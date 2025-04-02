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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2716271727182719
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:28

Re: Еміграція, заробітчанство

Акурт, в этой ветке 80% объема - это вы и ваши охренительные истории. Дневник пенсионера-путешественника-вовсехбочкахзатычки. Поэтому тут больше особо и обсуждать нечего.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 02 кві, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:31

  BeneFuckTor написав:Ось типовий представник, яких сидить користується безпекою і всим іншим і підбурює інших на крадіжку. Хлопче, податки це не твої гроші.


  won написав:Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку
  won написав:Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося.


І такі сидять ждуть коли хтось за них війну закінчить щоб поїхати обратно, поки штрафів не встигли прислати.

Податки - це мої гроші, які хоче в мене забрати апарат легалізованого й монополізованого насилля під назвою держава, яка може успішно приміняти насилля тіки до своїх громадян з метою захисту свого монополізованого становища, але як захистити їх (громадян) від реальних зовнішніх і внутрішніх небезпек - так у неї (в держави) лапки, воно не може (не хоче).
З цієї причини якраз краще плотити податки в Україну - вона хоч якось в цих нелюдських умовах перетворення деяких наших союзників на ворогів і в слабшій позиції на полі бою захищає свої території від зовнішньої навали ворога. Европейські країни і тижнів не встоять, якщо рф на них нападе. По черзі одна за одною стурбовувались би і все.
По внутрішнім - а навала тих же окупасів в Іспанії? А навала терористів у Германії (безробітні чорні мусліми)? Це все те, від чого влада не захища пересічних. Тому в Європах тим більш нельзя плотить. Якшо і плотить, то тіки в Україну.

І ще раз: податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.

А по дрібницям, як то лікарня-парк: схочу ззіздити кудись на природу - заплочу за вхід в парк; про лікарні вже описав раніше; і так далі. Але не наперед в податках, а по факту по місцю по необхідності.
Востаннє редагувалось won в Сер 02 кві, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:38

Классные слова, Herr airmax78, хотя и неправдивые.
В определенном смысле приятно читать: оценка моих экспромтов исключительно по теме ветки.

На этом форуме гораздо больше людей почти с сотнями тысяч сообщений.
Често полезная и интересная информация.
Посмотрите статистику по тем, кто пишет на ветке: там есть данные о количестве сообщений всего и статистика сообщений в день.
Я думаю, что я там на каком-нибудь сотом или тысячном месте.

Это же не вытирать с рукава ваши сопли.

А вы вот лучше расскажите, почему у вас лично в последнюю неделю вдруг начался психоз и в ваших проблемах в жизни вдруг стали активно обвинять меня - которого никогда в жизни не видели (!), не видите (!), с которым никогда в жизни не пересекались (!) и никогда (!) в жизни не пересечетесь? В Вене перестали выдавать бесплатно Штрудель и кофе «По-Венски»?
Это я лично перестал выдавать и лично вам?

Особо интересно, что лично я не бежал из Киева по (удалено) документам, и лично у меня никогда не было в Киеве не то, что квартиры за 1/3 миллиона (даже больше, чем 1/3 миллиона) евро, но и вообще не было квартиры в Киеве.
Ну как, готовите ответ?
Или будете продолжать извергать потоки соплей прямо из Вены - ежедневно (!) и брызги соплей и слюней летят на мои колени в джинсах?
akurt
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  #<1 ... 2716271727182719
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