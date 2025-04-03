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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2718271927202721
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40

Re: Еміграція, заробітчанство

Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:44

  Water написав:Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?

Гаджеты приходят и уходят, а кушать хочется всегда.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:53

  Denik написав:
  BIGor написав:Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.

Це питання якості Вашої золотої медалі щодо фізико математичних наук. Справа в тому, що в провідні виші заходили на бюджет якраз медалісти або просто випускники фізмат шкіл та ліцеїв часто ще з довузівською підготовкою. В мій час навіть задання з математики на випускному екзамені 11 класу мали 2 чи 3 рівня складності, останній рівень писали саме випускники математичних класів.
Золота медаль гуманітарного класу дійсно важила для вступу на конкурсні технічні спеціальності небагато.

Насмішив.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59

  Water написав:Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?

может это потому что кола/пепси/маки делаются прямо в США а не завозятся из Китая/Вьетнама/Мексики в отличии от техники ДЕЛЛ и ХП? ?
обязательно покупать, но за день до того как трамп отменит пошлины)
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:17

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде.
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.

Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.

Тут згадується будівельник з його "безкоштовною освітою" від держави.

Такий "конкурс" на ПЗ, пояснюється просто, розробники це більшість все-таки чоловіки, ті хто планував на ПЗ, змінив плани на виїзд з України, і навчання на ПЗ за кордоном.

Вимоги IT замовників знаходитися поза межами України цьому процесу дуже сприяють.

Айтішка здувається, освіта також.

П - потужність
І - ініціативність
С - стабільність
Е - еПідтримка
Ц - ціль :mrgreen:
_Mykola_
 
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