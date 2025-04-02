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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2715271627172718
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:40

Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку

І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.

На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.

У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде.
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:44

  Bolt написав:Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 28 виповнилось я березні), але думаю, що за атестат порішає.

Да... Очень поздно 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:43

  Сибарит написав:
  Bolt написав:Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 28 виповнилось я березні), але думаю, що за атестат порішає.

Да... Очень поздно 😁

Очепятка. 😺
Bolt
 
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