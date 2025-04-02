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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 кві, 2025 17:45
akurt написав:
Классные слова, Herr airmax78, хотя и неправдивые.
А вы вот лучше расскажите, почему у вас лично в последнюю неделю вашей давней австрийско-венской жизни вдруг начался психоз и в ваших проблемах в жизни вдруг стали активно обвинять меня - которого никогда в жизни не видели (!), не видите (!), с которым никогда в жизни не пересекались (!) и никогда (!) в жизни не пересечетесь? В Вене перестали выдавать бесплатно Штрудель и кофе «По-Венски»?
Это я лично перестал выдавать и лично вам?
Не приймає Відень мабуть.
Нікому виявляється не потрібні балбеси які останні 10 і більше і років крім строчити пости про вічні цінності і рибальські нічим більше не займалось.
Стратенія сидіти з ранку до вечора на форумі виявилась хибною.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:59
won написав:
Податки - це мої гроші, які хоче в мене забрати апарат легалізованого й монополізованого насилля під назвою держава, яка може успішно приміняти насилля тіки до своїх громадян з метою захисту свого монополізованого становища, але як захистити їх (громадян) від реальних зовнішніх і внутрішніх небезпек - так у неї (в держави) лапки, воно не може (не хоче).
З цієї причини якраз краще плотити податки в Україну - вона хоч якось в цих нелюдських умовах перетворення деяких наших союзників на ворогів і в слабшій позиції на полі бою захищає свої території від зовнішньої навали ворога. Европейські країни і тижнів не встоять, якщо рф на них нападе. По черзі одна за одною стурбовувались би і все.
По внутрішнім - а навала тих же окупасів в Іспанії? А навала терористів у Германії (безробітні чорні мусліми)? Це все те, від чого влада не захища пересічних. Тому в Європах тим більш нельзя плотить. Якшо і плотить, то тіки в Україну.
І ще раз: податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.
А по дрібницям, як то лікарня-парк: схочу ззіздити кудись на природу - заплочу за вхід в парк; про лікарні вже описав раніше; і так далі. Але не наперед в податках, а по факту по місцю по необхідності.
Є багато країн у світі, де податки платять тільки невдахи та боягузи. От тільки жити чомусь переважно хочуть у тих країнах, де платити податки - це нормально. Парадокс!
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 02 кві, 2025 18:24
slonomag написав:
Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.
Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).
Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.
Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.
Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.
А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.
І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.
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Water
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Додано: Сер 02 кві, 2025 18:41
Water написав:
І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.
Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )
Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд. По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал. Может и можно, но врядли кто-то только приехав в Испанию и идя в магазин, думает о том как бы ему успешнее бегать от налоговой через 5 лет - чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ.
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slonomag
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Додано: Сер 02 кві, 2025 19:54
Gastarbaiter написав: won написав:
Податки - це мої гроші, які хоче в мене забрати апарат легалізованого й монополізованого насилля під назвою держава, яка може успішно приміняти насилля тіки до своїх громадян з метою захисту свого монополізованого становища, але як захистити їх (громадян) від реальних зовнішніх і внутрішніх небезпек - так у неї (в держави) лапки, воно не може (не хоче).
З цієї причини якраз краще плотити податки в Україну - вона хоч якось в цих нелюдських умовах перетворення деяких наших союзників на ворогів і в слабшій позиції на полі бою захищає свої території від зовнішньої навали ворога. Европейські країни і тижнів не встоять, якщо рф на них нападе. По черзі одна за одною стурбовувались би і все.
По внутрішнім - а навала тих же окупасів в Іспанії? А навала терористів у Германії (безробітні чорні мусліми)? Це все те, від чого влада не захища пересічних. Тому в Європах тим більш нельзя плотить. Якшо і плотить, то тіки в Україну.
І ще раз: податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.
А по дрібницям, як то лікарня-парк: схочу ззіздити кудись на природу - заплочу за вхід в парк; про лікарні вже описав раніше; і так далі. Але не наперед в податках, а по факту по місцю по необхідності.
Є багато країн у світі, де податки платять тільки невдахи та боягузи. От тільки жити чомусь переважно хочуть у тих країнах, де платити податки - це нормально. Парадокс!
парадокс, що держава як рекитер кришує територію, і то на відлупись, але ти їй винен від народження, виходить вона що в пробірці зробила раба як Матриці
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flyman
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Додано: Сер 02 кві, 2025 19:56
Water написав: slonomag написав:
Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.
Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).
Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.
Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.
Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.
А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.
І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.
якась байка, 5 років сидів і бах, лист щастя від податкової за карту Лідла,
щось не дорозказує той "знайомий", 25К, це що 5К за рік, від чого, мінзара, прожиткового мінімума, бонусів/кешбеку лідла?
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flyman
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Додано: Сер 02 кві, 2025 20:08
slonomag написав: Water написав:
І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.
Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )
Не завжди резидент.
Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд.
На касі зазвичай дають заповнити анкету, анкета стандартна- телефон, ім`я, адреса.
По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал.
Ну нема там ніякого НИЕ.
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Water
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Додано: Сер 02 кві, 2025 20:13
flyman
парадокс, що держава як рекитер кришує територію, і то на відлупись, але ти їй винен від народження, виходить вона що в пробірці зробила раба як Матриці
Так а попрацювавши в Польщі , що не вийшло? Вигнали? Чи захотілось до «держави рекетира»? Це мазохізм? Чи в неприємному стані брав квиток в неньку? «Сопліци» насмоктався як жаба мулу і проміняв гарну державу на погану взад?
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