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Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 2717271827192720
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 23:19

  Water написав:
  slonomag написав:П.С. Разговор собственно изначально и начался с того что я просто написал что жить совсем-совсем в тени тяжко и могут поймать даже на какой-то мелочи. Причем не в теории, а есть реальные кейсы. А тут все так к цифрам прицепились, регистрациям и тд. Суть то совсем в другом была - платите налоги и будет вам счастье, иначе все равно рано или поздно поймают и будет еще хуже.

Твій приклад не дуже, далі ти почав зариватись з податками, податковими номерами, бо якщо припустимо припаяли податки і зарахували резидентом, то це не 30-25=5%, а там прогесивна шкала, це теоретично при перевищенні 30 тис. ойро.
Шоб ти і далі не заривався, натякну шо з вересня 2024 можливий автоматичний обмін такою інфою між UA та ES.
Якщо ти особисто знаєш цю людину, то йому потрібен нормальний податковий консультант не тільки по податкам у ES, а й в UA. Плюс консультація де саме він резидент.

Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? ) Я их тут плачу 2.5 года уже. Может мне еще надо расписать все вычеты типа 2400 на первого ребенка, 2700 на второго, 3400 за подачу совместной декларации с женой, 5500 минималку, вычеты на пенсионеров, деятельность и тд и тп на 5 листов? ) Могу еще про номада, режим Бекхема, коллаборадора рассказать. Целый реферат получится.

И еще столько же про определение статуса налогового резидента, от чего это зависит конкретно в Испании, какие кейсы были типа той же Шакиры (думаю многие знают) и тд. Извините, но я тут не работаю (на форуме), а просто делюсь информацией так же как 99% других участников.

Просто ради интереса сколько лет Вы реально прожили в Испании и платили тут налоги и когда это было? Или из Украины оно виднее как тут многие любят писать? )

П.С. За CRS пока ничего не известно и официально его еще нет. Так что его обсуждать бессмысленно так как о нем ничего не известно. Если бы он уже работал на полную то я думаю таких кейсов с уклонением от налогов уже было бы 100500 во всех чатах Испании и об этом уже все знали, а не единичные случаи как сейчас, и то в основном у тех кто тут еще до 2022 переехал.
slonomag
 
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