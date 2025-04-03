RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2717271827192720
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 23:19

  Water написав:
  slonomag написав:П.С. Разговор собственно изначально и начался с того что я просто написал что жить совсем-совсем в тени тяжко и могут поймать даже на какой-то мелочи. Причем не в теории, а есть реальные кейсы. А тут все так к цифрам прицепились, регистрациям и тд. Суть то совсем в другом была - платите налоги и будет вам счастье, иначе все равно рано или поздно поймают и будет еще хуже.

Твій приклад не дуже, далі ти почав зариватись з податками, податковими номерами, бо якщо припустимо припаяли податки і зарахували резидентом, то це не 30-25=5%, а там прогесивна шкала, це теоретично при перевищенні 30 тис. ойро.
Шоб ти і далі не заривався, натякну шо з вересня 2024 можливий автоматичний обмін такою інфою між UA та ES.
Якщо ти особисто знаєш цю людину, то йому потрібен нормальний податковий консультант не тільки по податкам у ES, а й в UA. Плюс консультація де саме він резидент.

Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? ) Я их тут плачу 2.5 года уже. Может мне еще надо расписать все вычеты типа 2400 на первого ребенка, 2700 на второго, 3400 за подачу совместной декларации с женой, 5500 минималку, вычеты на пенсионеров, деятельность и тд и тп на 5 листов? ) Могу еще про номада, режим Бекхема, коллаборадора рассказать. Целый реферат получится.

И еще столько же про определение статуса налогового резидента, от чего это зависит конкретно в Испании, какие кейсы были типа той же Шакиры (думаю многие знают) и тд. Извините, но я тут не работаю (на форуме), а просто делюсь информацией так же как 99% других участников.

Просто ради интереса сколько лет Вы реально прожили в Испании и платили тут налоги и когда это было? Или из Украины оно виднее как тут многие любят писать? )

П.С. За CRS пока ничего не известно и официально его еще нет. Так что его обсуждать бессмысленно так как о нем ничего не известно. Если бы он уже работал на полную то я думаю таких кейсов с уклонением от налогов уже было бы 100500 во всех чатах Испании и об этом уже все знали, а не единичные случаи как сейчас, и то в основном у тех кто тут еще до 2022 переехал.
slonomag
 
Повідомлень: 651
З нами з: 23.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 06:53

  slonomag написав:Блин, Вы мне расказываете про налоги в Испании? )

Пробачте, але особисто Вам я нічого не "расказую".
Чи Ви теж офіційно працюєте в Україні?
Ви просто сказали шо цей товарісч краде ваші кошти, коли не сплачуючи нічого воде дітей у садочок, школу і чимось там державним користується. Це теж не зовсім так.
За CRS пока ничего не известно и официально его еще нет.

Вам видніше, як і код у програмах магазинів на касі.
Water
 
Повідомлень: 2922
З нами з: 06.03.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 06:55

Re: Еміграція, заробітчанство

За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?
Water
 
Повідомлень: 2922
З нами з: 06.03.12
Подякував: 62 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:12

  Water написав:За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?

купляти бонди наразі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:25

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Что те мужчины, которые приехали по Ю4Ю, они, большей частью, выехали именно благодаря коррупции. Есть и те, кто приехал с 3-мя детьми, тут нет вопросов.
Но остальные - это именно те, о которых Вы написали.
И что? А началась та-же самая фигня. Схемы, неуплаты налогов, работа на кэш.
Подлости по отношению к окружающим.
И самое неприятное - они абсолютно не гнушаются за деньги, за работу, за продвижение, "ложиться" под ватников. И даже те, кто приехав розмовляв на Мові, быстро перешли на язык. Это при том, что бывшие граждане Украины, которые тут давно и даже если их родной язык русский, перешли на Мову.
Я познакомился с мужиком, лет 60+, он в СЩА с 96 года. Русскоязычный. После 2022 перешел на Мову и в семье и насколько возможно на работе. Некоторые русскоязычные блогеры, которые тут довольно давно.
И наоборот только вот эти не лучшие представители.
И их много довольно.

