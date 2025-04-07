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Ну , пан Бигор, времена нынче не для мужиков Все равно, почитайте про их продукты и для кого делают. Есть потенциал в Украине, надо только казнокрадам умерить хотелки. Ну и война, кто бы что не говорил…вносит свои условия
Чукча2 написав:Наверно не хотят связываться с корупционной машиной
Несколько лет назад человек, пытавшийся развивать направление таможенного консалтинга в одной из компаний Биг4, рассказывал, что клиенты не видели особого смысла в таких услугах. Т.к., даже делая все по закону, все равно попадаешь на вымогательство со стороны таможни.
Чукча2 написав:Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидно Кацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать
А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут..