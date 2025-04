Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2715271627172718 Додано: Сер 02 кві, 2025 09:40 Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Дюрі-бачі написав: На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку

І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.



На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить. І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.

У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде.

це ще керманичі не дослухались до економічних порад будівельника обкласти ІТ податками як тіток-продавинь в його генделику

С зажравшизся айтышнегов надоощипывать перья и пух без их писка(гений экономических стратегий с сыновьями в странах НАТО)

А Будивельника з кабанцями-наследниками - на удержание агрессии лаптеногих подальше від тех стран и поближе к терриконам.

Повідомлень: 4962 З нами з: 16.06.15 Подякував: 289 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 11:40 slonomag написав: тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны.



Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток. тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны.Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток.

Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку в епоху цифрового концлагеря. Я ж про це і кажу. Хочеш безпеки - ніякі карти лояльності, ні до чого не прив'язуєшся, і будеш трохи в більшій безпеці, аніж он - як знайшли хлопця, хоч даже іспанобанками не користався.





Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося. Але не в цім суть. Держава - апарат насилля, і молодець, що не платить за це.



BIGor написав: На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить. На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.

Чому так? Вони віддалено працюють, їм тцк не грозить... Якраз їм ще відносно непогано в ці ситуації.



Ось так їдеш на СТО міняти всесезонну гуму на літню, а по дорозі фазани стрибають.

А сидиш пʼєш каву на СТО - раптом дзвінок з Анталії: розкажіть, яким ви маршрутом їхали з Анталії на Тулузу.

Там є хитрість: людина хотіла їхати з Мілана на Ліон - а так не раджу: там знаменитий тунель під МонБлан, але проїзд коштує 55€!

Так ось в середині квітня зустрінемося у Франції.

Але кінцевий пункт: Іспанія.

Переїжджає людина.

Тут досі панове сперечаються, на кого дітей віддати на навчання: на слюсаря з ремонту рухомого складу залізниць, чи на Computer Science.

У мого респондента - а він Senior Quality Assurance Engineer - сумнівів немає.

Плани хороші:

- доїхати на власному авто української реєстрації (не хоче їхати як я через Сербію, Хорватію та Словенію, потім на Італію, а поїде берегом - через Грецію, Албанію та Дубровник - щось він Сербію дуже не любить, хоча там пряма шикарна траса через всю країну із швидкістю 130 км на годину);

- влаштуватися поки самому без жінки та дітей. Вже орендував квартиру за 550€.

- тоді викликати жінку та дітей.

- відчути, що воно таке Іспанія та можливо продати все в Анталії. А продавати є що. Дурниць карколомних та інколи дивних на Фінансовому форумі України не писав та вкладався в нерухомість на Середземному морі.

До речі, сказав, що ціни почали зростати…



Плани хороші - нехай збуваються!



P.S. Поки писав - гуму змінили. За все 50€.

І такі безсоромні - не тікають. Так саме, як і косулі: стане на узбіччі та дивиться на тебе.

А сидиш пʼєш каву на СТО - раптом дзвінок з Анталії: розкажіть, яким ви маршрутом їхали з Анталії на Тулузу.

Там є хитрість: людина хотіла їхати з Мілана на Ліон - а так не раджу: там знаменитий тунель під МонБлан, але проїзд коштує 55€!

Так ось в середині квітня зустрінемося у Франції.

Але кінцевий пункт: Іспанія.

Переїжджає людина.

Тут досі панове сперечаються, на кого дітей віддати на навчання: на слюсаря з ремонту рухомого складу залізниць, чи на Computer Science.

У мого респондента - а він Senior Quality Assurance Engineer - сумнівів немає.

Плани хороші:

- доїхати на власному авто української реєстрації (не хоче їхати як я через Сербію, Хорватію та Словенію, потім на Італію, а поїде берегом - через Грецію, Албанію та Дубровник - щось він Сербію дуже не любить, хоча там пряма шикарна траса через всю країну із швидкістю 130 км на годину);

- влаштуватися поки самому без жінки та дітей. Вже орендував квартиру за 550€.

