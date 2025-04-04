RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2719272027212722
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 01:08

  Denik написав:
  rjkz написав:И не только это. Никто не сдаст нищебродам с 68 куе в год (да и мне тоже, в американских системах измерений я от них мало чем отличаюсь) апартмент за 3700. Надо иметь 40 аренд гросс инкам. Честно, у меня меньше. И хороший сейвинг показать - мало кого убедит. Хоть на тебе 100500 кредитов и на счету только текущий доход. Покажи инкам в 40 аренд, кредитскор (кстати, как там у них дела с этим? До 700 хоть дочапали? Уже могли-б) и еще будут доки смотреть. Разве что анализы не спрашивают. Мы как-то полдома смотрели снять. Все ок, все подходит.
Спрашивают: - А сколько вас?
Отвечаем: - Четверо.
-Извините, сдается только для двоих.
-

Потом мы с этим сталкивались еще много раз.
Сказать, что не сдают детям - НЕЛЬЗЯ. Могут в суд подать за дискриминацию.
А вот сдать двоим - пуркуа-бы и не па, как говорят хранцузы.
Кстати, двоим, но с собакой - сдали-бы.

Проблеми для колишнього власника бізнесу.
А тим часом Трамп підіймає з колін американську економіку )))
Зображення


...с ноги, разве что.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17098
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8508 раз.
Подякували: 5370 раз.
 
Профіль
 
8
4
6
  #<1 ... 2719272027212722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8238)
04.04.2025 00:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.