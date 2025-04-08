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#<1 ... 2729273027312732> Додано: Пон 07 кві, 2025 20:55 osafly написав: Чукча2 написав: Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидно

Кацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать Покупка акций из Украины гемор еще тот конечно), как то и обидноКацапчики под санкциями, а любой Вася может из прилодения не напрягаясь покупать



А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут.. А зачем потужным незламникам американский фондовый рынок,если и своего то нет..А зачем им Пей Пел?? Зачем им валютные и сырьевые рынки??? У меня давно складывается впечатление,что под санкциями не рашка,а именно Украина,при чем,последние лет 15,со всеми вытекающими..и рабство существует-как раз таки здесь,а не за поребриком,как многие любят рассказывать на досуге.Мы не рабы-рабы не мы....Да-да..Вот еще договор про надра подписать и можно смело ощущать себя колонией(эдакой Конго),а раз.ипошеная и истекающая кровью страна,получит не репарации от агрессора,а будет сама платить их америке,с которой как бы и не воевали...Все к тому идет..10 лет иудейских правителей(в национальной составляющей 0.2%) над "мудрым нарідом"(77.8%),не прошли бесследно...и уже не пройдут..



Судя по срокам "иудейских" правителей к евреям и Петю Порошенко зачислили.

А как там,до 2014, все в неньке было нормально,никто не крал наверху распродавая все что осталось от клятого совка, не разоружался, не брал взяток на всех уровнях с деградацией во всех сферах?

В зеркало не хотите посмотреть ?

Вдруг там не еврея увидите? Судя по срокам "иудейских" правителей к евреям и Петю Порошенко зачислили.А как там,до 2014, все в неньке было нормально,никто не крал наверху распродавая все что осталось от клятого совка, не разоружался, не брал взяток на всех уровнях с деградацией во всех сферах?В зеркало не хотите посмотреть ?Вдруг там не еврея увидите? shapo Повідомлень: 4916 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 кві, 2025 23:14 Исчез пост антисемита утверждавшего что с Израиля как с Дона выдачи нет.

Но это дешёвое враньё. Поэтому хотел предложить ему написать кого из украинских евреев-казнокрадов

Израиль не выдал несмотря на запрос украинской прокуратуру.

Также этот персонаж написал ,что кроме ворья из бывшего СССР туда никто не едет.

Но это ещё большая чушь,т к. почти 1 млн.бывших граждан СССР преобразили Израиль коренным образом,а Украина за эти годы непрерывно катилась вниз. shapo Повідомлень: 4916 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 05:52 Хомякоид написав: Дюрі-бачі написав: Не зовсім про еміграцію, а про виробництво.

В Ужгороді є завод Ядзакі, в них відбувається повільна заміна людей на лінії автоматами. І це не швидкий процес, але неперервний. Було 400 працівників на лінії, потім одну ланку, де працювало 2 зміни по 20 людей, замінили на апарат і тепер його в 2 зміни обслуговує по 2 людей і ще додали 3 робочі місця на тестуванні і виправленні браку. Тобто замість 400 стало 370 працівників, а ще через пів року ще 1 такий апарат і вже 340 працівників...

P.S. Раніше не клали цей апарат, бо економічно вигідніше було найняти працівників, а зараз більшість тих, в кого руки з правильного місця ростуть, емігрували і залишились переважно ліниві бракороби... Не зовсім про еміграцію, а про виробництво.В Ужгороді є завод Ядзакі, в них відбувається повільна заміна людей на лінії автоматами. І це не швидкий процес, але неперервний. Було 400 працівників на лінії, потім одну ланку, де працювало 2 зміни по 20 людей, замінили на апарат і тепер його в 2 зміни обслуговує по 2 людей і ще додали 3 робочі місця на тестуванні і виправленні браку. Тобто замість 400 стало 370 працівників, а ще через пів року ще 1 такий апарат і вже 340 працівників...P.S. Раніше не клали цей апарат, бо економічно вигідніше було найняти працівників, а зараз більшість тих, в кого руки з правильного місця ростуть, емігрували і залишились переважно ліниві бракороби...



А тепер давайте умовно прикинемо чи буде доцільно переносити виробництво в США разом з заводом БМВ для якого ядзакі виробляє кабелі.

Знайшов там вакансію 18 500 грн. Разом з усіма податками хай буде 600 дол.

600:160 дорівнює 3.75 дол. за годину.

Rikz писав що середня з.п. в США на виробництві скаладає 30+ дол. Різниця приблизно в 10 разів.

Це ще електрику не враховуючи на яку ціна в 1.5 раза менше в Україні.



