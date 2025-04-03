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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 кві, 2025 23:19
Water написав: slonomag написав:
П.С. Разговор собственно изначально и начался с того что я просто написал что жить совсем-совсем в тени тяжко и могут поймать даже на какой-то мелочи. Причем не в теории, а есть реальные кейсы. А тут все так к цифрам прицепились, регистрациям и тд. Суть то совсем в другом была - платите налоги и будет вам счастье, иначе все равно рано или поздно поймают и будет еще хуже.
Твій приклад не дуже, далі ти почав зариватись з податками, податковими номерами, бо якщо припустимо припаяли податки і зарахували резидентом, то це не 30-25=5%, а там прогесивна шкала, це теоретично при перевищенні 30 тис. ойро.
Шоб ти і далі не заривався, натякну шо з вересня 2024 можливий автоматичний обмін такою інфою між UA та ES.
Якщо ти особисто знаєш цю людину, то йому потрібен нормальний податковий консультант не тільки по податкам у ES, а й в UA. Плюс консультація де саме він резидент.
Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? ) Я их тут плачу 2.5 года уже. Может мне еще надо расписать все вычеты типа 2400 на первого ребенка, 2700 на второго, 3400 за подачу совместной декларации с женой, 5500 минималку, вычеты на пенсионеров, деятельность и тд и тп на 5 листов? ) Могу еще про номада, режим Бекхема, коллаборадора рассказать. Целый реферат получится.
И еще столько же про определение статуса налогового резидента, от чего это зависит конкретно в Испании, какие кейсы были типа той же Шакиры (думаю многие знают) и тд. Извините, но я тут не работаю (на форуме), а просто делюсь информацией так же как 99% других участников.
Просто ради интереса сколько лет Вы реально прожили в Испании и платили тут налоги и когда это было? Или из Украины оно виднее как тут многие любят писать? )
П.С. За CRS пока ничего не известно и официально его еще нет. Так что его обсуждать бессмысленно так как о нем ничего не известно. Если бы он уже работал на полную то я думаю таких кейсов с уклонением от налогов уже было бы 100500 во всех чатах Испании и об этом уже все знали, а не единичные случаи как сейчас, и то в основном у тех кто тут еще до 2022 переехал.
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slonomag
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Додано: Чет 03 кві, 2025 06:53
slonomag написав:
Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? )
Пробачте, але особисто Вам я нічого не "расказую".
Чи Ви теж офіційно працюєте в Україні?
Ви просто сказали шо цей товарісч краде ваші кошти, коли не сплачуючи нічого воде дітей у садочок, школу і чимось там державним користується. Це теж не зовсім так.
За CRS пока ничего не известно и официально его еще нет.
Вам видніше, як і код у програмах магазинів на касі.
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Water
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Додано: Чет 03 кві, 2025 06:55
За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?
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Water
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Додано: Чет 03 кві, 2025 09:12
Water написав:
За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?
купляти бонди наразі
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flyman
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Додано: Чет 03 кві, 2025 09:25
rjkz написав:
Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.
Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.
И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.
Подлости по отношению к окружающим.
И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.
Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.
И наоборот только вот эти не лучшие представители.
И их много довольно.
Я повторюся. Може й краще, що вони поїхали?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 09:57
won написав:
податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.
Раз тут ще трішки розвели баталій. То я тобі ще раз напишу що податки це не твої гроші. А гроші які ти не заплатив тобто ВКРАВ у країни яка дає можливість їх заробити. Все інше вирішуй/плати/роби що хочеш. Можеш поїхати в сомалі, купиш паспорт і радуйся життю. Так само беруть СВОЇ гроші на лавочках куплених на бюдженті кошти в 3 рази дорожче. Але вони зробили все по розумному тендер-фірма-вибрали де дешеві лавочки-різниця в карман. А ти хочеш просто вкрасти і поскиглити про лавочки.
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