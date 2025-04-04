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Water написав:За Трампамита. Так шо там, виявилось є яяйці? Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого? Акції продавать/куплять?
Обвал сегодня знатный. СП500 минус 4.79% И это еще ничего. Эппл, например, минус 9.25% Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа. И пишут в новостях, что это только начало. В общем делают Америку эгейн.
Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все.
Water написав:За Трампамита. Так шо там, виявилось є яяйці? Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого? Акції продавать/куплять?
Обвал сегодня знатный. СП500 минус 4.79% И это еще ничего. Эппл, например, минус 9.25% Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа. И пишут в новостях, что это только начало. В общем делают Америку эгейн.
Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все.
Продажі тесли в Европі склалися в рази. Тесла давно вже не взмозі запропонувати ринку нічого особливого, вони давно не лідирують ні по технології ні по характеристикам і тим більше не по якості.
Water написав:За Трампамита. Так шо там, виявилось є яяйці? Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого? Акції продавать/куплять?
Обвал сегодня знатный. СП500 минус 4.79% И это еще ничего. Эппл, например, минус 9.25% Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа. И пишут в новостях, что это только начало. В общем делают Америку эгейн.
Це економічна теорія будівельника в дії. А власне один із її розділів, який каже, що в тебе здохла корова, а в сусіда дві, то ти економічніше ефективніший (є ще інший постулат: менеше народу більше кислороду, напр. коли ВВП тей самий, а населення менше, тоді ВВП на рило вище). Якось так.
Так із трампономікою: "поки товстий схудне, худий здохне".
Дюрі-бачі написав:: поговорив з родичем, який живе під Братиславою
Підтверджую те що чув, немає там такого. По друге, це що має бути за людина, щоб додуматись назватись кацапом, по моєму тут зразу все стає зрозуміло про неї і чому до нього погано ставляться. Особливо в гос структурах, де люди 'працюють по закону' виконуючи адміністративні дії.
А може це повернення до теми податків? Коли українець 5 років живе за кордоном за повітря? А з кацапа що можна взяти, він і так г****, тому з нього і не требують.