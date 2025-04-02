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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 кві, 2025 09:40
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку
І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.
На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.
У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде.
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 09:44
Bolt написав:
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 28 виповнилось я березні), але думаю, що за атестат порішає.
Да... Очень поздно 😁
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Сибарит
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:43
Сибарит написав: Bolt написав:
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 28 виповнилось я березні), але думаю, що за атестат порішає.
Да... Очень поздно 😁
Очепятка. 😺
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Bolt
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