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Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине: Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США. Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах. По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год. Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года». Съехали. Не ищите блох там, где их нет и не было. А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.
rjkz написав:…бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.
Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься. Вообще-то XXI век на дворе…
slonomag написав:Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.
От же ж скотство. Нема спокою ті налогові. Шо він їм паганого зробив, шо вони до його дочепились? Не сидить же на бюджетнім підсосі, сам за себе всьо оплочує - нє, дочепились, от же ж бюрократи...
Але оформляти картку лояльності прям на свій ІНПП - це теж зайве. Треба ліве ім'я називати, а такі ідентифікатори, як ІНН, взагалі нікому не показувати, тим більш в магазинах - ше чого. Блюдечко з голубою кайомочкою може ше їм?...
Буде всім наука на прикладі цього хлопця, що тре бути ще більш обережним. Надіюсь, що хоч не платити цей штраф у нього розуму вистачить. Переїхать кудись і край.
Ну НИЕ ты не можешь не указывать, разве что вообще нигде ничего не регать на территории Испании. Но это так на вскидку сразу +10% на все товары и услуги так как тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны. У меня по ним всреднем 200-300евро в месяц экономии получается при том что я не охочусь за скидками, это то что само по себе собирается при каждой покупке.
Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток.
akurt написав:Пишите, Шура, пилите - но они у вас НЕ золотые.
Переезжали в третье уже жилье по очень простой причине: Приложили максимум усилий для подтверждения диплома врача, полученного не в США. Проходили кучу этапов типа стажировки в Stanford university и потом собеседование в пять госпиталей в разных штатах. По срокам ожидалось, что в феврале/марте будет окончательное решение о предоставлении работы по специальности - потому НЕ ХОТЕЛИ брать в аренду жилье - как это принято в США - на 1 год. Еле-еле нашли на 6 месяцев - они пролетели быстро - хотели бы продолжить аренду еще на 2-3 месяца - а владелица частной усадьбы - китаянка вернулась вовремя и сказала простую вещь: «На пол-года так на пол-года». Съехали. Не ищите блох там, где их нет и не было. А в первой квартире прожили положенный по контракту один год - 1-bedroom, в самом центре второго по величине города в Калифорнии, а захотелось вдруг не жить на этаже номер 6 новенького престижного ЖК, а жить в частном доме. И свободно и легко выгуливать песика, а не волочь по длинным коридорам на поводке, гавкающего на других собак.
rjkz написав:…бегать по улицам НЙ от билдинга к билдингу, спрашивая или сдаются аппартменты и будут ли рассматривать апликейшн с таким доходом.
Никто не бегал в поисках бомжатника в трущебах Нью-Йорка. Все есть на сайтах приличных ЖК. Просто смотришь, выбираешь, звонишь, в он-лайн режиме подписываешь контракт - вселяешься. Вообще-то XXI век на дворе…
С переездами разобрались. С 3700 - нет. Не вижу логической связи между экономией на сроках проживания, зп (ВРАЧА?????!!!) в 68 куе в год! Медсестра в НЙ в офисе. Не в госпитале. Без каледжного образования. Это примерно эта цифра. Врач, даже в Айве, даже без опыта. 68 куе? Ну, ок, предположим, что это первая позиция, ради которой и за копейки работать согласились и переехать в другой штат. Но с чего тогда такие умиления от дешевой аренды? Совсем поистратились в Калифорнии на 3700 аренды? Насчет аренды через Интернет - это везде в США работает. Кроме НЙ. И не только это. Никто не сдаст нищебродам с 68 куе в год (да и мне тоже, в американских системах измерений я от них мало чем отличаюсь) апартмент за 3700. Надо иметь 40 аренд гросс инкам. Честно, у меня меньше. И хороший сейвинг показать - мало кого убедит. Хоть на тебе 100500 кредитов и на счету только текущий доход. Покажи инкам в 40 аренд, кредитскор (кстати, как там у них дела с этим? До 700 хоть дочапали? Уже могли-б) и еще будут доки смотреть. Разве что анализы не спрашивают. Мы как-то полдома смотрели снять. Все ок, все подходит. Спрашивают: - А сколько вас? Отвечаем: - Четверо. -Извините, сдается только для двоих. -
Потом мы с этим сталкивались еще много раз. Сказать, что не сдают детям - НЕЛЬЗЯ. Могут в суд подать за дискриминацию. А вот сдать двоим - пуркуа-бы и не па, как говорят хранцузы. Кстати, двоим, но с собакой - сдали-бы. Кстати, если не секрет (тут не принято об этом спрашивать), а в каком статусе знакомцы? Ю4Ю, ТПС?
