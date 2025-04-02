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Дюрі-бачі написав:На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку
І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.
На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.
У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде. Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.
Дюрі-бачі написав:На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку
це ще керманичі не дослухались до економічних порад будівельника обкласти ІТ податками як тіток-продавинь в його генделику
С зажравшизся айтышнегов надоощипывать перья и пух без их писка(гений экономических стратегий с сыновьями в странах НАТО) А Будивельника с кабанцями-наследниками - на удержание агрессии лаптеногих подальше от тех стран и поближе к терриконам.
slonomag написав: тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны.
Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток.
Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку в епоху цифрового концлагеря. Я ж про це і кажу. Хочеш безпеки - ніякі карти лояльності, ні до чого не прив'язуєшся, і будеш трохи в більшій безпеці, аніж он - як знайшли хлопця, хоч даже іспанобанками не користався.
Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося. Але не в цім суть. Держава - апарат насилля, і молодець, що не платить за це.
BIGor написав:На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.
Чому так? Вони віддалено працюють, їм тцк не грозить... Якраз їм ще відносно непогано в ці ситуації.
Ось так їдеш на СТО міняти всесезонну гуму на літню, а по дорозі фазани стрибають. А сидиш пʼєш каву на СТО - раптом дзвінок з Анталії: розкажіть, яким ви маршрутом їхали з Анталії на Тулузу. Там є хитрість: людина хотіла їхати з Мілана на Ліон - а так не раджу: там знаменитий тунель під МонБлан, але проїзд коштує 55€! Так ось в середині квітня зустрінемося у Франції. Але кінцевий пункт: Іспанія. Переїжджає людина. Тут досі панове сперечаються, на кого дітей віддати на навчання: на слюсаря з ремонту рухомого складу залізниць, чи на Computer Science. У мого респондента - а він Senior Quality Assurance Engineer - сумнівів немає. Плани хороші: - доїхати на власному авто української реєстрації (не хоче їхати як я через Сербію, Хорватію та Словенію, потім на Італію, а поїде берегом - через Грецію, Албанію та Дубровник - щось він Сербію дуже не любить, хоча там пряма шикарна траса через всю країну із швидкістю 130 км на годину); - влаштуватися поки самому без жінки та дітей. Вже орендував квартиру за 550€. - тоді викликати жінку та дітей. - відчути, що воно таке Іспанія та можливо продати все в Анталії. А продавати є що. Дурниць карколомних та інколи дивних на Фінансовому форумі України не писав та вкладався в нерухомість на Середземному морі. До речі, сказав, що ціни почали зростати…
Плани хороші - нехай збуваються!
P.S. Поки писав - гуму змінили. За все 50€. Такі тут ціни.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 кві, 2025 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Ось так їдеш на СТО міняти всесезонну гуму на літню, а по дорозі фазани стрибають. І такі безсоромні - не тікають. Так саме, як і косулі: стане на узбіччі та дивиться на тебе. А сидиш пʼєш каву на СТО - раптом дзвінок з Анталії: розкажіть, яким ви маршрутом їхали з Анталії на Тулузу. Там є хитрість: людина хотіла їхати з Мілана на Ліон - а так не раджу: там знаменитий тунель під МонБлан, але проїзд коштує 55€! Так ось в середині квітня зустрінемося у Франції. Але кінцевий пункт: Іспанія. Переїжджає людина. Тут досі панове сперечаються, на кого дітей віддати на навчання: на слюсаря з ремонту рухомого складу залізниць, чи на Computer Science. У мого респондента - а він Senior Quality Assurance Engineer - сумнівів немає. Плани хороші: - доїхати на власному авто української реєстрації (не хоче їхати як я через Сербію, Хорватію та Словенію, потім на Італію, а поїде берегом - через Грецію, Албанію та Дубровник - щось він Сербію дуже не любить, хоча там пряма шикарна траса через всю країну із швидкістю 130 км на годину); - влаштуватися поки самому без жінки та дітей. Вже орендував квартиру за 550€. - тоді викликати жінку та дітей. - відчути, що воно таке Іспанія та можливо продати все в Анталії. А продавати є що. Дурниць карколомних та інколи дивних на Фінансовому форумі України не писав та вкладався в нерухомість на Середземному морі. До речі, сказав, що ціни почали зростати…
Плани хороші - нехай збуваються!
P.S. Поки писав - гуму змінили. За все 50€. Такі тут ціни.
акурт "поїв і в шапці", хоч щось стабільне в цьому світі
Бідненький віденський «затворник» ніяк не заспокоїться. За останній тиждень вже четвертий раз мене згадує. На а якщо вже почав хлопати в долоні від чергової дурні від Флаймана - це означає, що справи дуже дуже кепські. Так і повинно бути. Один невдаха бачить іншого здалеку. Якесь таке прислівʼя є. Можливо колись поумнішають.