- тоді викликати жінку та дітей.

- відчути, що воно таке Іспанія та можливо продати все в Анталії. А продавати є що. Дурниць карколомних та інколи дивних на Фінансовому форумі України не писав та вкладався в нерухомість на Середземному морі.

До речі, сказав, що ціни почали зростати…



Плани хороші - нехай збуваються!



P.S. Поки писав - гуму змінили. За все 50€.

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey and from Spain

Ось так їдеш на СТО міняти всесезонну гуму на літню, а по дорозі фазани стрибають.

І такі безсоромні - не тікають. Так саме, як і косулі: стане на узбіччі та дивиться на тебе.

А сидиш пʼєш каву на СТО - раптом дзвінок з Анталії: розкажіть, яким ви маршрутом їхали з Анталії на Тулузу.

Там є хитрість: людина хотіла їхати з Мілана на Ліон - а так не раджу: там знаменитий тунель під МонБлан, але проїзд коштує 55€!

Так ось в середині квітня зустрінемося у Франції.

Але кінцевий пункт: Іспанія.

Переїжджає людина.

Тут досі панове сперечаються, на кого дітей віддати на навчання: на слюсаря з ремонту рухомого складу залізниць, чи на Computer Science.

У мого респондента - а він Senior Quality Assurance Engineer - сумнівів немає.

Плани хороші:

- доїхати на власному авто української реєстрації (не хоче їхати як я через Сербію, Хорватію та Словенію, потім на Італію, а поїде берегом - через Грецію, Албанію та Дубровник - щось він Сербію дуже не любить, хоча там пряма шикарна траса через всю країну із швидкістю 130 км на годину);

- влаштуватися поки самому без жінки та дітей. Вже орендував квартиру за 550€.

- тоді викликати жінку та дітей.

- відчути, що воно таке Іспанія та можливо продати все в Анталії. А продавати є що. Дурниць карколомних та інколи дивних на Фінансовому форумі України не писав та вкладався в нерухомість на Середземному морі.

До речі, сказав, що ціни почали зростати…

Плани хороші - нехай збуваються!

P.S. Поки писав - гуму змінили. За все 50€.

Такі тут ціни.

flyman написав:
акурт "поїв і в шапці", хоч щось стабільне в цьому світі

flyman написав: е ще керманичі не дослухались до економічних порад будівельника обкласти ІТ податками е ще керманичі не дослухались до економічних порад будівельника обкласти ІТ податками

Може керманичі нарешті вже вирішать щось з тими фопами, то третина з тих 20к завтра повернеться, навіть якщо буде ще мобілізація. Їм там таким тяжкувато 'за що платить', і на фронт не хочуть.



Ось типовий представник, яких сидить користується безпекою і всим іншим і підбурює інших на крадіжку. Хлопче, податки це не твої гроші.





won написав: Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку won написав: Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося. Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося.



Може керманичі нарешті вже вирішать щось з тими фопами, то третина з тих 20к завтра повернеться, навіть якщо буде ще мобілізація. Їм там таким тяжкувато 'за що платить', і на фронт не хочуть.

Ось типовий представник, яких сидить користується безпекою і всім іншим і підбурює інших на крадіжку. Хлопче, податки це не твої гроші.

І такі сидять ждуть коли хтось за них війну закінчить щоб поїхати обратно, поки штрафів не встигли прислати.

airmax78 написав:
Пенс - реальний графоман. І такий - клятий, із здвигом по фазі.

За останній тиждень вже четвертий раз мене згадує. На а якщо вже почав хлопати в долоні від чергової дурні від Флаймана - це означає, що справи дуже дуже кепські.

Так і повинно бути. Один невдаха бачить іншого здалеку. Якесь таке прислівʼя є.

Можливо колись поумнішають. akurt

