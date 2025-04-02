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Дюрі-бачі написав:На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку
І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.
На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.
У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде. Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.
slonomag написав: тут карты лояльности сильно развиты и к ним все скидки привязаны.
Ну и что значит сам все оплачивает? Бесплатную больничку? Школу? Полицию? Может новые парки и детские площадки, которые у нас тут постоянно строятся? Нит, это все оплачиваю я своими 30%, а он просто всем этим нашару пользовался. В том числе за мой счет. Так что такое, лично я такого сочувствия не испытываю - может уже отлистаные 30к+ налогов за 2.5 года накладывают свой отпечаток.
Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку в епоху цифрового концлагеря. Я ж про це і кажу. Хочеш безпеки - ніякі карти лояльності, ні до чого не прив'язуєшся, і будеш трохи в більшій безпеці, аніж он - як знайшли хлопця, хоч даже іспанобанками не користався.
Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося. Але не в цім суть. Держава - апарат насилля, і молодець, що не платить за це.
BIGor написав:На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.
Чому так? Вони віддалено працюють, їм тцк не грозить... Якраз їм ще відносно непогано в ці ситуації.
Ось так їдеш на СТО міняти всесезонну гуму на літню, а по дорозі фазани стрибають. А сидиш пʼєш каву на СТО - раптом дзвінок з Анталії: розкажіть, яким ви маршрутом їхали з Анталії на Тулузу. Там є хитрість: людина хотіла їхати з Мілана на Ліон - а так не раджу: там знаменитий тунель під МонБлан, але проїзд коштує 55€! Так ось в середині квітня зустрінемося у Франції. Але кінцевий пункт: Іспанія. Переїжджає людина. Тут досі панове сперечаються, на кого дітей віддати на навчання: на слюсаря з ремонту рухомого складу залізниць, чи на Computer Science. У мого респондента - а він Senior Quality Assurance Engineer - сумнівів немає. Плани хороші: - доїхати на власному авто української реєстрації (не хоче їхати як я через Сербію, Хорватію та Словенію, потім на Італію, а поїде берегом - через Грецію, Албанію та Дубровник - щось він Сербію дуже не любить, хоча там пряма шикарна траса через всю країну із швидкістю 130 км на годину); - влаштуватися поки самому без жінки та дітей. Вже орендував квартиру за 550€. - тоді викликати жінку та дітей. - відчути, що воно таке Іспанія та можливо продати все в Анталії. А продавати є що. Дурниць карколомних та інколи дивних на Фінансовому форумі України не писав та вкладався в нерухомість на Середземному морі. До речі, сказав, що ціни почали зростати…
Плани хороші - нехай збуваються!
P.S. Поки писав - гуму змінили. За все 50€. Такі тут ціни.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 кві, 2025 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Ось так їдеш на СТО міняти всесезонну гуму на літню, а по дорозі фазани стрибають. І такі безсоромні - не тікають. Так саме, як і косулі: стане на узбіччі та дивиться на тебе. А сидиш пʼєш каву на СТО - раптом дзвінок з Анталії: розкажіть, яким ви маршрутом їхали з Анталії на Тулузу. Там є хитрість: людина хотіла їхати з Мілана на Ліон - а так не раджу: там знаменитий тунель під МонБлан, але проїзд коштує 55€! Так ось в середині квітня зустрінемося у Франції. Але кінцевий пункт: Іспанія. Переїжджає людина. Тут досі панове сперечаються, на кого дітей віддати на навчання: на слюсаря з ремонту рухомого складу залізниць, чи на Computer Science. У мого респондента - а він Senior Quality Assurance Engineer - сумнівів немає. Плани хороші: - доїхати на власному авто української реєстрації (не хоче їхати як я через Сербію, Хорватію та Словенію, потім на Італію, а поїде берегом - через Грецію, Албанію та Дубровник - щось він Сербію дуже не любить, хоча там пряма шикарна траса через всю країну із швидкістю 130 км на годину); - влаштуватися поки самому без жінки та дітей. Вже орендував квартиру за 550€. - тоді викликати жінку та дітей. - відчути, що воно таке Іспанія та можливо продати все в Анталії. А продавати є що. Дурниць карколомних та інколи дивних на Фінансовому форумі України не писав та вкладався в нерухомість на Середземному морі. До речі, сказав, що ціни почали зростати…
Плани хороші - нехай збуваються!
P.S. Поки писав - гуму змінили. За все 50€. Такі тут ціни.
акурт "поїв і в шапці", хоч щось стабільне в цьому світі
Пане Флаймане: дякую, що звернули увагу на мій допис; як бачите, я не пишу про різну пустопорожню фігню, а виключно на тему гілки. Мене реально здивував мій приятель, який несподівано для мене вирішив круто змінити життя та переїхати в Іспанію. Рекомендую вам відволіктися від пустопорожньої фігні, якою ви зазвичай заповнюєте Фінансовий форум України, а спробувати відповісти на перше питання запропонованої мною для вас (і для всіх цікаво буле) ділової гри. Оприлюднено десь три дні тому. Перше питання стосується того, як так сталося що ви прогавили квартиру в Батумі. Я не лінувався для вас, виїхав на авто з Туреччини на 2 дня в Батумі, написав своє бачення.
Спробуйте відповісти: чому не захотіли працювати віддалено та жити в Батумі. Дивіться, людина круто все змінює і буде переноситися на відстань в 4100 (!!!) км.
Якщо не вирішити це питання, не дати самому собі відповідь, то так і будете мацати “шапку akurt’a”.
Бедняга - мученик Вены. Совсем поизносился и потерся. Да и судя по всему потерялся: за последнюю неделю беженец в Вену уже пятый раз меня упоминает. Вдалеке слышны слова песни: «Самолет опускается ниже и ниже…. И моторы ревут от напрасной злобЫ…»
Мне вот стало интересно: почему все, кто крупно лоханулся в жизни - ну все как один - в своих грехах обвиняют именно меня, которого никогда в жизни не видели и который им никогда и никак не переходил дорогу? Этот вот начал беситься не по-децки… Это при том, что я в Вене был давно и не просил у беженца в Вену ни Штрудель, ни кофе? По логике: сиди тихонько, перенимай полезный опыт других и не позорь сам себя. Не получается…
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 кві, 2025 16:29, всього редагувалось 1 раз.