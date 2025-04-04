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#<1 ... 2719272027212722 Додано: П'ят 04 кві, 2025 01:08 Denik написав: rjkz написав: И не только это. Никто не сдаст нищебродам с 68 куе в год (да и мне тоже, в американских системах измерений я от них мало чем отличаюсь) апартмент за 3700. Надо иметь 40 аренд гросс инкам. Честно, у меня меньше. И хороший сейвинг показать - мало кого убедит. Хоть на тебе 100500 кредитов и на счету только текущий доход. Покажи инкам в 40 аренд, кредитскор (кстати, как там у них дела с этим? До 700 хоть дочапали? Уже могли-б) и еще будут доки смотреть. Разве что анализы не спрашивают. Мы как-то полдома смотрели снять. Все ок, все подходит.

Спрашивают: - А сколько вас?

Отвечаем: - Четверо.

-Извините, сдается только для двоих.

-



Потом мы с этим сталкивались еще много раз.

Сказать, что не сдают детям - НЕЛЬЗЯ. Могут в суд подать за дискриминацию.

А вот сдать двоим - пуркуа-бы и не па, как говорят хранцузы.

Кстати, двоим, но с собакой - сдали-бы. И не только это. Никто не сдаст нищебродам с 68 куе в год (да и мне тоже, в американских системах измерений я от них мало чем отличаюсь) апартмент за 3700. Надо иметь 40 аренд гросс инкам. Честно, у меня меньше. И хороший сейвинг показать - мало кого убедит. Хоть на тебе 100500 кредитов и на счету только текущий доход. Покажи инкам в 40 аренд, кредитскор (кстати, как там у них дела с этим? До 700 хоть дочапали? Уже могли-б) и еще будут доки смотреть. Разве что анализы не спрашивают. Мы как-то полдома смотрели снять. Все ок, все подходит.Спрашивают: - А сколько вас?Отвечаем: - Четверо.-Извините, сдается только для двоих.Потом мы с этим сталкивались еще много раз.Сказать, что не сдают детям - НЕЛЬЗЯ. Могут в суд подать за дискриминацию.А вот сдать двоим - пуркуа-бы и не па, как говорят хранцузы.Кстати, двоим, но с собакой - сдали-бы.

Проблеми для колишнього власника бізнесу.

А тим часом Трамп підіймає з колін американську економіку )))

Проблеми для колишнього власника бізнесу.А тим часом Трампз колін американську економіку )))



...с ноги, разве что. ...с ноги, разве что. rjkz

Повідомлень: 17098 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8508 раз. Подякували: 5370 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2719272027212722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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