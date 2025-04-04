Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2719272027212722 Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:03 rjkz написав: Water написав: За Трампамита.

Так шо там, виявилось є яяйці?

Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?

Акції продавать/куплять? За Трампамита.Так шо там, виявилось є яяйці?Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?Акції продавать/куплять?



Обвал сегодня знатный.

СП500 минус 4.79%

И это еще ничего.

Эппл, например, минус 9.25%

Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.

И пишут в новостях, что это только начало.

В общем делают Америку эгейн. Обвал сегодня знатный.СП500 минус 4.79%И это еще ничего.Эппл, например, минус 9.25%Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.И пишут в новостях, что это только начало.В общем делают Америку эгейн.

Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все. Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все. BIGor

Повідомлень: 9866 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:05 Denik написав: А тим часом Трамп підіймає з колін американську економіку )))

А тим часом Трамп підіймає з колін американську економіку )))

Ну вийшло трохи спекулятивного капіталу з акцій. В іншому всьому що змінилось? Амазон став менше продавати? Чи може в Apple стало менше продажів? Ну вийшло трохи спекулятивного капіталу з акцій. В іншому всьому що змінилось? Амазон став менше продавати? Чи може в Apple стало менше продажів? BIGor

Повідомлень: 9866 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1424 раз. Подякували: 1844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:17 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: rjkz написав: Water написав: За Трампамита.

Так шо там, виявилось є яяйці?

Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?

Акції продавать/куплять? За Трампамита.Так шо там, виявилось є яяйці?Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?Акції продавать/куплять?



Обвал сегодня знатный.

СП500 минус 4.79%

И это еще ничего.

Эппл, например, минус 9.25%

Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.

И пишут в новостях, что это только начало.

В общем делают Америку эгейн. Обвал сегодня знатный.СП500 минус 4.79%И это еще ничего.Эппл, например, минус 9.25%Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.И пишут в новостях, что это только начало.В общем делают Америку эгейн.

Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все. Та ладно, Тесла як випускала 500 тис. автомобілів, так і випускає. Просто бульбашка трохи здулась та і все. Продажі тесли в Европі склалися в рази. Тесла давно вже не взмозі запропонувати ринку нічого особливого, вони давно не лідирують ні по технології ні по характеристикам і тим більше не по якості. Продажі тесли в Европі склалися в рази. Тесла давно вже не взмозі запропонувати ринку нічого особливого, вони давно не лідирують ні по технології ні по характеристикам і тим більше не по якості. Faceless

Модератор Повідомлень: 35680 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1473 раз. Подякували: 8169 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:38 rjkz написав: Water написав: За Трампамита.

Так шо там, виявилось є яяйці?

Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?

Акції продавать/куплять? За Трампамита.Так шо там, виявилось є яяйці?Чекаємо пісецю світовій економіці чи чого?Акції продавать/куплять?



Обвал сегодня знатный.

СП500 минус 4.79%

И это еще ничего.

Эппл, например, минус 9.25%

Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.

И пишут в новостях, что это только начало.

В общем делают Америку эгейн. Обвал сегодня знатный.СП500 минус 4.79%И это еще ничего.Эппл, например, минус 9.25%Это только за сегодня. До этого примерно 15% обвала с начала правления Трампа.И пишут в новостях, что это только начало.В общем делают Америку эгейн.

Це економічна теорія будівельника в дії.

А власне один із її розділів, який каже, що в тебе здохла корова, а в сусіда дві, то ти економічніше ефективніший (є ще інший постулат: менеше народу більше кислороду, напр. коли ВВП тей самий, а населення менше, тоді ВВП на рило вище). Якось так.



Так із трампономікою: "поки товстий схудне, худий здохне". Це економічна теорія будівельника в дії.А власне один із її розділів, який каже, що в тебе здохла корова, а в сусіда дві, то ти економічніше ефективніший (є ще інший постулат: менеше народу більше кислороду, напр. коли ВВП тей самий, а населення менше, тоді ВВП на рило вище). Якось так.Так із трампономікою: "поки товстий схудне, худий здохне". flyman

Повідомлень: 39040 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1597 раз. Подякували: 2816 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 10:12 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: : поговорив з родичем, який живе під Братиславою : поговорив з родичем, який живе під Братиславою



Підтверджую те що чув, немає там такого.

По друге, це що має бути за людина, щоб додуматись назватись кацапом, по моєму тут зразу все стає зрозуміло про неї і чому до нього погано ставляться. Особливо в гос структурах, де люди 'працюють по закону' виконуючи адміністративні дії.





А може це повернення до теми податків? Коли українець 5 років живе за кордоном за повітря? А з кацапа що можна взяти, він і так г****, тому з нього і не требують. Підтверджую те що чув, немає там такого.По друге, це що має бути за людина, щоб додуматись назватись кацапом, по моєму тут зразу все стає зрозуміло про неї і чому до нього погано ставляться. Особливо в гос структурах, де люди 'працюють по закону' виконуючи адміністративні дії.А може це повернення до теми податків? Коли українець 5 років живе за кордоном за повітря? А з кацапа що можна взяти, він і так г****, тому з нього і не требують. BeneFuckTor Повідомлень: 317 З нами з: 21.11.19 Подякував: 244 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2719272027212722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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