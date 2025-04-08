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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2729273027312732
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 09:07

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Якщо договір такий, як публікують, то проблема не в тому, що ми не маємо зиску, а в тому, що:
1. ми мусимо копати, якщо не копаємо достатньо, то мусимо платити %
2. США не дає ні копійки, щоб копати, ми мусимо витрачати свої гроші на розкопки
3. найгірше - США визначає кому і по чому продавати, той же Нафтогаз не зможе населенню газ дешево продавати...

по суті це типова схема рекета із 90-х, який "поставив на щотчик" цілу країну

А можна договір в студію?

Ну і по суті, давайте представимо ситуацію - Ви би проміняли одного члена своєї сімї (200-м на війні) на те щоб ці мінерали лишились в державній власності?

Рекет тут не до чого, Трамп це робить бо може, Зе за три роки так не перевів економіку країни на військові рейки, заводи по виробництву зброї, снарядів не побудовані, зато вілли в Іспанії - куплені.


А позвольте полюбопытствовать.
А откуда Вы знаете, что "заводи не побудовани"?
Вам не сказали и не показали где они конкретно?
Ну так все знали где что было. И шо? Мало туда ракет прилетело?
Нет и нет. Ладно, проехали, все плохие.

Ну так, заводи потужні і потужно побудовані і "випускають" потужно дрони-аналоги шахедів. Мільйони дронів! Тільки тсс нікому не говоріть! Це як "Бачиш сусліка? Ні, а він є".

ПС Тільки щось росіяни не бачать щоденно на своїй територіях 100-200 аналогів шахедів від потужно побудованих заводів. Є поодинокі акції - начинені вибухівкою літачки типу аеропракт - але це якість десятки, і погоди на війні вони не роблять.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 09:42

Еміграція, заробітчанство

rjkz написав:
  Freza написав:Ребята, посоветуйте пожалуйста брокера для новичка)
Киев, счет в привате

Interactive Brokers Будет слишком круто?
Фридом как то нет

Завтра Дони проснется и все отменит, тогда ракета будет)
А может и нет…
Предсказать поведение шоумэна невозможно
Но каких то депрессий ждать не надо, напечатают баблишка если надо , как в ковид


Если я правильно понимаю, то Интерактивброкерс - единственный из сильных доступный вне США. Может ошибаюсь.
ДжиПиМорган - наверное самый надежный, Фиделити - самый удобный из надежных.
Шваб - что-то посредине из надежных. Но эти можно открыть только резидентам США, если не ошибаюсь. По крайней мере, у меня Фиделити и Чейз запрашивали ССН.
Здається так і є. Та й що там особливо "круто" може бути? Тільки відкривати тип акаунту не по дефолту, а кеш
Faceless
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