План трампапа перенести виробництво в США виглядає як брєд хворої людини. А тепер давайте умовно прикинемо чи буде доцільно переносити виробництво в США разом з заводом БМВ для якого ядзакі виробляє кабелі.Знайшов там вакансію 18 500 грн. Разом з усіма податками хай буде 600 дол.600:160 дорівнює 3.75 дол. за годину.Rikz писав що середня з.п. в США на виробництві скаладає 30+ дол. Різниця приблизно в 10 разів.Це ще електрику не враховуючи на яку ціна в 1.5 раза менше в Україні.План трампапа перенести виробництво в США виглядає як брєд хворої людини.



rjkz

Повідомлень: 17140 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 05:58 Freza написав: Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)

Киев, счет в привате



Interactive Brokers Будет слишком круто?

Фридом как то нет



Завтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)

А может и нет…

Предсказать поведение шоумэна невозможно

Но каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)Киев, счет в приватеInteractive Brokers Будет слишком круто?Фридом как то нетЗавтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)А может и нет…Предсказать поведение шоумэна невозможноНо каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид



Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.

ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.

Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН. Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН. rjkz

Повідомлень: 17140 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 06:05 Freza написав: В 90-х за такую дань, гарантировали крышу)

Тут же просто дань, за выдуманные долги и ни какой крыши В 90-х за такую дань, гарантировали крышу)Тут же просто дань, за выдуманные долги и ни какой крыши



Как?!!!

А гарантии по Будапештскому меморандуму?



Извините, не удержался от сарказма.

Конечно, Вы правы.

Это просто высшая форма цинизма.

И в обмен на все надра Украина получит такую-же пустышку как тот меморандум.

Единственное ччто это все дает - пока "процесс типа идет" идет какое-то вооружение. Как только или оно будет подписано или не подписано - "Всем спасибо, все свободны". Как?!!!А гарантии по Будапештскому меморандуму?Извините, не удержался от сарказма.Конечно, Вы правы.Это просто высшая форма цинизма.И в обмен на все надра Украина получит такую-же пустышку как тот меморандум.Единственное ччто это все дает - пока "процесс типа идет" идет какое-то вооружение. Как только или оно будет подписано или не подписано - "Всем спасибо, все свободны". rjkz

Повідомлень: 17140 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 06:08 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: BIGor написав: Можна запитати, а який зиск Ви особисто раніше мали з тих мінералів? Що зміниться, якщо їх буде видобувати Трамп замість вітчизняних Ахметова, Фірташа і Коломойського? Трамп хоч зброю дасть. Можна запитати, а який зиск Ви особисто раніше мали з тих мінералів? Що зміниться, якщо їх буде видобувати Трамп замість вітчизняних Ахметова, Фірташа і Коломойського? Трамп хоч зброю дасть.

Якщо договір такий, як публікують, то проблема не в тому, що ми не маємо зиску, а в тому, що:

1. ми мусимо копати, якщо не копаємо достатньо, то мусимо платити %

2. США не дає ні копійки, щоб копати, ми мусимо витрачати свої гроші на розкопки

3. найгірше - США визначає кому і по чому продавати, той же Нафтогаз не зможе населенню газ дешево продавати...



по суті це типова схема рекета із 90-х, який "поставив на щотчик" цілу країну Якщо договір такий, як публікують, то проблема не в тому, що ми не маємо зиску, а в тому, що:1. ми мусимо копати, якщо не копаємо достатньо, то мусимо платити %2. США не дає ні копійки, щоб копати, ми мусимо витрачати свої гроші на розкопки3. найгірше - США визначає кому і по чому продавати, той же Нафтогаз не зможе населенню газ дешево продавати...по суті це типова схема рекета із 90-х, який "поставив на щотчик" цілу країну

А можна договір в студію?



Ну і по суті, давайте представимо ситуацію - Ви би проміняли одного члена своєї сімї (200-м на війні) на те щоб ці мінерали лишились в державній власності?



Рекет тут не до чого, Трамп це робить бо може, Зе за три роки так не перевів економіку країни на військові рейки, заводи по виробництву зброї, снарядів не побудовані, зато вілли в Іспанії - куплені. А можна договір в студію?Ну і по суті, давайте представимо ситуацію - Ви би проміняли одного члена своєї сімї (200-м на війні) на те щоб ці мінерали лишились в державній власності?Рекет тут не до чого, Трамп це робить бо може, Зе за три роки так не перевів економіку країни на військові рейки, заводи по виробництву зброї, снарядів не побудовані, зато вілли в Іспанії - куплені.



А позвольте полюбопытствовать.

А откуда Вы знаете, что "заводи не побудовани"?

Вам не сказали и не показали где они конкретно?

Ну так все знали где что было. И шо? Мало туда ракет прилетело?

Нет и нет. Ладно, проехали, все плохие. А позвольте полюбопытствовать.А откуда Вы знаете, что "заводи не побудовани"?Вам не сказали и не показали где они конкретно?Ну так все знали где что было. И шо? Мало туда ракет прилетело?Нет и нет. Ладно, проехали, все плохие. rjkz

Повідомлень: 17140 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 06:18 Gastarbaiter написав: Чукча2 написав: Та да, печально это все, но как есть…

Если б не война, часть производства может и в Украину перенесли.

