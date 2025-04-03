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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2718271927202721
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40

Re: Еміграція, заробітчанство

Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:44

  Water написав:Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?

Гаджеты приходят и уходят, а кушать хочется всегда.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:53

  Denik написав:
  BIGor написав:Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.

Це питання якості Вашої золотої медалі щодо фізико математичних наук. Справа в тому, що в провідні виші заходили на бюджет якраз медалісти або просто випускники фізмат шкіл та ліцеїв часто ще з довузівською підготовкою. В мій час навіть задання з математики на випускному екзамені 11 класу мали 2 чи 3 рівня складності, останній рівень писали саме випускники математичних класів.
Золота медаль гуманітарного класу дійсно важила для вступу на конкурсні технічні спеціальності небагато.

Насмішив.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59

  Water написав:Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?

может это потому что кола/пепси/маки делаются прямо в США а не завозятся из Китая/Вьетнама/Мексики в отличии от техники ДЕЛЛ и ХП? ?
обязательно покупать, но за день до того как трамп отменит пошлины)
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 20:17

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  BIGor написав:У Львівському політесі минулого року на Інженерія ПЗ на 270 місць ледве набрали 200 бажаючих. Того року, думаю, ще менше буде.
Сусід вивіз свого малого, навіть не дочекавшись закінчення ним 11-го класу(Піздно віддали до школи, 18 виповнилось в березні), але думаю, що за атестат порішає.

Щось аж не віриться, за моїх часів навіть у обласний ВУЗ на таку спеціальність попасти було малореально навіть медалістам, кажу про бюджетні місця.

Тут згадується будівельник з його "безкоштовною освітою" від держави.

Такий "конкурс" на ПЗ, пояснюється просто, розробники це більшість все-таки чоловіки, ті хто планував на ПЗ, змінив плани на виїзд з України, і навчання на ПЗ за кордоном.

Вимоги IT замовників знаходитися поза межами України цьому процесу дуже сприяють.

Айтішка здувається, освіта також.

П - потужність
І - ініціативність
С - стабільність
Е - еПідтримка
Ц - ціль :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:48

Re: Еміграція, заробітчанство

Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:55

Теоретично я не дивуюся, бо новини сумні, згідно з якими навіть підлітки зі Львова легко стають зрадниками та готові підірвати будь-кого.
За малу копійчину.

Тому я довго думав і з вересня минулого року оселився у Франції.
Тут ще люблять українців!
Вчора їхав з СТО по центральній вулиці середньовічного французького міста - раптом ліворуч - український справжній прапор - як новенький - і не китайський жовто-синій, а саме конституційний «жовто-блакитний»…
Треба повернутися подивитися хто там та як.
Несподівано реально, хоча на вході в мерії деяких міст Франції ще вивішені українські прапори…
Ну що сказати: реально особлива нація.
«У сусіда хата горить!» - аплодисменти в студію!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:10

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:16

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував

А мої знайомі розказували, що в 2022-2022, коли туди вломились укро-біженці, в тому числі здорові дядькі призовного віку, то їм було за них соромно. Працювати не хотіли, п'янки гулянки, життя на пособія і та.

Наше паньство 8) , очевидно, не все бачить і не все знає . Воно живе в своєму світі, де все гуд. :mrgreen:
Власний будинок, куплені дипломи, персональна електростанція (генератор), куплена відстрочка - яка нафіга війна??? Все просто чудово, для наслідників скоропадського грушевського, махна і Януковича. До пори, до часу. :mrgreen:
Frant
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