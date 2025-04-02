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#<1 ... 2716271727182719 Додано: Сер 02 кві, 2025 16:28 Re: Еміграція, заробітчанство Акурт, в этой ветке 80% объема - это вы и ваши охренительные истории. Дневник пенсионера-путешественника-вовсехбочкахзатычки. Поэтому тут больше особо и обсуждать нечего. Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 02 кві, 2025 16:32, всього редагувалось 1 раз. airmax78 Повідомлень: 42834 З нами з: 25.10.12 Подякував: 983 раз. Подякували: 5341 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 16:31 BeneFuckTor написав: Ось типовий представник, яких сидить користується безпекою і всим іншим і підбурює інших на крадіжку. Хлопче, податки це не твої гроші.





won написав: Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку Відсутність "скидок" - плата за приватність і безпеку won написав: Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося. Лікарню, думаю, оплачує платну - безплатне й даром не здалося.



І такі сидять ждуть коли хтось за них війну закінчить щоб поїхати обратно, поки штрафів не встигли прислати. Ось типовий представник, яких сидить користується безпекою і всим іншим і підбурює інших на крадіжку. Хлопче, податки це не твої гроші.І такі сидять ждуть коли хтось за них війну закінчить щоб поїхати обратно, поки штрафів не встигли прислати.

Податки - це мої гроші, які хоче в мене забрати апарат легалізованого й монополізованого насилля під назвою держава, яка може успішно приміняти насилля тіки до своїх громадян з метою захисту свого монополізованого становища, але як захистити їх (громадян) від реальних зовнішніх і внутрішніх небезпек - так у неї (в держави) лапки, воно не може (не хоче).

З цієї причини якраз краще плотити податки в Україну - вона хоч якось в цих нелюдських умовах перетворення деяких наших союзників на ворогів і в слабшій позиції на полі бою захищає свої території від зовнішньої навали ворога. Европейські країни і тижнів не встоять, якщо рф на них нападе. По черзі одна за одною стурбовувались би і все.

По внутрішнім - а навала тих же окупасів в Іспанії? А навала терористів у Германії (безробітні чорні мусліми)? Це все те, від чого влада не захища пересічних. Тому в Європах тим більш нельзя плотить. Якшо і плотить, то тіки в Україну.



І ще раз: податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.



А по дрібницям, як то лікарня-парк: схочу ззіздити кудись на природу - заплочу за вхід в парк; про лікарні вже описав раніше; і так далі. Але не наперед в податках, а по факту по місцю по необхідності. Податки - це мої гроші, які хоче в мене забрати апарат легалізованого й монополізованого насилля під назвою держава, яка може успішно приміняти насилля тіки до своїх громадян з метою захисту свого монополізованого становища, але як захистити їх (громадян) від реальних зовнішніх і внутрішніх небезпек - так у неї (в держави) лапки, воно не може (не хоче).З цієї причини якраз краще плотити податки в Україну - вона хоч якось в цих нелюдських умовах перетворення деяких наших союзників на ворогів і в слабшій позиції на полі бою захищає свої території від зовнішньої навали ворога. Европейські країни і тижнів не встоять, якщо рф на них нападе. По черзі одна за одною стурбовувались би і все.По внутрішнім - а навала тих же окупасів в Іспанії? А навала терористів у Германії (безробітні чорні мусліми)? Це все те, від чого влада не захища пересічних. Тому в Європах тим більш нельзя плотить. Якшо і плотить, то тіки в Україну.І ще раз: податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.А по дрібницям, як то лікарня-парк: схочу ззіздити кудись на природу - заплочу за вхід в парк; про лікарні вже описав раніше; і так далі. Але не наперед в податках, а по факту по місцю по необхідності. Востаннє редагувалось won в Сер 02 кві, 2025 16:39, всього редагувалось 1 раз. won Повідомлень: 56 З нами з: 15.05.24 Подякував: 176 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 16:38 Классные слова, Herr airmax78, хотя и неправдивые.

В определенном смысле приятно читать: оценка моих экспромтов исключительно по теме ветки.



На этом форуме гораздо больше людей почти с сотнями тысяч сообщений.

Често полезная и интересная информация.

Посмотрите статистику по тем, кто пишет на ветке: там есть данные о количестве сообщений всего и статистика сообщений в день.

Я думаю, что я там на каком-нибудь сотом или тысячном месте.



Это же не вытирать с рукава ваши сопли.



А вы вот лучше расскажите, почему у вас лично в последнюю неделю вдруг начался психоз и в ваших проблемах в жизни вдруг стали активно обвинять меня - которого никогда в жизни не видели (!), не видите (!), с которым никогда в жизни не пересекались (!) и никогда (!) в жизни не пересечетесь? В Вене перестали выдавать бесплатно Штрудель и кофе «По-Венски»?

Это я лично перестал выдавать и лично вам?



Особо интересно, что лично я не бежал из Киева по (удалено) документам, и лично у меня никогда не было в Киеве не то, что квартиры за 1/3 миллиона (даже больше, чем 1/3 миллиона) евро, но и вообще не было квартиры в Киеве.

Ну как, готовите ответ?

Или будете продолжать извергать потоки соплей прямо из Вены - ежедневно (!) и брызги соплей и слюней летят на мои колени в джинсах? akurt

Повідомлень: 10724 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3930 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2716271727182719 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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