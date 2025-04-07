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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2728272927302731
Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 19:26

  Чукча2 написав:Наверно не хотят связываться с корупционной машиной(
По работе иногда работаю с Костал

https://robota.ua/ru/company542902

Могут же)

Дві вакансії?
Одна з https://robota.ua/ru/company542902/vacancy10338172
Тут
Must have the ability to occasionally travel International;
натякають що беруть виключно жінок.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 19:30

Re: Еміграція, заробітчанство

Ну , пан Бигор, времена нынче не для мужиков
Все равно, почитайте про их продукты и для кого делают.
Есть потенциал в Украине, надо только казнокрадам умерить хотелки.
Ну и война, кто бы что не говорил…вносит свои условия
Freza
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 21:43

  BIGor написав:
  Чукча2 написав:Наверно не хотят связываться с корупционной машиной(
По работе иногда работаю с Костал

https://robota.ua/ru/company542902

Могут же)

Дві вакансії?
Одна з https://robota.ua/ru/company542902/vacancy10338172
Тут
Must have the ability to occasionally travel International;
натякають що беруть виключно жінок.

А чому оголошення англійською? Там же інженера конструктора шукають?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 кві, 2025 22:08

Наверно будет много технической переписки с коллегами иностранцами. Умение читать ТЗ и так далее
Востаннє редагувалось Freza в Нед 06 кві, 2025 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Freza
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:11

  Чукча2 написав:Наверно не хотят связываться с корупционной машиной

Несколько лет назад человек, пытавшийся развивать направление таможенного консалтинга в одной из компаний Биг4, рассказывал, что клиенты не видели особого смысла в таких услугах. Т.к., даже делая все по закону, все равно попадаешь на вымогательство со стороны таможни.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:48

  osafly написав:
  Чукча2 написав:Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидно
Кацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать


А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут..

рахувати від моменту зняття "чєрти осєдлості"
flyman
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