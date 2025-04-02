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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2715271627172718
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:40

Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку

І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.

На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.

У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде.
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:44

  Bolt написав:Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 28 виповнилось я березні), але думаю, що за атестат порішає.

Да... Очень поздно 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:43

  Сибарит написав:
  Bolt написав:Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 28 виповнилось я березні), але думаю, що за атестат порішає.

Да... Очень поздно 😁

Очепятка. 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:24

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку

це ще керманичі не дослухались до економічних порад будівельника обкласти ІТ податками як тіток-продавинь в його генделику

С зажравшизся айтышнегов надоощипывать перья и пух без их писка(гений экономических стратегий с сыновьями в странах НАТО)
А Будивельника с кабанцями-наследниками - на удержание агрессии лаптеногих подальше от тех стран и поближе к терриконам.
барабашов
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:40

  slonomag написав: тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны.

Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток.

Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку в епоху цифрового концлагеря. Я ж про це і кажу. Хочеш безпеки - ніякі карти лояльності, ні до чого не прив'язуєшся, і будеш трохи в більшій безпеці, аніж он - як знайшли хлопця, хоч даже іспанобанками не користався.


Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося. Але не в цім суть. Держава - апарат насилля, і молодець, що не платить за це.

  BIGor написав:На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.

Чому так? Вони віддалено працюють, їм тцк не грозить... Якраз їм ще відносно непогано в ці ситуації.
won
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 12:54

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey and from Spain

Ось так їдеш на СТО міняти всесезонну гуму на літню, а по дорозі фазани стрибають.
Зображення
І такі безсоромні - не тікають. Так саме, як і косулі: стане на узбіччі та дивиться на тебе.
А сидиш пʼєш каву на СТО - раптом дзвінок з Анталії: розкажіть, яким ви маршрутом їхали з Анталії на Тулузу.
Там є хитрість: людина хотіла їхати з Мілана на Ліон - а так не раджу: там знаменитий тунель під МонБлан, але проїзд коштує 55€!
Так ось в середині квітня зустрінемося у Франції.
Але кінцевий пункт: Іспанія.
Переїжджає людина.
Тут досі панове сперечаються, на кого дітей віддати на навчання: на слюсаря з ремонту рухомого складу залізниць, чи на Computer Science.
У мого респондента - а він Senior Quality Assurance Engineer - сумнівів немає.
Плани хороші:
- доїхати на власному авто української реєстрації (не хоче їхати як я через Сербію, Хорватію та Словенію, потім на Італію, а поїде берегом - через Грецію, Албанію та Дубровник - щось він Сербію дуже не любить, хоча там пряма шикарна траса через всю країну із швидкістю 130 км на годину);
- влаштуватися поки самому без жінки та дітей. Вже орендував квартиру за 550€.
- тоді викликати жінку та дітей.
- відчути, що воно таке Іспанія та можливо продати все в Анталії. А продавати є що. Дурниць карколомних та інколи дивних на Фінансовому форумі України не писав та вкладався в нерухомість на Середземному морі.
До речі, сказав, що ціни почали зростати…

Плани хороші - нехай збуваються!

P.S. Поки писав - гуму змінили. За все 50€.
Такі тут ціни.
akurt
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