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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2719272027212722
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:03

  rjkz написав:
  Water написав:За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?


Обвал сегодня знатный.
СП500 минус 4.79%
И это еще ничего.
Эппл, например, минус 9.25%
Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.
И пишут в новостях, что это только начало.
В общем делают Америку эгейн. :mrgreen:

Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:05

  Denik написав:А тим часом Трамп підіймає з колін американську економіку )))
Зображення

Ну вийшло трохи спекулятивного капіталу з акцій. В іншому всьому що змінилось? Амазон став менше продавати? Чи може в Apple стало менше продажів?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:17

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  rjkz написав:
  Water написав:За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?


Обвал сегодня знатный.
СП500 минус 4.79%
И это еще ничего.
Эппл, например, минус 9.25%
Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.
И пишут в новостях, что это только начало.
В общем делают Америку эгейн. :mrgreen:

Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все.
Продажі тесли в Европі склалися в рази. Тесла давно вже не взмозі запропонувати ринку нічого особливого, вони давно не лідирують ні по технології ні по характеристикам і тим більше не по якості.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:38

  rjkz написав:
  Water написав:За Трампамита.
Так шо там, виявилось є яяйці?
Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?
Акції продавать/куплять?


Обвал сегодня знатный.
СП500 минус 4.79%
И это еще ничего.
Эппл, например, минус 9.25%
Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.
И пишут в новостях, что это только начало.
В общем делают Америку эгейн. :mrgreen:

Це економічна теорія будівельника в дії.
А власне один із її розділів, який каже, що в тебе здохла корова, а в сусіда дві, то ти економічніше ефективніший (є ще інший постулат: менеше народу більше кислороду, напр. коли ВВП тей самий, а населення менше, тоді ВВП на рило вище). Якось так.

Так із трампономікою: "поки товстий схудне, худий здохне".
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 10:12

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:: поговорив з родичем, який живе під Братиславою


Підтверджую те що чув, немає там такого.
По друге, це що має бути за людина, щоб додуматись назватись кацапом, по моєму тут зразу все стає зрозуміло про неї і чому до нього погано ставляться. Особливо в гос структурах, де люди 'працюють по закону' виконуючи адміністративні дії.


А може це повернення до теми податків? Коли українець 5 років живе за кордоном за повітря? А з кацапа що можна взяти, він і так г****, тому з нього і не требують.
BeneFuckTor
 
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  #<1 ... 2719272027212722
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