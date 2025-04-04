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#<1 ... 2719272027212722 Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:08 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах... В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував

Фейслес, ви багато чого не знаєте.

Укро біженці 2022-2023, знатно наслідили після себе. Здорові дядькі призовного віку, які не хотіли працювати, сиділи на пособіях. П'янки - гулянки, шум, скандали з поліцією. Це було масове явище в усіх країнах. На жаль.

"Моя хата скраю , нічого не знаю" - сутність самостійного буття Фейслес, ви багато чого не знаєте.Укро біженці 2022-2023, знатно наслідили після себе. Здорові дядькі призовного віку, які не хотіли працювати, сиділи на пособіях. П'янки - гулянки, шум, скандали з поліцією. Це було масове явище в усіх країнах. На жаль."Моя хата скраю , нічого не знаю" - сутність самостійного буття Frant

Повідомлень: 23226 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1739 раз. Подякували: 2570 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:00 Frant написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах... В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував

Фейслес, ви багато чого не знаєте.

Укро біженці 2022-2023, знатно наслідили після себе. Здорові дядькі призовного віку, які не хотіли працювати, сиділи на пособіях. П'янки - гулянки, шум, скандали з поліцією. Це було масове явище в усіх країнах. На жаль.

"Моя хата скраю , нічого не знаю" - сутність самостійного буття Фейслес, ви багато чого не знаєте.Укро біженці 2022-2023, знатно наслідили після себе. Здорові дядькі призовного віку, які не хотіли працювати, сиділи на пособіях. П'янки - гулянки, шум, скандали з поліцією. Це було масове явище в усіх країнах. На жаль."Моя хата скраю , нічого не знаю" - сутність самостійного буття

Цікаво, як наша нафронтниця-франт це все бачила? Цікаво, як наша нафронтниця-франт це все бачила? BIGor

Повідомлень: 9866 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:03 rjkz написав: Water написав: За Трампамита.

Так шо там, виявилось є яяйці?

Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?

Акції продавать/куплять? За Трампамита.Так шо там, виявилось є яяйці?Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?Акції продавать/куплять?



Обвал сегодня знатный.

СП500 минус 4.79%

И это еще ничего.

Эппл, например, минус 9.25%

Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.

И пишут в новостях, что это только начало.

В общем делают Америку эгейн. Обвал сегодня знатный.СП500 минус 4.79%И это еще ничего.Эппл, например, минус 9.25%Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.И пишут в новостях, что это только начало.В общем делают Америку эгейн.

Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все. Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все. BIGor

Повідомлень: 9866 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2719272027212722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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