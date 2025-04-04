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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2719272027212722
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:08

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував

Фейслес, ви багато чого не знаєте.
Укро біженці 2022-2023, знатно наслідили після себе. Здорові дядькі призовного віку, які не хотіли працювати, сиділи на пособіях. П'янки - гулянки, шум, скандали з поліцією. Це було масове явище в усіх країнах. На жаль.
"Моя хата скраю , нічого не знаю" - сутність самостійного буття
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:00

  Frant написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував

Фейслес, ви багато чого не знаєте.
Укро біженці 2022-2023, знатно наслідили після себе. Здорові дядькі призовного віку, які не хотіли працювати, сиділи на пособіях. П'янки - гулянки, шум, скандали з поліцією. Це було масове явище в усіх країнах. На жаль.
"Моя хата скраю , нічого не знаю" - сутність самостійного буття

Цікаво, як наша нафронтниця-франт це все бачила? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:03

  rjkz написав:
  Water написав:За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?


Обвал сегодня знатный.
СП500 минус 4.79%
И это еще ничего.
Эппл, например, минус 9.25%
Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.
И пишут в новостях, что это только начало.
В общем делают Америку эгейн. :mrgreen:

Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все.
BIGor
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  #<1 ... 2719272027212722
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