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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:08
Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував
Фейслес, ви багато чого не знаєте.
Укро біженці 2022-2023, знатно наслідили після себе. Здорові дядькі призовного віку, які не хотіли працювати, сиділи на пособіях. П'янки - гулянки, шум, скандали з поліцією. Це було масове явище в усіх країнах. На жаль.
"Моя хата скраю , нічого не знаю" - сутність самостійного буття
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:00
Frant написав: Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:Маленький парадокс: поговорив з родичем, який живе під Братиславою, а працює у Відні. Каже, що в Австрії дуже негативно ставляться до українців і йому краще представлятись москалем з мадярським паспортом, ніж українцем, особливо в держструктурах...
В мене не один колега зараз у Відні, і нічого подібного жоден не розказував
Фейслес, ви багато чого не знаєте.
Укро біженці 2022-2023, знатно наслідили після себе. Здорові дядькі призовного віку, які не хотіли працювати, сиділи на пособіях. П'янки - гулянки, шум, скандали з поліцією. Це було масове явище в усіх країнах. На жаль.
"Моя хата скраю , нічого не знаю" - сутність самостійного буття
Цікаво, як наша нафронтниця-франт це все бачила?
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Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:03
rjkz написав: Water написав:
За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?
Обвал сегодня знатный.
СП500 минус 4.79%
И это еще ничего.
Эппл, например, минус 9.25%
Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.
И пишут в новостях, что это только начало.
В общем делают Америку эгейн.
Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все.
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