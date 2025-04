Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2716271727182719 Додано: Сер 02 кві, 2025 18:24 slonomag написав: Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.



Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН). Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).

Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.

Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.

Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.

А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.

І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. Water Повідомлень: 2919 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 18:41 Re: Еміграція, заробітчанство Water написав: І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.

Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )

Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд. По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал. Может и можно, но врядли кто-то только приехав в Испанию и идя в магазин, думает о том как бы ему успешнее бегать от налоговой через 5 лет - чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ. Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд. По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал. Может и можно, но врядли кто-то только приехав в Испанию и идя в магазин, думает о том как бы ему успешнее бегать от налоговой через 5 лет - чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ. slonomag Повідомлень: 650 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 165 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 19:56 Water написав: slonomag написав: Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.



Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН). Вычислили походу по бонусной карте лидла - он ее как-то давно зарегал и потом все время юзал при покупках в магазине.Покупки я думаю везде, но одно дело в каком-то Лерое гвоздей на 10евро раз в пол года купить, а другое дело 500-600евро каждый месяц в продуктовом. Его теория в том что на сумме тригернулось что-то, если бы скуплялся везде по чуть-чуть, может и прошло бы мимо налоговой. Ну или не юзал бонусную карту все время, которая оформлена на НИЕ (типа нашего ИНН).

Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.

Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.

Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.

А что работодателю? Чувак через укр ФОП работал на какую-то компанию вне Испании. Тоесть работодатель явно не из Испании.

І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. Тільки шо заради інтересу зареєструвався у Lidl Plus Spain. Ім'я FinanceUkraine, лівий емейл, дата народження та український номер мобільного проканали.Ще для доставки запитують адресу. Ніякого НИЕ ніде не питали.Тому прив`язка можлива до імені, телефону, емейлу, адреси. Все це без питань можна будь-яке писать. Там ще я не читав умови договору, чи можливе розголоження ваших даних.І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.

якась байка, 5 років сидів і бах, лист щастя від податкової за карту Лідла,

щось не дорозказує той "знайомий", 25К, це що 5К за рік, від чого, мінзара, прожиткового мінімума, бонусів/кешбеку лідла? якась байка, 5 років сидів і бах, лист щастя від податкової за карту Лідла,щось не дорозказує той "знайомий", 25К, це що 5К за рік, від чого, мінзара, прожиткового мінімума, бонусів/кешбеку лідла? flyman

Повідомлень: 39024 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1597 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 20:08 slonomag написав: Water написав: І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там. І шо? Працював офіційно, сплачуючи в Україні податки? Довідка з податкової, ніхто не забороняє працювать не в Іспанії, а гроші витрачать саме там.

Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так ) Если в Испании больше 183 дней, то налоговый резидент = доплати разницу. 30% Испании - 5% Украины = 25% доплаты. Как-то так )

Не завжди резидент.

Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные. Так же как и в карефуре, консуме, лерое и тд.

На касі зазвичай дають заповнити анкету, анкета стандартна- телефон, ім`я, адреса.

По поводу указывать левый НИЕ не знаю, не пробовал.

Ну нема там ніякого НИЕ. Не завжди резидент.На касі зазвичай дають заповнити анкету, анкета стандартна- телефон, ім`я, адреса.Ну нема там ніякого НИЕ. Water Повідомлень: 2919 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 20:13 flyman

парадокс, що держава як рекитер кришує територію, і то на відлупись, але ти їй винен від народження, виходить вона що в пробірці зробила раба як Матриці





Так а попрацювавши в Польщі , що не вийшло? Вигнали? Чи захотілось до «держави рекетира»? Це мазохізм? Чи в неприємному стані брав квиток в неньку? «Сопліци» насмоктався як жаба мулу і проміняв гарну державу на погану взад? Так а попрацювавши в Польщі , що не вийшло? Вигнали? Чи захотілось до «держави рекетира»? Це мазохізм? Чи в неприємному стані брав квиток в неньку? «Сопліци» насмоктався як жаба мулу і проміняв гарну державу на погану взад? Hotab Повідомлень: 14623 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 2339 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 21:29 Bolt написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку На dou кажуть, що в Україні мінус 20 тис. ІТшників з великих компаній. Емігрують помаленьку

І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.



На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить. І це при тому, що вузи за три роки випустили ще десятки тисяч спеціалістів + ще світчерів перейшло по курсам.На військовій гілці вже це обговорювали - ІТ-шникам в теперешній ситуації нічого хорошого не світить.

У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде.

Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає. . Того року, думаю, ще менше буде.Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.

Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.



Тут згадується будівельник з його "безкоштовною освітою" від держави. Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.Тут згадується будівельник з йоговід держави. BIGor

Повідомлень: 9863 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 21:43 Дивно, що випускник трьох навчальних закладів - я маю на увазі безкінечного письменника пана Флаймана - не знає/не вчив, що таке «Держава».

Скаржиться…

Держава завжди була та є засобом примусу своїх громадян. До праці, до чеснот, до «не вбий», до «не вкради» і в тому числі - до чесності, порядності та захисту своєї родини та держави.

Я не можу все розказувати і мама бійця просила нікому ніяк не розказувати зайвих подробиць та показувати фото - але її син вийшов з «передка» після трьох місяців перебування з великим успіхом: вивів із собою справжнього російського полоненого - «язика».

