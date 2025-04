Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2716271727182719 Додано: Сер 02 кві, 2025 17:59 won написав: Податки - це мої гроші, які хоче в мене забрати апарат легалізованого й монополізованого насилля під назвою держава, яка може успішно приміняти насилля тіки до своїх громадян з метою захисту свого монополізованого становища, але як захистити їх (громадян) від реальних зовнішніх і внутрішніх небезпек - так у неї (в держави) лапки, воно не може (не хоче).

З цієї причини якраз краще плотити податки в Україну - вона хоч якось в цих нелюдських умовах перетворення деяких наших союзників на ворогів і в слабшій позиції на полі бою захищає свої території від зовнішньої навали ворога. Европейські країни і тижнів не встоять, якщо рф на них нападе. По черзі одна за одною стурбовувались би і все.

По внутрішнім - а навала тих же окупасів в Іспанії? А навала терористів у Германії (безробітні чорні мусліми)? Це все те, від чого влада не захища пересічних. Тому в Європах тим більш нельзя плотить. Якшо і плотить, то тіки в Україну.



І ще раз: податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.



Є багато країн у світі, де податки платять тільки невдахи та боягузи. От тільки жити чомусь переважно хочуть у тих країнах, де платити податки - це нормально. Парадокс!



Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН). Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).

Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.

Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.

Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.

А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.

І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. Water Повідомлень: 2919 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 18:41 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.

Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )

Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )

Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд. По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал. Может и можно, но врядли кто-то только приехав в Испанию и идя в магазин, думает о том как бы ему успешнее бегать от налоговой через 5 лет - чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ.

З цієї причини якраз краще плотити податки в Україну - вона хоч якось в цих нелюдських умовах перетворення деяких наших союзників на ворогів і в слабшій позиції на полі бою захищає свої території від зовнішньої навали ворога. Европейські країни і тижнів не встоять, якщо рф на них нападе. По черзі одна за одною стурбовувались би і все.

По внутрішнім - а навала тих же окупасів в Іспанії? А навала терористів у Германії (безробітні чорні мусліми)? Це все те, від чого влада не захища пересічних. Тому в Європах тим більш нельзя плотить. Якшо і плотить, то тіки в Україну.



І ще раз: податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.



парадокс, що держава як рекитер кришує територію, і то на відлупись, але ти їй винен від народження, виходить вона що в пробірці зробила раба як Матриці

Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН). Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).

Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.

Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.

Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.

А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.

якась байка, 5 років сидів і бах, лист щастя від податкової за карту Лідла,

якась байка, 5 років сидів і бах, лист щастя від податкової за карту Лідла,

щось не дорозказує той "знайомий", 25К, це що 5К за рік, від чого, мінзара, прожиткового мінімума, бонусів/кешбеку лідла?

Повідомлень: 39028 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1597 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 20:08 slonomag написав: Water написав: І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.

Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так ) Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )

Не завжди резидент.

Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд.

На касі зазвичай дають заповнити анкету, анкета стандартна- телефон, ім`я, адреса.

По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал.

Ну нема там ніякого НИЕ.

парадокс, що держава як рекитер кришує територію, і то на відлупись, але ти їй винен від народження, виходить вона що в пробірці зробила раба як Матриці





