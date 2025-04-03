Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2718271927202721 Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40 Re: Еміграція, заробітчанство Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.

Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше? Water Повідомлень: 2923 З нами з: 06.03.12 Подякував: 62 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 19:44 Water написав: Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.

Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше? Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?

Гаджеты приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Гаджеты приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7937 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6411 раз. Подякували: 21435 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 19:53 Denik написав: BIGor написав: Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця. Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.

Це питання якості Вашої золотої медалі щодо фізико математичних наук. Справа в тому, що в провідні виші заходили на бюджет якраз медалісти або просто випускники фізмат шкіл та ліцеїв часто ще з довузівською підготовкою. В мій час навіть задання з математики на випускному екзамені 11 класу мали 2 чи 3 рівня складності, останній рівень писали саме випускники математичних класів.

Золота медаль гуманітарного класу дійсно важила для вступу на конкурсні технічні спеціальності небагато. Це питання якості Вашої золотої медалі щодо фізико математичних наук. Справа в тому, що в провідні виші заходили на бюджет якраз медалісти або просто випускники фізмат шкіл та ліцеїв часто ще з довузівською підготовкою. В мій час навіть задання з математики на випускному екзамені 11 класу мали 2 чи 3 рівня складності, останній рівень писали саме випускники математичних класів.Золота медаль гуманітарного класу дійсно важила для вступу на конкурсні технічні спеціальності небагато.

Насмішив. Насмішив. BIGor

Повідомлень: 9864 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59 Water написав: Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.

Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше? Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?

может это потому что кола/пепси/маки делаются прямо в США а не завозятся из Китая/Вьетнама/Мексики в отличии от техники ДЕЛЛ и ХП? ?

обязательно покупать, но за день до того как трамп отменит пошлины) может это потому что кола/пепси/маки делаются прямо в США а не завозятся из Китая/Вьетнама/Мексики в отличии от техники ДЕЛЛ и ХП? ?обязательно покупать, но за день до того как трамп отменит пошлины) Прохожий Повідомлень: 14028 З нами з: 05.06.13 Подякував: 924 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 20:17 BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав: У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде.

Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає. . Того року, думаю, ще менше буде.Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.

Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.



Тут згадується будівельник з його "безкоштовною освітою" від держави. Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.Тут згадується будівельник з йоговід держави.

Такий "конкурс" на ПЗ, пояснюється просто, розробники це більшість все-таки чоловіки, ті хто планував на ПЗ, змінив плани на виїзд з України, і навчання на ПЗ за кордоном.



Вимоги IT замовників знаходитися поза межами України цьому процесу дуже сприяють.



Айтішка здувається, освіта також.



П - потужність

І - ініціативність

С - стабільність

Е - еПідтримка

Ц - ціль Такий "конкурс" на ПЗ, пояснюється просто, розробники це більшість все-таки чоловіки, ті хто планував на ПЗ, змінив плани на виїзд з України, і навчання на ПЗ за кордоном.Вимоги IT замовників знаходитися поза межами України цьому процесу дуже сприяють.Айтішка здувається, освіта також.П - потужністьІ - ініціативністьС - стабільністьЕ - еПідтримкаЦ - ціль _Mykola_ Повідомлень: 5515 З нами з: 09.02.09 Подякував: 674 раз. Подякували: 710 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2718271927202721 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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