Трохи молодший за Флаймана.



Еміграція, заробітчанство



News from Turkey and Spain



Десь рік тому я написав, що під час інтернатури студентам в США виплачують не тільки ларпоатню (я наводив конкретний приклад в 7500$ на місяць), але і після закінчення університету - якщо ти отривюмав документ під назвою Job offer - ще і гроші на переїзд з еампуса до місця роботи.

Там ж обмеження: якщо переїзд на відстань більше 50 миль, то виплачують 7500$.



В Європі виплати менші, але сьогодні продовжив бесіду з моїм приятелем, який ще мешкає в Анталії, але готується до дальнього переїзду в Іспанію (4100 км).

Роботодавець вже виплатив 2500 євро на переїзд.

Теоретично це нормально, тому що витрати на пальне можуть скласти:

(4100*10/100)*1,7€=697 € на бензин (я взяв ціну бензина середню по країнам руху 1,7€ за літр, що цілком реально. Я зараз заправляють по 1,8€ за літр чистого А95 (без додавання спирту). Але і витрати пального у мого SUV бортовий компʼютер показує 6,7 л на 100 км).

Витрати на ночівлю в готелях думаю, що не менше, ніж 3 ночі по 60€ - це 180€. Плюс одна ночівля у мене в гостях звісно безкоштовно.

Але я нарахував близько 900€.

Плюс зарчі заберуть якісь гроші. Плюс медична страховка.

Але потім ще буде їхати жінка з дітьми.

Прямих рейсів з Анталії наприклад на Барселону або Мадрид немає.

Пересадки або в Бухаресті, або в Будапешті.

На трьох осіб 2500-900=1600 € повинно вистачити.

Ну молодці работодавці.

Таких би пану Флайману, але хто ж любить тих, хто без кінця скиглить, а працювати як не хотів, так і не хоче? akurt

Повідомлень: 10723 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3930 раз. Подякували: 1397 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 21:46 slonomag написав: Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные.

чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ. Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные.чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ.

Навіть не знаю, в мене реакція на необхідність надати податковий номер для якоїсь необов'язкової фігні була б цілком однозначна -- в сад. Навіть не знаю, в мене реакція на необхідність надати податковий номер для якоїсь необов'язкової фігні була б цілком однозначна -- в сад. M-Audio Повідомлень: 3347 З нами з: 23.03.11 Подякував: 626 раз. Подякували: 484 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 22:10 M-Audio написав: slonomag написав: Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные.

чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ. Я не знаю как на сайте, при регистрации в самом магазине на кассе, спрашивают все данные.чисто на автомате большинство дает свой реальный НИЕ.

Навіть не знаю, в мене реакція на необхідність надати податковий номер для якоїсь необов'язкової фігні була б цілком однозначна -- в сад. Навіть не знаю, в мене реакція на необхідність надати податковий номер для якоїсь необов'язкової фігні була б цілком однозначна -- в сад.

Это не налоговый номер, я не знаю как объяснить. Вот:



NIE - это личный, уникальный номер, который присваивается с целью идентификации иностранцам, связанным с Испанией в силу своих экономических, профессиональных или социальных интересов.



И он у тебя потом везде фигурирует. При получении посылки с амазона спрашивают НИЕ, при регистрации в отеле, в магазинах, вот вообще везде. При любой регистрации хоть чего-либо. У туристов конечно его нет, это только у тех кто тут живет на постоянной основе.



И вот на основании нескольких случаев появилось подозрение что по нему налоговая тоже может собирать инфу, хотя изначально это как бы не является налоговым номером или чем-то таким, это просто номер иностранца.



П.С. Разговор собственно изначально и начался с того что я просто написал что жить совсем-совсем в тени тяжко и могут поймать даже на какой-то мелочи. Причем не в теории, а есть реальные кейсы. А тут все так к цифрам прицепились, регистрациям и тд. Суть то совсем в другом была - платите налоги и будет вам счастье, иначе все равно рано или поздно поймают и будет еще хуже. Это не налоговый номер, я не знаю как объяснить. Вот:NIE - это личный, уникальный номер, который присваивается с целью идентификации иностранцам, связанным с Испанией в силу своих экономических, профессиональных или социальных интересов.И он у тебя потом везде фигурирует. При получении посылки с амазона спрашивают НИЕ, при регистрации в отеле, в магазинах, вот вообще везде. При любой регистрации хоть чего-либо. У туристов конечно его нет, это только у тех кто тут живет на постоянной основе.И вот на основании нескольких случаев появилось подозрение что по нему налоговая тоже может собирать инфу, хотя изначально это как бы не является налоговым номером или чем-то таким, это просто номер иностранца.П.С. Разговор собственно изначально и начался с того что я просто написал что жить совсем-совсем в тени тяжко и могут поймать даже на какой-то мелочи. Причем не в теории, а есть реальные кейсы. А тут все так к цифрам прицепились, регистрациям и тд. Суть то совсем в другом была - платите налоги и будет вам счастье, иначе все равно рано или поздно поймают и будет еще хуже. slonomag Повідомлень: 650 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 165 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2716271727182719 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Water і 2 гостейМодератори: Faceless