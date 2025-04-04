Denik написав:rjkz написав:И не только это. Никто не сдаст нищебродам с 68 куе в год (да и мне тоже, в американских системах измерений я от них мало чем отличаюсь) апартмент за 3700. Надо иметь 40 аренд гросс инкам. Честно, у меня меньше. И хороший сейвинг показать - мало кого убедит. Хоть на тебе 100500 кредитов и на счету только текущий доход. Покажи инкам в 40 аренд, кредитскор (кстати, как там у них дела с этим? До 700 хоть дочапали? Уже могли-б) и еще будут доки смотреть. Разве что анализы не спрашивают. Мы как-то полдома смотрели снять. Все ок, все подходит.
Спрашивают: - А сколько вас?
Отвечаем: - Четверо.
-Извините, сдается только для двоих.
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Потом мы с этим сталкивались еще много раз.
Сказать, что не сдают детям - НЕЛЬЗЯ. Могут в суд подать за дискриминацию.
А вот сдать двоим - пуркуа-бы и не па, как говорят хранцузы.
Кстати, двоим, но с собакой - сдали-бы.
Проблеми для колишнього власника бізнесу.
А тим часом Трамп підіймає з колін американську економіку )))
...с ноги, разве что.