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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 кві, 2025 18:24
slonomag написав:
Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.
Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).
Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.
Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.
Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.
А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.
І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.
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Water
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Додано: Сер 02 кві, 2025 18:41
Water написав:
І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.
Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )
Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд. По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал. Может и можно, но врядли кто-то только приехав в Испанию и идя в магазин, думает о том как бы ему успешнее бегать от налоговой через 5 лет - чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 19:56
Water написав: slonomag написав:
Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.
Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).
Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.
Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.
Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.
А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.
І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.
якась байка, 5 років сидів і бах, лист щастя від податкової за карту Лідла,
щось не дорозказує той "знайомий", 25К, це що 5К за рік, від чого, мінзара, прожиткового мінімума, бонусів/кешбеку лідла?
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flyman
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Додано: Сер 02 кві, 2025 20:08
slonomag написав: Water написав:
І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.
Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )
Не завжди резидент.
Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд.
На касі зазвичай дають заповнити анкету, анкета стандартна- телефон, ім`я, адреса.
По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал.
Ну нема там ніякого НИЕ.
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Water
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Додано: Сер 02 кві, 2025 20:13
flyman
парадокс, що держава як рекитер кришує територію, і то на відлупись, але ти їй винен від народження, виходить вона що в пробірці зробила раба як Матриці
Так а попрацювавши в Польщі , що не вийшло? Вигнали? Чи захотілось до «держави рекетира»? Це мазохізм? Чи в неприємному стані брав квиток в неньку? «Сопліци» насмоктався як жаба мулу і проміняв гарну державу на погану взад?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:29
Bolt написав:
У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих
BIGor написав: Дюрі-бачі написав:
На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку
І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.
На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.
. Того року, думаю, ще менше буде.
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.
Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.
Тут згадується будівельник з його "безкоштовною освітою"
від держави.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:43
Дивно, що випускник трьох навчальних закладів - я маю на увазі безкінечного письменника пана Флаймана - не знає/не вчив, що таке «Держава».
Скаржиться…
Держава завжди була та є засобом примусу своїх громадян. До праці, до чеснот, до «не вбий», до «не вкради» і в тому числі - до чесності, порядності та захисту своєї родини та держави.
Я не можу все розказувати і мама бійця просила нікому ніяк не розказувати зайвих подробиць та показувати фото - але її син вийшов з «передка» після трьох місяців перебування з великим успіхом: вивів із собою справжнього російського полоненого - «язика».
Трохи молодший за Флаймана.
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey and Spain
Десь рік тому я написав, що під час інтернатури студентам в США виплачують не тільки ларпоатню (я наводив конкретний приклад в 7500$ на місяць), але і після закінчення університету - якщо ти отривюмав документ під назвою Job offer - ще і гроші на переїзд з еампуса до місця роботи.
Там ж обмеження: якщо переїзд на відстань більше 50 миль, то виплачують 7500$.
В Європі виплати менші, але сьогодні продовжив бесіду з моїм приятелем, який ще мешкає в Анталії, але готується до дальнього переїзду в Іспанію (4100 км).
Роботодавець вже виплатив 2500 євро на переїзд.
Теоретично це нормально, тому що витрати на пальне можуть скласти:
(4100*10/100)*1,7€=697 € на бензин (я взяв ціну бензина середню по країнам руху 1,7€ за літр, що цілком реально. Я зараз заправляють по 1,8€ за літр чистого А95 (без додавання спирту). Але і витрати пального у мого SUV бортовий компʼютер показує 6,7 л на 100 км).
Витрати на ночівлю в готелях думаю, що не менше, ніж 3 ночі по 60€ - це 180€. Плюс одна ночівля у мене в гостях звісно безкоштовно.
Але я нарахував близько 900€.
Плюс зарчі заберуть якісь гроші. Плюс медична страховка.
Але потім ще буде їхати жінка з дітьми.
Прямих рейсів з Анталії наприклад на Барселону або Мадрид немає.
Пересадки або в Бухаресті, або в Будапешті.
На трьох осіб 2500-900=1600 € повинно вистачити.
Ну молодці работодавці.
Таких би пану Флайману, але хто ж любить тих, хто без кінця скиглить, а працювати як не хотів, так і не хоче?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:46
slonomag написав:
Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные.
чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ.
Навіть не знаю, в мене реакція на необхідність надати податковий номер для якоїсь необов'язкової фігні була б цілком однозначна -- в сад.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 22:10
M-Audio написав: slonomag написав:
Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные.
чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ.
Навіть не знаю, в мене реакція на необхідність надати податковий номер для якоїсь необов'язкової фігні була б цілком однозначна -- в сад.
Это не налоговый номер, я не знаю как объяснить. Вот:
NIE - это личный, уникальный номер, который присваивается с целью идентификации иностранцам, связанным с Испанией в силу своих экономических, профессиональных или социальных интересов.
И он у тебя потом везде фигурирует. При получении посылки с амазона спрашивают НИЕ, при регистрации в отеле, в магазинах, вот вообще везде. При любой регистрации хоть чего-либо. У туристов конечно его нет, это только у тех кто тут живет на постоянной основе.
И вот на основании нескольких случаев появилось подозрение что по нему налоговая тоже может собирать инфу, хотя изначально это как бы не является налоговым номером или чем-то таким, это просто номер иностранца.
П.С. Разговор собственно изначально и начался с того что я просто написал что жить совсем-совсем в тени тяжко и могут поймать даже на какой-то мелочи. Причем не в теории, а есть реальные кейсы. А тут все так к цифрам прицепились, регистрациям и тд. Суть то совсем в другом была - платите налоги и будет вам счастье, иначе все равно рано или поздно поймают и будет еще хуже.
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