Самое прикольное, что человек не понимает, что в данном случае нужно начать работать в США. И начать работать официально с хорошей специальностью и в хорошем месте. Совсем не знаете, сколько в США получает в год НЕ начинающий доктор? Печалька… Бывает…
Совсем что-ли не знаете, что речь идет не об экономии, а о большой экономии? Точнее даже не так. Я смотрю вы так и не стали американцем. Речь идет не об экономии, а о том, что в США никто и никогда нигде НЕ платит лишнего ни при каких условиях. Это не жлобство, это прагматизм и то, что в Украине называют «здоровий глузд».
Если вы подписали контракт на аренду жилья на год (а это стандартная практика), а по любым причинам выезжаете ранее - в данном случае прогнозировался выезд на 6 мес. ранее, то вы заплатите неустойку арендодателю в размере 6*3700=22 200$, то есть может быть вашу личную зарплату за год.
При этом объективно скажу: ваш предыдущий пост для украинского читателя будет очень познавательным. Интересные данные. Как общий случай. Об этом - назовем его «частный случай» - можете забыть. Если в самом деле купят дом - напишу.
Самое прикольное, что человек не понимает, что в данном случае нужно начать работать в США. И начать работать официально с хорошей специальностью и в хорошем месте. Совсем не знаете, сколько в США получает в год НЕ начинающий доктор? Печалька… Бывает…
Совсем что-ли не знаете, что речь идет не об экономии, а о большой экономии? Точнее даже не так. Я смотрю вы так и не стали американцем. Речь идет не об экономии, а о том, что в США никто и никогда нигде НЕ платит лишнего ни при каких условиях. Это не жлобство, это прагматизм и то, что в Украине называют «здоровий глузд».
Если вы подписали контракт на аренду жилья на год (а это стандартная практика), а по любым причинам выезжаете ранее - в данном случае прогнозировался выезд на 6 мес. ранее, то вы заплатите неустойку арендодателю в размере 6*3700=22 200$, то есть может быть вашу личную зарплату за год.
При этом объективно скажу: ваш предыдущий пост для украинского читателя будет очень познавательным. Интересные данные. Как общий случай. Об этом - назовем его «частный случай» - можете забыть. Если в самом деле купят дом - напишу.
Насчет мании величия - это очень актуально. Всегда держите это в своей голове, не забывайте. Остальное - сущая правда. Не был я 1/2 столетия и не буду следующие 1/2.
Очень прикольно. Так что там со статусом? Ю4Ю или ТПС?
P.S. Прямо зараз у Варшаві перебуває сім'я приятелів – у них чергова поїздка до родини сина до штату (видалено). Син, його дружина та їхні діти нещодавно отримали паспорти громадян США. А починали 10 років тому, не маючи ні TPS, ні U4U. Мали тільки візу В1/В2. А зараз мають власний будинок площею 4000 квадратних футів із власним причалом для власного катера. А в гаражі стоять два дуже великих автомобіля - у чоловіка щось там навіть гігантське - чисто американське - я на ньому не їздив, марку вказувати не буду. Я це розповідаю лише для того, щоб ще раз сказати: «Манія величі – штука небезпечна». Думаєш, що живеш в Нью Йорку і «впіймав Бога за бороду». А то був і не Бог, і не борода…
P.P.S. Про всяк випадок повторю: починали 10 років тому, не маючи ні TPS, ні U4U. Мали тільки візу В1/В2.