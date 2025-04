Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2728272927302731 Додано: Нед 06 кві, 2025 19:26 Чукча2 написав: Наверно не хотят связываться с корупционной машиной(

По работе иногда работаю с Костал



https://robota.ua/ru/company542902



Дві вакансії?

Одна з https://robota.ua/ru/company542902/vacancy10338172

Тут Must have the ability to occasionally travel International; натякають що беруть виключно жінок.

Ну , пан Бигор, времена нынче не для мужиков

Все равно, почитайте про их продукты и для кого делают.

Есть потенциал в Украине, надо только казнокрадам умерить хотелки.

Ну и война, кто бы что не говорил…вносит свои условия Freza

А чому оголошення англійською? Там же інженера конструктора шукають?

Наверно будет много технической переписки с коллегами иностранцами. Умение читать ТЗ и так далее

Несколько лет назад человек, пытавшийся развивать направление таможенного консалтинга в одной из компаний Биг4, рассказывал, что клиенты не видели особого смысла в таких услугах. Т.к., даже делая все по закону, все равно попадаешь на вымогательство со стороны таможни. Несколько лет назад человек, пытавшийся развивать направление таможенного консалтинга в одной из компаний Биг4, рассказывал, что клиенты не видели особого смысла в таких услугах. Т.к., даже делая все по закону, все равно попадаешь на вымогательство со стороны таможни. Gastarbaiter Повідомлень: 3618 З нами з: 26.02.18 Подякував: 698 раз. Подякували: 597 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 кві, 2025 11:48 osafly написав: Чукча2 написав: Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидно

Кацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидноКацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать



А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут.. А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут..

