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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40
Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
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Water
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:44
Water написав:
Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
Гаджеты приходят и уходят, а кушать хочется всегда.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:53
Denik написав: BIGor написав:
Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.
Це питання якості Вашої золотої медалі щодо фізико математичних наук. Справа в тому, що в провідні виші заходили на бюджет якраз медалісти або просто випускники фізмат шкіл та ліцеїв часто ще з довузівською підготовкою. В мій час навіть задання з математики на випускному екзамені 11 класу мали 2 чи 3 рівня складності, останній рівень писали саме випускники математичних класів.
Золота медаль гуманітарного класу дійсно важила для вступу на конкурсні технічні спеціальності небагато.
Насмішив.
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BIGor
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59
Water написав:
Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
может это потому что кола/пепси/маки делаются прямо в США а не завозятся из Китая/Вьетнама/Мексики в отличии от техники ДЕЛЛ и ХП? ?
обязательно покупать, но за день до того как трамп отменит пошлины)
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:17
BIGor написав: Bolt написав: BIGor написав:У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих
. Того року, думаю, ще менше буде.
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.
Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.
Тут згадується будівельник з його "безкоштовною освітою"
від держави.
Такий "конкурс" на ПЗ, пояснюється просто, розробники це більшість все-таки чоловіки, ті хто планував на ПЗ, змінив плани на виїзд з України, і навчання на ПЗ за кордоном.
Вимоги IT замовників знаходитися поза межами України цьому процесу дуже сприяють.
Айтішка здувається, освіта також.
П - потужність
І - ініціативність
С - стабільність
Е - еПідтримка
Ц - ціль
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