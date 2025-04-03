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#<1 ... 2717271827192720 Додано: Сер 02 кві, 2025 23:19 Water написав: slonomag написав: П.С. Разговор собственно изначально и начался с того что я просто написал что жить совсем-совсем в тени тяжко и могут поймать даже на какой-то мелочи. Причем не в теории, а есть реальные кейсы. А тут все так к цифрам прицепились, регистрациям и тд. Суть то совсем в другом была - платите налоги и будет вам счастье, иначе все равно рано или поздно поймают и будет еще хуже. П.С. Разговор собственно изначально и начался с того что я просто написал что жить совсем-совсем в тени тяжко и могут поймать даже на какой-то мелочи. Причем не в теории, а есть реальные кейсы. А тут все так к цифрам прицепились, регистрациям и тд. Суть то совсем в другом была - платите налоги и будет вам счастье, иначе все равно рано или поздно поймают и будет еще хуже.

Твій приклад не дуже, далі ти почав зариватись з податками, податковими номерами, бо якщо припустимо припаяли податки і зарахували резидентом, то це не 30-25=5%, а там прогесивна шкала, це теоретично при перевищенні 30 тис. ойро.

Шоб ти і далі не заривався, натякну шо з вересня 2024 можливий автоматичний обмін такою інфою між UA та ES.

Якщо ти особисто знаєш цю людину, то йому потрібен нормальний податковий консультант не тільки по податкам у ES, а й в UA. Плюс консультація де саме він резидент. Твій приклад не дуже, далі ти почав зариватись з податками, податковими номерами, бо якщо припустимо припаяли податки і зарахували резидентом, то це не 30-25=5%, а там прогесивна шкала, це теоретично при перевищенні 30 тис. ойро.Шоб ти і далі не заривався, натякну шо з вересня 2024 можливий автоматичний обмін такою інфою між UA та ES.Якщо ти особисто знаєш цю людину, то йому потрібен нормальний податковий консультант не тільки по податкам у ES, а й в UA. Плюс консультація де саме він резидент.

Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? ) Я их тут плачу 2.5 года уже. Может мне еще надо расписать все вычеты типа 2400 на первого ребенка, 2700 на второго, 3400 за подачу совместной декларации с женой, 5500 минималку, вычеты на пенсионеров, деятельность и тд и тп на 5 листов? ) Могу еще про номада, режим Бекхема, коллаборадора рассказать. Целый реферат получится.



И еще столько же про определение статуса налогового резидента, от чего это зависит конкретно в Испании, какие кейсы были типа той же Шакиры (думаю многие знают) и тд. Извините, но я тут не работаю (на форуме), а просто делюсь информацией так же как 99% других участников.



Просто ради интереса сколько лет Вы реально прожили в Испании и платили тут налоги и когда это было? Или из Украины оно виднее как тут многие любят писать? )



П.С. За CRS пока ничего не известно и официально его еще нет. Так что его обсуждать бессмысленно так как о нем ничего не известно. Если бы он уже работал на полную то я думаю таких кейсов с уклонением от налогов уже было бы 100500 во всех чатах Испании и об этом уже все знали, а не единичные случаи как сейчас, и то в основном у тех кто тут еще до 2022 переехал. Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? ) Я их тут плачу 2.5 года уже. Может мне еще надо расписать все вычеты типа 2400 на первого ребенка, 2700 на второго, 3400 за подачу совместной декларации с женой, 5500 минималку, вычеты на пенсионеров, деятельность и тд и тп на 5 листов? ) Могу еще про номада, режим Бекхема, коллаборадора рассказать. Целый реферат получится.И еще столько же про определение статуса налогового резидента, от чего это зависит конкретно в Испании, какие кейсы были типа той же Шакиры (думаю многие знают) и тд. Извините, но я тут не работаю (на форуме), а просто делюсь информацией так же как 99% других участников.Просто ради интереса сколько лет Вы реально прожили в Испании и платили тут налоги и когда это было? Или из Украины оно виднее как тут многие любят писать? )П.С. За CRS пока ничего не известно и официально его еще нет. Так что его обсуждать бессмысленно так как о нем ничего не известно. Если бы он уже работал на полную то я думаю таких кейсов с уклонением от налогов уже было бы 100500 во всех чатах Испании и об этом уже все знали, а не единичные случаи как сейчас, и то в основном у тех кто тут еще до 2022 переехал. slonomag Повідомлень: 651 З нами з: 23.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 165 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 06:53 slonomag написав: Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? ) Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? )

Пробачте, але особисто Вам я нічого не "расказую".

Чи Ви теж офіційно працюєте в Україні?

Ви просто сказали шо цей товарісч краде ваші кошти, коли не сплачуючи нічого воде дітей у садочок, школу і чимось там державним користується. Це теж не зовсім так.

За CRS пока ничего не известно и официально его еще нет.

Вам видніше, як і код у програмах магазинів на касі. Пробачте, але особисто Вам я нічого не "расказую".Чи Ви теж офіційно працюєте в Україні?Ви просто сказали шо цей товарісч краде ваші кошти, коли не сплачуючи нічого воде дітей у садочок, школу і чимось там державним користується. Це теж не зовсім так.Вам видніше, як і код у програмах магазинів на касі. Water Повідомлень: 2922 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 06:55 Re: Еміграція, заробітчанство За Трампамита.

Так шо там, виявилось є яяйці?

Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?

Акції продавать/куплять? Water Повідомлень: 2922 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 09:12 Water написав: За Трампамита.

Так шо там, виявилось є яяйці?

Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?

Акції продавать/куплять? За Трампамита.Так шо там, виявилось є яяйці?Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?Акції продавать/куплять?

купляти бонди наразі купляти бонди наразі flyman

Повідомлень: 39025 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1597 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 09:25 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.

Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.

И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.

Подлости по отношению к окружающим.

И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.

Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.

И наоборот только вот эти не лучшие представители.

И их много довольно. Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.Подлости по отношению к окружающим.И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.И наоборот только вот эти не лучшие представители.И их много довольно.

Я повторюся. Може й краще, що вони поїхали? Я повторюся. Може й краще, що вони поїхали? Denik Повідомлень: 3365 З нами з: 23.02.09 Подякував: 694 раз. Подякували: 1172 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 09:57 Re: Еміграція, заробітчанство won написав: податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту. податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.



Раз тут ще трішки розвели баталій. То я тобі ще раз напишу що податки це не твої гроші. А гроші які ти не заплатив тобто ВКРАВ у країни яка дає можливість їх заробити. Все інше вирішуй/плати/роби що хочеш. Можеш поїхати в сомалі, купиш паспорт і радуйся життю. Так само беруть СВОЇ гроші на лавочках куплених на бюдженті кошти в 3 рази дорожче. Але вони зробили все по розумному тендер-фірма-вибрали де дешеві лавочки-різниця в карман. А ти хочеш просто вкрасти і поскиглити про лавочки. Раз тут ще трішки розвели баталій. То я тобі ще раз напишу що податки це не твої гроші. А гроші які ти не заплатив тобто ВКРАВ у країни яка дає можливість їх заробити. Все інше вирішуй/плати/роби що хочеш. Можеш поїхати в сомалі, купиш паспорт і радуйся життю. Так само беруть СВОЇ гроші на лавочках куплених на бюдженті кошти в 3 рази дорожче. Але вони зробили все по розумному тендер-фірма-вибрали де дешеві лавочки-різниця в карман. А ти хочеш просто вкрасти і поскиглити про лавочки. BeneFuckTor Повідомлень: 314 З нами з: 21.11.19 Подякував: 244 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2717271827192720 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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