Я повторюся. Може й краще, що вони поїхали?
Denik
 
Повідомлень: 3365
З нами з: 23.02.09
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1172 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 09:57

Re: Еміграція, заробітчанство

  won написав:податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.


Раз тут ще трішки розвели баталій. То я тобі ще раз напишу що податки це не твої гроші. А гроші які ти не заплатив тобто ВКРАВ у країни яка дає можливість їх заробити. Все інше вирішуй/плати/роби що хочеш. Можеш поїхати в сомалі, купиш паспорт і радуйся життю. Так само беруть СВОЇ гроші на лавочках куплених на бюдженті кошти в 3 рази дорожче. Але вони зробили все по розумному тендер-фірма-вибрали де дешеві лавочки-різниця в карман. А ти хочеш просто вкрасти і поскиглити про лавочки.
BeneFuckTor
 
Повідомлень: 314
З нами з: 21.11.19
Подякував: 244 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 10:28

  BeneFuckTor написав:
  won написав:податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.


Раз тут ще трішки розвели баталій. То я тобі ще раз напишу що податки це не твої гроші. А гроші які ти не заплатив тобто ВКРАВ у країни яка дає можливість їх заробити. Все інше вирішуй/плати/роби що хочеш. Можеш поїхати в сомалі, купиш паспорт і радуйся життю. Так само беруть СВОЇ гроші на лавочках куплених на бюдженті кошти в 3 рази дорожче. Але вони зробили все по розумному тендер-фірма-вибрали де дешеві лавочки-різниця в карман. А ти хочеш просто вкрасти і поскиглити про лавочки.

Половина тексту - незв'язаний набір слів (про лавочки).
Про податки: це таки мої гроші. Я вирішую, чи плачу я їх сюди чи туди чи нікуди. Держава не створює умови, вона тільки може або заважати або не так сильно заважати заробляти. Тому нічого я не крав і не краду, і ніхто не краде. За спожиті послуги сплачую по факту і тільки за те, що потрібно. За неякісні послуги не сплачую. Крапка.
Очевидна ж і проста філософія, але не для рабських менталітетів європейців... А й ви до них вже теж перелаштовуєтесь, і безропотно плотите все, що загадають віддавати в бездонну держказну...

Ключове не пропускайте:

  won написав:Податки - це мої гроші, які хоче в мене забрати апарат легалізованого й монополізованого насилля під назвою держава, яка може успішно приміняти насилля тіки до своїх громадян з метою захисту свого монополізованого становища, але як захистити їх (громадян) від реальних зовнішніх і внутрішніх небезпек - так у неї (в держави) лапки, воно не може (не хоче).

схочу ззіздити кудись на природу - заплочу за вхід в парк; про лікарні вже описав раніше; і так далі. Але не наперед в податках, а по факту по місцю по необхідності.

Ось база.
won
 
Повідомлень: 57
З нами з: 15.05.24
Подякував: 177 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:17

  BeneFuckTor написав:
  won написав:податки - це мої гроші, які я вирішую, кому платити за надання якісних послуг з безпеки і комфорту.


Раз тут ще трішки розвели баталій. То я тобі ще раз напишу що податки це не твої гроші. А гроші які ти не заплатив тобто ВКРАВ у країни яка дає можливість їх заробити. Все інше вирішуй/плати/роби що хочеш. Можеш поїхати в сомалі, купиш паспорт і радуйся життю. Так само беруть СВОЇ гроші на лавочках куплених на бюдженті кошти в 3 рази дорожче. Але вони зробили все по розумному тендер-фірма-вибрали де дешеві лавочки-різниця в карман. А ти хочеш просто вкрасти і поскиглити про лавочки.

ти транслюєш шаріківщину про "відняти і поділити" та комуно-більшовицьку маячню про державно-колгоспних "5 колосків"/"вкрадені податки в Іспанської корони" .
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39030
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 2717271827192720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8228)
03.04.2025 11:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.