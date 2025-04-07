Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2728272927302731 Додано: Пон 07 кві, 2025 20:55 osafly написав: Чукча2 написав: Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидно

Кацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидноКацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать



А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут.. А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут..



Судя по срокам "иудейских" правителей к евреям и Петю Порошенко зачислили.

А как там,до 2014, все в неньке было нормально,никто не крал наверху распродавая все что осталось от клятого совка, не разоружался, не брал взяток на всех уровнях с деградацией во всех сферах?

В зеркало не хотите посмотреть ?

Вдруг там не еврея увидите? Судя по срокам "иудейских" правителей к евреям и Петю Порошенко зачислили.А как там,до 2014, все в неньке было нормально,никто не крал наверху распродавая все что осталось от клятого совка, не разоружался, не брал взяток на всех уровнях с деградацией во всех сферах?В зеркало не хотите посмотреть ?Вдруг там не еврея увидите? shapo Повідомлень: 4916 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 844 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 кві, 2025 23:14 Исчез пост антисемита утверждавшего что с Израиля как с Дона выдачи нет.

Но это дешёвое враньё. Поэтому хотел предложить ему написать кого из украинских евреев-казнокрадов

Израиль не выдал несмотря на запрос украинской прокуратуру.

Также этот персонаж написал ,что кроме ворья из бывшего СССР туда никто не едет.

Но это ещё большая чушь,т к. почти 1 млн.бывших граждан СССР преобразили Израиль коренным образом,а Украина за эти годы непрерывно катилась вниз. shapo Повідомлень: 4916 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2728272927302731 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостейМодератори: Faceless