупке.Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток. slonomag Повідомлень: 648 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 162 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 04:10 akurt написав: Пишите, Шура, пилите - но они у вас НЕ золотые.



Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:

Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.

Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.

По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.

Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».

Съехали.

Не ищите блох там, где их нет и не было.

А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.



Как видите много рассуждать не нужно.



Все проще и прагматичнее.



P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.

3700$ в месяц.

https://hanoverwinchester.com/?switch_c ... site+click

Это вам НЕ:

rjkz написав: …бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

…бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.

Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.

Вообще-то XXI век на дворе… Пишите, Шура, пилите - но они у вас НЕ золотые.Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине:Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США.Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах.По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год.Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года».Съехали.Не ищите блох там, где их нет и не было.А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.Как видите много рассуждать не нужно.Все проще и прагматичнее.P.S. С их первым жильем, в котором прожили 1 год, можно ознакомится здесь. Это более чем престижный ЖК.3700$ в месяц.Это вам НЕ:Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься.Вообще-то XXI век на дворе…





С переездами разобрались.

С 3700 - нет.

Не вижу логической связи между экономией на сроках проживания, зп (ВРАЧА?????!!!) в 68 куе в год!

Медсестра в НЙ в офисе. Не в госпитале. Без каледжного образования. Это примерно эта цифра.

Врач, даже в Айве, даже без опыта. 68 куе?

Ну, ок, предположим, что это первая позиция, ради которой и за копейки работать согласились и переехать в другой штат.

Но с чего тогда такие умиления от дешевой аренды?

Совсем поистратились в Калифорнии на 3700 аренды?

Насчет аренды через Интернет - это везде в США работает.

Кроме НЙ.

И не только это. Никто не сдаст нищебродам с 68 куе в год (да и мне тоже, в американских системах измерений я от них мало чем отличаюсь) апартмент за 3700. Надо иметь 40 аренд гросс инкам. Честно, у меня меньше. И хороший сейвинг показать - мало кого убедит. Хоть на тебе 100500 кредитов и на счету только текущий доход. Покажи инкам в 40 аренд, кредитскор (кстати, как там у них дела с этим? До 700 хоть дочапали? Уже могли-б) и еще будут доки смотреть. Разве что анализы не спрашивают. Мы как-то полдома смотрели снять. Все ок, все подходит.

Спрашивают: - А сколько вас?

Отвечаем: - Четверо.

-Извините, сдается только для двоих.

-



Потом мы с этим сталкивались еще много раз.

Сказать, что не сдают детям - НЕЛЬЗЯ. Могут в суд подать за дискриминацию.

А вот сдать двоим - пуркуа-бы и не па, как говорят хранцузы.

Кстати, двоим, но с собакой - сдали-бы.

Кстати, если не секрет (тут не принято об этом спрашивать), а в каком статусе знакомцы? Ю4Ю, ТПС? С переездами разобрались.С 3700 - нет.Не вижу логической связи между экономией на сроках проживания, зп (ВРАЧА?????!!!) в 68 куе в год!Медсестра в НЙ в офисе. Не в госпитале. Без каледжного образования. Это примерно эта цифра.Врач, даже в Айве, даже без опыта. 68 куе?Ну, ок, предположим, что это первая позиция, ради которой и за копейки работать согласились и переехать в другой штат.Но с чего тогда такие умиления от дешевой аренды?Совсем поистратились в Калифорнии на 3700 аренды?Насчет аренды через Интернет - это везде в США работает.Кроме НЙ.И не только это. Никто не сдаст нищебродам с 68 куе в год (да и мне тоже, в американских системах измерений я от них мало чем отличаюсь) апартмент за 3700. Надо иметь 40 аренд гросс инкам. Честно, у меня меньше. И хороший сейвинг показать - мало кого убедит. Хоть на тебе 100500 кредитов и на счету только текущий доход. Покажи инкам в 40 аренд, кредитскор (кстати, как там у них дела с этим? До 700 хоть дочапали? Уже могли-б) и еще будут доки смотреть. Разве что анализы не спрашивают. Мы как-то полдома смотрели снять. Все ок, все подходит.Спрашивают: - А сколько вас?Отвечаем: - Четверо.-Извините, сдается только для двоих.Потом мы с этим сталкивались еще много раз.Сказать, что не сдают детям - НЕЛЬЗЯ. Могут в суд подать за дискриминацию.А вот сдать двоим - пуркуа-бы и не па, как говорят хранцузы.Кстати, двоим, но с собакой - сдали-бы.Кстати, если не секрет (тут не принято об этом спрашивать), а в каком статусе знакомцы? Ю4Ю, ТПС? rjkz

Повідомлень: 17086 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 04:29 Мания величия - штука опасная.



Самое прикольное, что человек не понимает, что в данном случае нужно начать работать в США.

И начать работать официально с хорошей специальностью и в хорошем месте.

Совсем не знаете, сколько в США получает в год НЕ начинающий доктор?

