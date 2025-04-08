rjkz написав:BIGor написав:Дюрі-бачі написав:Якщо договір такий, як публікують, то проблема не в тому, що ми не маємо зиску, а в тому, що:
1. ми мусимо копати, якщо не копаємо достатньо, то мусимо платити %
2. США не дає ні копійки, щоб копати, ми мусимо витрачати свої гроші на розкопки
3. найгірше - США визначає кому і по чому продавати, той же Нафтогаз не зможе населенню газ дешево продавати...
по суті це типова схема рекета із 90-х, який "поставив на щотчик" цілу країну
А можна договір в студію?
Ну і по суті, давайте представимо ситуацію - Ви би проміняли одного члена своєї сімї (200-м на війні) на те щоб ці мінерали лишились в державній власності?
Рекет тут не до чого, Трамп це робить бо може, Зе за три роки так не перевів економіку країни на військові рейки, заводи по виробництву зброї, снарядів не побудовані, зато вілли в Іспанії - куплені.
А позвольте полюбопытствовать.
А откуда Вы знаете, что "заводи не побудовани"?
Вам не сказали и не показали где они конкретно?
Ну так все знали где что было. И шо? Мало туда ракет прилетело?
Нет и нет. Ладно, проехали, все плохие.
Ну так, заводи потужні і потужно побудовані і "випускають" потужно дрони-аналоги шахедів. Мільйони дронів! Тільки тсс нікому не говоріть! Це як "Бачиш сусліка? Ні, а він є".
ПС Тільки щось росіяни не бачать щоденно на своїй територіях 100-200 аналогів шахедів від потужно побудованих заводів. Є поодинокі акції - начинені вибухівкою літачки типу аеропракт - але це якість десятки, і погоди на війні вони не роблять.