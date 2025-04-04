Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 19:40
Re: Еміграція, заробітчанство
Шо цікаво, тримаються усілякі Кока-Пепсі-коли з Макдональдсами, Колгейтами та папіросами.
Коли Делл, Хьюлєтт, Мікрон куплять, чи буде ще дешевше?
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:44
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:53
Насмішив.
Додано: Чет 03 кві, 2025 19:59
может это потому что кола/пепси/маки делаются прямо в США а не завозятся из Китая/Вьетнама/Мексики в отличии от техники ДЕЛЛ и ХП? ?
обязательно покупать, но за день до того как трамп отменит пошлины)
Додано: Чет 03 кві, 2025 20:17
Такий "конкурс" на ПЗ, пояснюється просто, розробники це більшість все-таки чоловіки, ті хто планував на ПЗ, змінив плани на виїзд з України, і навчання на ПЗ за кордоном.
Вимоги IT замовників знаходитися поза межами України цьому процесу дуже сприяють.
Айтішка здувається, освіта також.
П - потужність
І - ініціативність
С - стабільність
Е - еПідтримка
Ц - ціль
Додано: Чет 03 кві, 2025 21:48
Re: Еміграція, заробітчанство
Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
Додано: Чет 03 кві, 2025 21:55
Теоретично я не дивуюся, бо новини сумні, згідно з якими навіть підлітки зі Львова легко стають зрадниками та готові підірвати будь-кого.
За малу копійчину.
Тому я довго думав і скаду, відвідавши за останній рік багато країн, що на сьогодні в США про Україну вже всі забули, на протилежному кінці Земноі кулі - в Туреччині - відносяться і відносилися нейтрально, з невеликим ухилом в позитив, ще реально люблять українців у далекій Франції!
Вчора їхав з СТО по центральній вулиці середньовічного французького міста - раптом ліворуч - український справжній прапор - як новенький - і не китайський жовто-синій, а саме конституційний «жовто-блакитний»…
Треба повернутися подивитися хто там та як.
Несподівано реально, хоча на вході в мерії деяких міст Франції ще вивішені українські прапори…
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 кві, 2025 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 кві, 2025 22:10
Re: Еміграція, заробітчанство
В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував
Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:20
В 2022-2023 в Західну Європу сотнями тисяч, мільйонами, ломанулись укро-біженці.
Всяка публіка. В тому числі дядькі призовного віку, які не хотіли працювати. Пиячили-бухали, жили на пособія.
І було їх немало, не менше 10% від загальної маси.
Тому й враження у європейців залишились відповідні.
Фейслес, а все таки - де ви живете? В Швейцарії чи в Америці?
Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:59
Обвал сегодня знатный.
СП500 минус 4.79%
И это еще ничего.
Эппл, например, минус 9.25%
Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.
И пишут в новостях, что это только начало.
В общем делают Америку эгейн.
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