Печалька…

Бывает…



Совсем что-ли не знаете, что речь идет не об экономии, а о большой экономии?

Точнее даже не так. Я смотрю вы так и не стали американцем.

Речь идет не об экономии, а о том, что в США никто и никогда нигде НЕ платит лишнего ни при каких условиях.

Это не жлобство, это прагматизм и то, что в Украине называют «здоровий глузд».



Если вы подписали контракт на аренду жилья на год (а это стандартная практика), а по любым причинам выезжаете ранее - в данном случае прогнозировался выезд на 6 мес. ранее, то вы заплатите неустойку арендодателю в размере 6*3700=22 200$, то есть может быть вашу личную зарплату за год.



При этом объективно скажу: ваш предыдущий пост для украинского читателя будет очень познавательным. Интересные данные.

Как общий случай.

Об этом - назовем его «частный случай» - можете забыть.

Если в самом деле купят дом - напишу. akurt

Повідомлень: 10720 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3930 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 04:53 akurt написав: Мания величия - штука опасная.



Самое прикольное, что человек не понимает, что в данном случае нужно начать работать в США.

И начать работать официально с хорошей специальностью и в хорошем месте.

Совсем не знаете, сколько в США получает в год НЕ начинающий доктор?

Печалька…

Бывает…



Совсем что-ли не знаете, что речь идет не об экономии, а о большой экономии?

Точнее даже не так. Я смотрю вы так и не стали американцем.

Речь идет не об экономии, а о том, что в США никто и никогда нигде НЕ платит лишнего ни при каких условиях.

Это не жлобство, это прагматизм и то, что в Украине называют «здоровий глузд».



Если вы подписали контракт на аренду жилья на год (а это стандартная практика), а по любым причинам выезжаете ранее - в данном случае прогнозировался выезд на 6 мес. ранее, то вы заплатите неустойку арендодателю в размере 6*3700=22 200$, то есть может быть вашу личную зарплату за год.



При этом объективно скажу: ваш предыдущий пост для украинского читателя будет очень познавательным. Интересные данные.

Как общий случай.

Об этом - назовем его «частный случай» - можете забыть.

Если в самом деле купят дом - напишу. Мания величия - штука опасная.Самое прикольное, что человек не понимает, что в данном случае нужно начать работать в США.И начать работать официально с хорошей специальностью и в хорошем месте.Совсем не знаете, сколько в США получает в год НЕ начинающий доктор?Печалька…Бывает…Совсем что-ли не знаете, что речь идет не об экономии, а о большой экономии?Точнее даже не так. Я смотрю вы так и не стали американцем.Речь идет не об экономии, а о том, что в США никто и никогда нигде НЕ платит лишнего ни при каких условиях.Это не жлобство, это прагматизм и то, что в Украине называют «здоровий глузд».Если вы подписали контракт на аренду жилья на год (а это стандартная практика), а по любым причинам выезжаете ранее - в данном случае прогнозировался выезд на 6 мес. ранее, то вы заплатите неустойку арендодателю в размере 6*3700=22 200$, то есть может быть вашу личную зарплату за год.При этом объективно скажу: ваш предыдущий пост для украинского читателя будет очень познавательным. Интересные данные.Как общий случай.Об этом - назовем его «частный случай» - можете забыть.Если в самом деле купят дом - напишу.



Насчет мании величия - это очень актуально. Всегда держите это в своей голове, не забывайте.

Остальное - сущая правда.

Не был я 1/2 столетия и не буду следующие 1/2.



Очень прикольно.

Так что там со статусом?

Ю4Ю или ТПС? Насчет мании величия - это очень актуально. Всегда держите это в своей голове, не забывайте.Остальное - сущая правда.Не был я 1/2 столетия и не буду следующие 1/2.Очень прикольно.Так что там со статусом?Ю4Ю или ТПС? rjkz

Повідомлень: 17086 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 04:59 Ни то и не другое.

Забудьте.



P.S. Прямо зараз у Варшаві перебуває сім'я приятелів – у них чергова поїздка до родини сина до штату (видалено).

Син, його дружина та їхні діти нещодавно отримали паспорти громадян США.

А починали 10 років тому, не маючи ні TPS, ні U4U.

Мали тільки візу В1/В2.

А зараз мають власний будинок площею 4000 квадратних футів із власним причалом для власного катера.

А в гаражі стоять два дуже великих автомобіля - у чоловіка щось там навіть гігантське - чисто американське - я на ньому не їздив, марку вказувати не буду.

Я це розповідаю лише для того, щоб ще раз сказати: «Манія величі – штука небезпечна».

Думаєш, що живеш в Нью Йорку і «впіймав Бога за бороду».

А то був і не Бог, і не борода…



P.P.S. Про всяк випадок повторю: починали 10 років тому, не маючи ні TPS, ні U4U. Мали тільки візу В1/В2. akurt

Повідомлень: 10720 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3930 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2714271527162717 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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