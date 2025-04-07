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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 кві, 2025 20:55
osafly написав: Чукча2 написав:
Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидно
Кацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать
А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут..
Судя по срокам "иудейских" правителей к евреям и Петю Порошенко зачислили.
А как там,до 2014, все в неньке было нормально,никто не крал наверху распродавая все что осталось от клятого совка, не разоружался, не брал взяток на всех уровнях с деградацией во всех сферах?
В зеркало не хотите посмотреть ?
Вдруг там не еврея увидите?
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Додано: Пон 07 кві, 2025 23:14
Исчез пост антисемита утверждавшего что с Израиля как с Дона выдачи нет.
Но это дешёвое враньё. Поэтому хотел предложить ему написать кого из украинских евреев-казнокрадов
Израиль не выдал несмотря на запрос украинской прокуратуру.
Также этот персонаж написал ,что кроме ворья из бывшего СССР туда никто не едет.
Но это ещё большая чушь,т к. почти 1 млн.бывших граждан СССР преобразили Израиль коренным образом,а Украина за эти годы непрерывно катилась вниз.
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