Дешевая раб сила, люди работящие, много от этой жизни не ждут…

Но в текущих реалиях это мало возможно… Та да, печально это все, но как есть…Если б не война, часть производства может и в Украину перенесли.Дешевая раб сила, люди работящие, много от этой жизни не ждут…Но в текущих реалиях это мало возможно…

Дело не в войне. Вот, например, такие организации, как SSC (Shared Service Center). Много их в Украине понаоткрывали корпорации до войны? Ну, может десяток-другой и наберется на всю страну. Хотя, вроде бы, и зарплаты невысокие, и люди со знанием английского языка есть. Открывай и радуйся! Но эти глупые буржуины почему-то предпочитают Польшу. Пусть даже туда и нужно иногда приглашать тех же украинцев на з/п в 3 раза выше, чем можно предлагать в Неньке. В одном Кракове таких организаций насчитается, наверное, в разы больше, чем во всей Украине. Как Вы думаете, почему так? Дело не в войне. Вот, например, такие организации, как SSC (Shared Service Center). Много их в Украине понаоткрывали корпорации до войны? Ну, может десяток-другой и наберется на всю страну. Хотя, вроде бы, и зарплаты невысокие, и люди со знанием английского языка есть. Открывай и радуйся! Но эти глупые буржуины почему-то предпочитают Польшу. Пусть даже туда и нужно иногда приглашать тех же украинцев на з/п в 3 раза выше, чем можно предлагать в Неньке. В одном Кракове таких организаций насчитается, наверное, в разы больше, чем во всей Украине. Как Вы думаете, почему так?



Индексы экономических свобод, дуинг бузинос и пр.? Индексы экономических свобод, дуинг бузинос и пр.? rjkz

Повідомлень: 17140 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 06:24 Ірина_ написав: Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:



Податок на дохід з оренди житла: яка ситуація з цим у Європі та США Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:



НЕ буду лезть в тему, за которой не могу следить из-за недоступности "Ваши сообщения", но тут скажу, что система построена так, что налоги именно с этого можно законно практически не платить.

Механизм не двух ходовый, но работает. Часть идет через амортизацию, часть через то, что выплачивается мортгидж обычно.

А вот не платить налоги с владения, то есть праперти такс - не получится. НЕ буду лезть в тему, за которой не могу следить из-за недоступности "Ваши сообщения", но тут скажу, что система построена так, что налоги именно с этого можно законно практически не платить.Механизм не двух ходовый, но работает. Часть идет через амортизацию, часть через то, что выплачивается мортгидж обычно.А вот не платить налоги с владения, то есть праперти такс - не получится. rjkz

Повідомлень: 17140 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 06:37 shapo написав: Исчез пост антисемита утверждавшего что с Израиля как с Дона выдачи нет.

Но это дешёвое враньё. Поэтому хотел предложить ему написать кого из украинских евреев-казнокрадов

Израиль не выдал несмотря на запрос украинской прокуратуру.

Также этот персонаж написал ,что кроме ворья из бывшего СССР туда никто не едет.

Но это ещё большая чушь,т к. почти 1 млн.бывших граждан СССР преобразили Израиль коренным образом,а Украина за эти годы непрерывно катилась вниз. Исчез пост антисемита утверждавшего что с Израиля как с Дона выдачи нет.Но это дешёвое враньё. Поэтому хотел предложить ему написать кого из украинских евреев-казнокрадовИзраиль не выдал несмотря на запрос украинской прокуратуру.Также этот персонаж написал ,что кроме ворья из бывшего СССР туда никто не едет.Но это ещё большая чушь,т к. почти 1 млн.бывших граждан СССР преобразили Израиль коренным образом,а Украина за эти годы непрерывно катилась вниз.



К сожалению для Украины и к счастью для них, но начиная с...со времен СССР еще, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х, еврейская эмиграция вымыла в основном инженеров, врачей, ученых и пр. тн "творческую интеллигенцию".

Ну так теперь в США отличные врачи из совка и постсоветской Украины.

Отличные инженеры двигают промышленность и инфраструктуру.

Ученые развивают науку.

Всем хорошо, кроме самой Украины.

Образование? Наука? Медицина? А? К сожалению для Украины и к счастью для них, но начиная с...со времен СССР еще, 60-х, 70-х, 80-х и 90-х, еврейская эмиграция вымыла в основном инженеров, врачей, ученых и пр. тн "творческую интеллигенцию".Ну так теперь в США отличные врачи из совка и постсоветской Украины.Отличные инженеры двигают промышленность и инфраструктуру.Ученые развивают науку.Всем хорошо, кроме самой Украины.Образование? Наука? Медицина? А? rjkz

Повідомлень: 17140 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8518 раз. Подякували: 5382 раз. Профіль 8 5 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 08:44 https://youtu.be/GvkaJxeGUJc?si=EO6-D79JpOA7iOtz Bolt Повідомлень: 3421 З нами з: 09.11.17 Подякував: 21 раз. Подякували: 258 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2729273027312732> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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