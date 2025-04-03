Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:44
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:53
Насмішив.
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59
может это потому что кола/пепси/маки делаются прямо в США а не завозятся из Китая/Вьетнама/Мексики в отличии от техники ДЕЛЛ и ХП? ?
обязательно покупать, но за день до того как трамп отменит пошлины)
Додано: Чет 03 кві, 2025 20:17
Такий "конкурс" на ПЗ, пояснюється просто, розробники це більшість все-таки чоловіки, ті хто планував на ПЗ, змінив плани на виїзд з України, і навчання на ПЗ за кордоном.
Вимоги IT замовників знаходитися поза межами України цьому процесу дуже сприяють.
Айтішка здувається, освіта також.
П - потужність
І - ініціативність
С - стабільність
Е - еПідтримка
Ц - ціль
Додано: Чет 03 кві, 2025 21:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
Додано: Чет 03 кві, 2025 21:55
Теоретично я не дивуюся, бо новини сумні, згідно з якими навіть підлітки зі Львова легко стають зрадниками та готові підірвати будь-кого.
За малу копійчину.
Тому я довго думав і з вересня минулого року оселився у Франції.
Тут ще люблять українців!
Вчора їхав з СТО по центральній вулиці середньовічного французького міста - раптом ліворуч - український справжній прапор - як новенький - і не китайський жовто-синій, а саме конституційний «жовто-блакитний»…
Треба повернутися подивитися хто там та як.
Несподівано реально, хоча на вході в мерії деяких міст Франції ще вивішені українські прапори…
Ну що сказати: реально особлива нація.
«У сусіда хата горить!» - аплодисменти в студію!
Додано: Чет 03 кві, 2025 22:10
Re: Еміграція, заробітчанство
В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував
Додано: Чет 03 кві, 2025 22:16
А мої знайомі розказували, що в 2022-2022, коли туди вломились укро-біженці, в тому числі здорові дядькі призовного віку, то їм було за них соромно. Працювати не хотіли, п'янки гулянки, життя на пособія і та.
Наше паньство , очевидно, не все бачить і не все знає . Воно живе в своєму світі, де все гуд.
Власний будинок, куплені дипломи, персональна електростанція (генератор), куплена відстрочка - яка нафіга війна??? Все просто чудово, для наслідників скоропадського грушевського, махна і Януковича. До пори, до часу.
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